Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ කටයුතු කල් දමයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ කටයුතු කල් දමයි

අභූතපූර්ව හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සම්බන්ධ තවදුරටත් විභාගය අභියාචනාධිකරණය කල් දමා ඇති අතර, පෙත්සම ඉදිරි දිනයකට කල් තැබීමට විනිසුරු මඩුල්ල නියෝග කර ඇත.

2022 වර්ෂයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු අභියාචනාධිකරණය හරහා අධිකරණමය සහන ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරමින් සිටින හිටපු රාජ්‍ය නායකයා ආරම්භ කළ නීතිමය කටයුතුවල තවත් ක්‍රියාපටිපාටිමය ප්‍රමාදයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකනු ලැබේ.

පෙත්සම ඉදිරියට කල් යයි

අද පැවති විභාගයේදී අභියාචනාධිකරණය නියෝගය නිකුත් කළ අතර, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම ඉදිරි නියමිත දිනයකදී සලකා බැලීමට නියෝග කරන ලදී. පෙත්සමේ සාරය පිළිබඳව කිසිදු ක්ෂණික තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් නොකරන ලදී.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නීතිමය ඉල්ලීමේ ප්‍රගතිය විශේෂිත කර ඇති කල් දැමීම්වල රටාව මෙම කල් දැමීමෙන් ද දිගටම පවතින අතර, කාරණය කෙටිකාලීනව විසඳෙන ලකුණු නොපෙනේ.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ අටවන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ජනතා ජනරොල් නැගිටීමක් මධ්‍යයේ 2022 ජූලි මාසයේ රටින් පලා ගියේය. ඉන් සුළු කලකට පසු ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණෙන්නට පෙර ඔහු ධුරයෙන් औपचारिकව ඉල්ලා අස් විය.

අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ ඔහු ගොනු කර ඇති පෙත්සම, ශ්‍රී ලාංකේය අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාකාරීව පවතින හිටපු ජනාධිපතිවරයා හා සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු කිහිපයෙන් එකකි.

ඊළඟ නියමිත දිනයේදී අධිකරණය නැවතත් පෙත්සම සලකා බැලීමට අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, මේ දක්වා කිසිදු කාල නির්ණයක් තහවුරු කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ Sinhala

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ

ඉරාන ගැටුම ආරම්භ වූ මුල් දිනවල සිට ගණනය කළ කාලය තුළ ඇති වූ අවම මට්ටම දක්වා බ්‍රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගිය අතර, මැදපෙරදිග කලාපීය…

18 Jun 2026 Discuss
හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි Sinhala

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඇඟලුම් අංශ සමාගම් අතරින් කැපී පෙනෙන හේලා අපරල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආදායම් మైල් ගලක් ශ්‍රී ලංකා රජය ආදායම් එකතු කිරීමේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය සියයට 50 කට වැඩි වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට…

18 Jun 2026 Discuss