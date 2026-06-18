2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග අනතුරුවලින් මිනිස් දිවි 1,200කට අධික සංඛ්යාවක් බිලිගෙන ඇතැයි පොලිසිය අනතුරු අඟවයි
2026 ජනවාරි 1 සිට ජූනි 30 දක්වා කාලය තුළ රට පුරා සිදු වූ මාර්ග අනතුරුවලින් පුද්ගලයන් 1,297 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය හෙළිදරව් කිරීමත් සමඟ රටේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ අර්බුදය නැවතත් මහජන අවධානයට ලක් වී ඇත. තදබල රථවාහන නීති ක්රියාත්මක කිරීමට සහ මහජන දැනුවත් කිරීමට ඇති හදිසි අවශ්යතාව මෙම කම්පනීය සංඛ්යාලේඛන ඉස්මතු කරයි.
ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව
ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් අනාවරණය කරන ලද මෙම සංඛ්යාලේඛන, දූපත් රාජ්යයේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ කලකිරීම් උපදවන චිත්රයක් නිරූපණය කරයි. දිනකට සාමාන්යයෙන් මරණ හත කට අධික සංඛ්යාවක් සිදු වීමත් සමඟ, රථ වාහන රියදුරන්ට, යතුරුපැදි රියදුරන්ට සහ පදිකයන්ට සමානව රටේ මාර්ග කෙතරම් භයානක ලෙස පවතින්නේ දැයි මෙම සංඛ්යා ඉස්මතු කරයි.
රජය විසින් නැවත නැවතත් ගත් ප්රතිඥා තිබියදීත් වසර ගණනාවක් පුරා දිගින් දිගටම පවතින ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණු බවට පත් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරමින්, වසරේ පළමු මාස හය තුළ මෙම මරණ සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ජාතික මාර්ග ආරක්ෂා හදිසි අවස්ථාවක්
මාර්ග අනතුරු, ශ්රී ලංකාවේ දිගු කාලයක් තිස්සේ පැවත එන ඉතාමත් ස්ථාවර මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ව පවතී. රථවාහන බලධාරීන් විසින් නිතර නිතර සඳහන් කරනු ලබන සාධකයන් අතර වේගය ඉක්මවා රිය පැදවීම, මත්ව රිය පැදවීම, දුර්වල මාර්ග තත්ත්වයන්, ප්රමාණවත් නොවන යටිතල පහසුකම් සහ රථවාහන නීති කෙරෙහි යම් රථ මාර්ග පරිශීලකයන් දක්වන සාමාන්ය නොසැලකිලිමත්කම ඇතුළත් වේ.
- රට පුරා මාරාන්තික මාර්ග අනතුරුවලට ප්රධාන හේතුවක් ලෙස වේගය ඉක්මවා රිය පැදවීම දිගටම පවතී.
- යතුරුපැදි රියදුරන් සහ පදිකයන්, ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල වඩාත්ම අවදානමට ලක් වන කණ්ඩායම් අතර වේ.
- ග්රාමීය මාර්ග සහ අධිවේගී මාර්ගවලට සම්බන්ධ ඇතුළු මාර්ග, පෙර පොලිස් විශ්ලේෂණවලදී ඉහළ අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
දැඩි ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්
නවතම දත්ත, රජය වඩාත් තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බවට මාර්ග ආරක්ෂා උද්ඝෝෂකයන්, වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් කරන ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රථවාහන නීති උල්ලංඝනයන් සඳහා දැඩි දඬුවම්, වේග කැමරා ආවරණය පුළුල් කිරීම සහ තරුණ හා නව රියදුරන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් මහජන අධ්යාපන ව්යාපාර ඇතුළු යෝජනාවලිය පෙර කාලයේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.
අපගේ මාර්ගවල සිදු වන සෑම මරණයක්ම, ගෙවල් දොරවල් ඉරී ගිය පවුල් සහ කෙටිකරන ලද ජීවිත නියෝජනය කරයි — මේවා සංඛ්යාලේඛන පමණක් නොව, ඒවා මිනිස් ජීවිත ය.
සියලුම මාර්ග පරිශීලකයන් විමසිලිමත් ව කටයුතු කරන ලෙස, වේග සීමාවන්ට අනුකූල වන ලෙස, රිය පවත්වන අතරතුර ජංගම දුරකථන භාවිත කිරීමෙන් වැළකෙන ලෙස සහ මත්ද්රව්ය හෝ මත්පැන් බලපෑම යටතේ කිසිවිටෙකත් රථවාහන ධාවනය නොකරන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.
2026 වර්ෂයේ දෙවන භාගය දැන් ආරම්භ වී ඇති අතර, හඳුනාගත් ඉහළ අවදානම් ප්රදේශවල ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් තීව්ර කරමින් අනතුරු දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම දිගටම සිදු කරන බව බලධාරීන් සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.