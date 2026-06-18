හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 1 දක්වා රිමාන්ඩ්
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කලින් සේවය කළ සුගීශ්වර බණ්ඩාර, ශ්රී ලංකා අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව ජූලි 1 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට නියම කර ඇත.
නියමිත දිනයේ දී ඔහු නැවත අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු නඩුව නැවත ගනු ලැබීමට නියමිත අතර, රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේ නඩු විභාගය මෙහෙයවූ මහේස්ත්රාත්වරයා විසිනි.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පරිපාලනය තුළ ඉහළ තනතුරු දැරූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නෛතික කටයුතු අඛණ්ඩව ඉදිරියට යනු ලබන අතර, මෙම සිදුවීම එම ක්රියාදාමයේ නවතම ප්රවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ ජනතා විරෝධතා රැල්ල මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, විදේශගත වී ස්වේච්ඡා පිටුවහල්වාසයක් ගත කිරීමෙන් පසු නැවත ශ්රී ලංකාවට පැමිණ ඇත.
පෙර පරිපාලනය හා සම්බන්ධ වගවීමේ විමර්ශනවල දී හිටපු පෞද්ගලික ලේකම්වරයා රිමාන්ඩ් කිරීම, දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්ය ජනතාව විසින් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.
බණ්ඩාරට එල්ල වී ඇති සුනිශ්චිත චෝදනා හෝ හිමිකීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ජූලි 1 දින නඩුව නැවත ගැනීමෙන් අනතුරුව අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.