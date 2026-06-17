Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) ඉදිරියේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

දේශීය දේශපාලන පිළිවෙතට සමීපව සම්බන්ධ 著名 පුද්ගලයන් සම්බන්ධ දූෂණ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය තීව්‍ර කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකේ.

යෝෂිත කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටී

යෝෂිත රාජපක්ෂ නියමිත පරිදි අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට පැමිණි අතර, ඉන් අනතුරුව නිලධාරීන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළහ. අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝග මෙම අවස්ථාව වන විට කොමිෂන් සභාව විසින් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

පෙර නාවික නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කර, විවිධ ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට සම්බන්ධ වී සිටි යෝෂිත, දශක ගණනාවක් පුරා ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ දැවැන්ත බලපෑමක් ක්‍රියාත්මක කළ රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ කැපී පෙනෙන සාමාජිකයෙකු වෙයි.

රාජපක්ෂ පවුල නීතිමය පරීක්ෂණවලට යටත් වේ

මෑත වසරවලදී, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, පසුගිය පාලනතන්ත්‍රයන් පිළිබඳ රාජ්‍ය හා ආයතනික විමර්ශනයන් තීව්‍ර වීමත් සමඟ රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට එල්ල වන නීතිමය හා විමර්ශන පීඩනයන්ට මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ද එකතු වේ.

අල්ලස් කොමිෂන් සභාව දේශපාලන සීමාරේඛා ඉක්මවා පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නඩු විභාගයේ දී වඩාත් ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරමින්, පොදු ජීවිතයේ වගවීම හා විනිවිදභාවය සඳහා ආයතනික කැපවීම යළි තහවුරු කිරීමේ සංඥා නිකුත් කරමින් සිටී.

යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරෙන නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නීතිමය ක්‍රියාවලිය ගෙන යනු ලබත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිදුවෙමින් පවතින කතාව සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම්…

17 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින්…

17 Jun 2026 Discuss