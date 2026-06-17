Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂට කොළඹ අධිකරණයෙන් ගමන් තහනමක් සහිතව ඇප ලබාදේ

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂට කොළඹ අධිකරණයෙන් ගමන් තහනමක් සහිතව ඇප ලබාදේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කරමින් ඒ සමඟම ඔහුගේ ගමනාගමනය සීමා කරන විදේශ ගමන් තහනමක් ද පනවා ඇත.

නියම කරන ලද ඇප කොන්දේසි යටතේ යෝෂිතව රක්ෂිත බන්ධනාගාරයෙන් මුදාහැරීමට අධිකරණ තීරණය ඉඩ සලසන අතර, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යන විට ඔහු රට තුළ රඳා සිටීම සහතික කිරීමට බලධාරීන් අදහස් කරන බව ගමන් තහනම මගින් පෙනී යයි.

පෙර නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, මෑත වසරවලදී නීතිමය පරීක්ෂණවලට ලක් වූ කීර්තිමත් රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු අතර ඇතුළත් වේ. ඔහුගේ පියා වන මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා සහ නැවතත් 2018 දී කෙටි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, ඔහු තවමත් රටේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතර සිටී.

ඇප නියෝගය සමඟ ගමන් තහනමක් ද පැනවීම, නඩු විභාගය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර විත්තිකරු මත අධිකරණ බලය පවත්වා ගැනීමටත්, ඕනෑම විය හැකි පලා යාමේ අවදානමක් වළක්වා ගැනීමටත් අධිකරණය අදහස් කරන බව පිළිබිඹු කරයි.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් නඩු විභාග දිනයන් නියම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ ඉහළ මට්ටමේ ස්වභාවය සහ මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ වගවීමේ කටයුතුවල පුළුල් සන්දර්භය හේතුවෙන් මෙම නඩුව රාජ්‍ය අවධානය දිගින් දිගටම ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැති ඓතිහාසික ව්‍යාපාරික රැස්වීමකට著名 ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ ආයෝජකයින් 225 දෙනෙකු එක් රැස් වූ අතර, එය දෙරට අතර…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා වීමේ අරමුණින් අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් දියත් කර ඇති අතර, මෙම…

17 Jun 2026 Discuss
15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති

ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය (VIASL) විසින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහන සඳහා මෙතෙක් ලබා දෙනු ලැබූ 15% තක්සේරු වට්ටම…

17 Jun 2026 Discuss