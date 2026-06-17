යෝෂිත රාජපක්ෂට කොළඹ අධිකරණයෙන් ගමන් තහනමක් සහිතව ඇප ලබාදේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය නියෝග කරමින් ඒ සමඟම ඔහුගේ ගමනාගමනය සීමා කරන විදේශ ගමන් තහනමක් ද පනවා ඇත.
නියම කරන ලද ඇප කොන්දේසි යටතේ යෝෂිතව රක්ෂිත බන්ධනාගාරයෙන් මුදාහැරීමට අධිකරණ තීරණය ඉඩ සලසන අතර, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යන විට ඔහු රට තුළ රඳා සිටීම සහතික කිරීමට බලධාරීන් අදහස් කරන බව ගමන් තහනම මගින් පෙනී යයි.
පෙර නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, මෑත වසරවලදී නීතිමය පරීක්ෂණවලට ලක් වූ කීර්තිමත් රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු අතර ඇතුළත් වේ. ඔහුගේ පියා වන මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා සහ නැවතත් 2018 දී කෙටි කාලයක් ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, ඔහු තවමත් රටේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතර සිටී.
ඇප නියෝගය සමඟ ගමන් තහනමක් ද පැනවීම, නඩු විභාගය ක්රියාත්මක වන අතරතුර විත්තිකරු මත අධිකරණ බලය පවත්වා ගැනීමටත්, ඕනෑම විය හැකි පලා යාමේ අවදානමක් වළක්වා ගැනීමටත් අධිකරණය අදහස් කරන බව පිළිබිඹු කරයි.
නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් නඩු විභාග දිනයන් නියම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ ඉහළ මට්ටමේ ස්වභාවය සහ මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ ඇති වූ වගවීමේ කටයුතුවල පුළුල් සන්දර්භය හේතුවෙන් මෙම නඩුව රාජ්ය අවධානය දිගින් දිගටම ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.