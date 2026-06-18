අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධ කටයුතු කල් දමයි
අභූතපූර්ව හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සම්බන්ධ තවදුරටත් විභාගය අභියාචනාධිකරණය කල් දමා ඇති අතර, පෙත්සම ඉදිරි දිනයකට කල් තැබීමට විනිසුරු මඩුල්ල නියෝග කර ඇත.
2022 වර්ෂයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු අභියාචනාධිකරණය හරහා අධිකරණමය සහන ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරමින් සිටින හිටපු රාජ්ය නායකයා ආරම්භ කළ නීතිමය කටයුතුවල තවත් ක්රියාපටිපාටිමය ප්රමාදයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකනු ලැබේ.
පෙත්සම ඉදිරියට කල් යයි
අද පැවති විභාගයේදී අභියාචනාධිකරණය නියෝගය නිකුත් කළ අතර, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම ඉදිරි නියමිත දිනයකදී සලකා බැලීමට නියෝග කරන ලදී. පෙත්සමේ සාරය පිළිබඳව කිසිදු ක්ෂණික තීන්දුවක් ප්රකාශයට පත් නොකරන ලදී.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නීතිමය ඉල්ලීමේ ප්රගතිය විශේෂිත කර ඇති කල් දැමීම්වල රටාව මෙම කල් දැමීමෙන් ද දිගටම පවතින අතර, කාරණය කෙටිකාලීනව විසඳෙන ලකුණු නොපෙනේ.
පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ අටවන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ජනතා ජනරොල් නැගිටීමක් මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ රටින් පලා ගියේය. ඉන් සුළු කලකට පසු ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණෙන්නට පෙර ඔහු ධුරයෙන් औपचारिकව ඉල්ලා අස් විය.
අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ ඔහු ගොනු කර ඇති පෙත්සම, ශ්රී ලාංකේය අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ක්රියාකාරීව පවතින හිටපු ජනාධිපතිවරයා හා සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු කිහිපයෙන් එකකි.
ඊළඟ නියමිත දිනයේදී අධිකරණය නැවතත් පෙත්සම සලකා බැලීමට අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, මේ දක්වා කිසිදු කාල නির්ණයක් තහවුරු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.