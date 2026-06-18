Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 1 දක්වා රිමාන්ඩ්

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 1 දක්වා රිමාන්ඩ්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කලින් සේවය කළ සුගීශ්වර බණ්ඩාර, ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව ජූලි 1 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට නියම කර ඇත.

නියමිත දිනයේ දී ඔහු නැවත අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු නඩුව නැවත ගනු ලැබීමට නියමිත අතර, රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේ නඩු විභාගය මෙහෙයවූ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසිනි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පරිපාලනය තුළ ඉහළ තනතුරු දැරූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නෛතික කටයුතු අඛණ්ඩව ඉදිරියට යනු ලබන අතර, මෙම සිදුවීම එම ක්‍රියාදාමයේ නවතම ප්‍රවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. රටේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ ජනතා විරෝධතා රැල්ල මධ්‍යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, විදේශගත වී ස්වේච්ඡා පිටුවහල්වාසයක් ගත කිරීමෙන් පසු නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත.

පෙර පරිපාලනය හා සම්බන්ධ වගවීමේ විමර්ශනවල දී හිටපු පෞද්ගලික ලේකම්වරයා රිමාන්ඩ් කිරීම, දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව විසින් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

බණ්ඩාරට එල්ල වී ඇති සුනිශ්චිත චෝදනා හෝ හිමිකීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ජූලි 1 දින නඩුව නැවත ගැනීමෙන් අනතුරුව අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී Sinhala

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී

නිලක්ෂිකා විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙයවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව අමතකනොවන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව තම අපනයන මත ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පනවා ඇති 12.5% තීරුබදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රේගු ක්‍රියා පටිපාටි සහ කම්කරු නීති රෙගුලාසි පිළිබඳ පුළුල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සටහන් කරමින් අසාධාරණ ඉහළ නැගීමක් ලබා ඇති අතර, මෑත වසරවල දේශය යටපත් කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන්…

18 Jun 2026 Discuss