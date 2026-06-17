Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අඟහරුවාදා නිකුත් වූ වාර්තාවලින් සනාථ වේ.

著名 අත්අඩංගුවට ගැනීම ජාතික අවධානය දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන පවුල් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටින රාජපක්ෂ පවුලේ කැපී පෙනෙන සාමාජිකයෙකු වන යෝෂිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීම, සමාජයේ ඉහළම තලවල දූෂණය මැඩ පැවැත්වීම සහ책任ය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රට ගෙන යන ප්‍රයත්නයන්හි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කොට訴追 කිරීමේ නියෝගය පැවරී ඇති ස්වාධීන රාජ්‍ය ආයතනය වන CIABOC, සිය විමර්ශන කටයුතු හා සම්බන්ධව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේය. අත්අඩංගුවට ගැනීමට පදනම් වූ නිශ්චිත චෝදනා සහ අදාළ විස්තර, නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම මහජනතාවට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පසුබිම

යෝෂිත රාජපක්ෂ හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු වන අතර, ශ්‍රී ලංකා පාලනයේ ගැඹුරු මුල් බැස ගත් ඔහුගේ පවුලේ බලය හේතුවෙන් ඔහු දේශපාලන කව සමඟ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සම්බන්ධිතව සිටී. ඔහුගේ පියා වන මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය සහ පසුව අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය ද දරා සිටියේය.

රාජපක්ෂ පවුල මෑත වසරවලදී, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, දැඩි විමර්ශනාත්මක අවධානයට ලක් වී ඇත. එම අර්බුදය පුළුල් මහජන විරෝධතාවලට තුඩු දී, අවසානයේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2022 වසරේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්ව රට හැර යාමට හේතු විය.

ඉදිරි නීතිමය කටයුතු

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනය හා සම්බන්ධව යෝෂිත රාජපක්ෂ අදාළ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්‍රමය තුළ ඉදිරියට ගෙන යත්ම, නීති නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් එය සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.

ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කරා ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන්ගේ අඛණ්ඩ කාර්යයට මෙම සිද්ධිය අවධාරනය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ

පාර්ලිමේන්තු කථානායක ජගත් වික්‍රමරත්නගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පුළුල් නව බංකොළොත් නීතියක් නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව තම නීතිමය හා මූල්‍යමය…

17 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ

ආරක්ෂක සහයෝගිත්වය තුළින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීම ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි Sinhala

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියද සිය උපවාස වර්ජනය දිගටම කරගෙන යන අතර, ඔහුගේ pogorshing සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ…

17 Jun 2026 Discuss