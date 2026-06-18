හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද උපවාසය අඛණ්ඩව ගෙන යයි
හිටපු ශ්රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහල්ගත වී ප්රතිකාර ලබමින් සිටියද, තම උපවාස විරෝධතාව අඛණ්ඩව ගෙන යමින් සිටින අතර, ඔහුගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය සහ රඳවා තබාගෙන සිටින තත්ත්වයන් පිළිබඳව නැවතත් බරපතල සැලකිල්ල මතුව තිබේ.
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වන සල්ලේ, විරෝධතාවක් ලෙස මෙම උපවාසය ආරම්භ කළ අතර, රෝහල්ගත වී සිටියද තම ආහාර වර්ජනය අතහැරීමේ කිසිදු ලකුණක් නොපෙන්වයි. ඔහුගේ තත්ත්වය දේශපාලන කොටස් මෙන්ම මහජනතාව අතරේද සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර තිබේ.
ඉහළ මට්ටමේ රඳවා ගන්නා ලද්දෙක්
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බුද්ධි ඒකකය අධීක්ෂණය කළ හිටපු නිලධාරියකු වශයෙන්, සුරේෂ් සල්ලේ මෑත කාලයේ රඳවා ගන්නා ලද වඩාත්ම ප්රමුඛ පෙළේ චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ අනතුරුව රඳවා තැබීම, රටේ සැලකිය යුතු දේශපාලන සංවේදීතාවක් ගනී.
රෝහල් පරිසරයක් ඇතුළෙදිද උපවාසය අඛණ්ඩව ගෙන යාමේ තීරණය, ඔහුගේ විරෝධතාවේ ගැඹුර මනාව පෙන්නුම් කරන අතර, අධිකාරීන් ඔහුගේ නඩුව හැසිරවීම සම්බන්ධ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාව තීව්ර කර ඇත.
ඔහුගේ තත්ත්වය පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
දිගු කාලීන උපවාස වර්ජනයක් පුද්ගලයකුගේ සෞඛ්යයට බරපතල අවදානම් ගෙන දෙන බැවින්, සල්ලේට ප්රතිකාර කරන වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය ඔහුගේ තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. ඔහුගේ සහාය කරන්නන් සහ පවුලේ සාමාජිකයන් ඔහුගේ යහපැවැත්ම ගැන ගැඹුරු කනස්සල්ලක සිටින බව දැනගන්නට ඇත.
මෙම තත්ත්වය, උපවාස වර්ජනයට හේතු වූ පැමිණිලි විසඳීම සඳහා අධිකාරීන්ගෙන් විවිධ පාර්ශ්ව ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට තුඩු දී ඇතත්, මෙම අවස්ථාව වන විට කිසිදු විසඳුමක් ලඟා වී නොමැති බව පෙනේ.
මෙම නඩුවේ ඉදිරි වර්ධනයන්, ශ්රී ලංකාව පුරා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් මෙන්ම මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් විසින්ද සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.