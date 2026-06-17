යෝෂිත රාජපක්ෂ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අඟහරුවාදා නිකුත් වූ වාර්තාවලින් සනාථ වේ.
著名 අත්අඩංගුවට ගැනීම ජාතික අවධානය දිනා ගනී
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන පවුල් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටින රාජපක්ෂ පවුලේ කැපී පෙනෙන සාමාජිකයෙකු වන යෝෂිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීම, සමාජයේ ඉහළම තලවල දූෂණය මැඩ පැවැත්වීම සහ책任ය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රට ගෙන යන ප්රයත්නයන්හි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කොට訴追 කිරීමේ නියෝගය පැවරී ඇති ස්වාධීන රාජ්ය ආයතනය වන CIABOC, සිය විමර්ශන කටයුතු හා සම්බන්ධව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේය. අත්අඩංගුවට ගැනීමට පදනම් වූ නිශ්චිත චෝදනා සහ අදාළ විස්තර, නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම මහජනතාවට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පසුබිම
යෝෂිත රාජපක්ෂ හිටපු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු වන අතර, ශ්රී ලංකා පාලනයේ ගැඹුරු මුල් බැස ගත් ඔහුගේ පවුලේ බලය හේතුවෙන් ඔහු දේශපාලන කව සමඟ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සම්බන්ධිතව සිටී. ඔහුගේ පියා වන මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සහ පසුව අග්රාමාත්ය ධුරය ද දරා සිටියේය.
රාජපක්ෂ පවුල මෑත වසරවලදී, විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, දැඩි විමර්ශනාත්මක අවධානයට ලක් වී ඇත. එම අර්බුදය පුළුල් මහජන විරෝධතාවලට තුඩු දී, අවසානයේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2022 වසරේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්ව රට හැර යාමට හේතු විය.
ඉදිරි නීතිමය කටයුතු
අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනය හා සම්බන්ධව යෝෂිත රාජපක්ෂ අදාළ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්රමය තුළ ඉදිරියට ගෙන යත්ම, නීති නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් එය සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.
ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සහ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කරා ශ්රී ලංකාව ගමන් කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන්ගේ අඛණ්ඩ කාර්යයට මෙම සිද්ධිය අවධාරනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.