ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කෝලාහලයකින් රැඳවියෙකු මරුට — තවත් හය දෙනෙකුට තුවාල
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ සහිංසක කෝලාහලයක් හේතුවෙන් රැඳවියෙකු මිය ගොස් තවත් හය දෙනෙකු තුවාල ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
කූඩු ඇතුළත කෝලාහලය දැල්වෙයි
රටේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය කම්පනයට පත් කළ මෙම සිද්ධියේ දී, රැඳවියන් බන්ධනාගාරය තුළ දී බරපතළ ගැටුමකට එළඹුණහ. සිරකරුවෙකු මෙම ප්රචණ්ඩත්වයේ සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් සිරකරුවන් හය දෙනෙකුට කෝලාහලය අතරතුර විවිධ මට්ටමේ තුවාල සිදු විය.
බලධාරීන් ක්රියාත්මක වෙති
ප්රචණ්ඩ සිද්ධිය ඇති වූ වහාම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තත්ත්වය පාලනය කර නිසි සාමය යළි පිහිටුවීම සඳහා ඉක්මන් පියවර ගත්හ. කෝලාහලයෙන් පසුව තුවාල ලද රැඳවියන් හට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දෙන ලදී.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ කනස්සල්ල
මෙම සිද්ධිය නැවත වරක් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය පරීක්ෂාවට ලක් කරමින්, පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇත:
- අධික රැඳවියන් ගහනය හා රැඳවියන් කළමනාකරණය
- සහිංසක කෝලාහල වැළැක්වීම සඳහා ක්රියාත්මක ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල
- රැඳවියන්ගේ සමස්ත යහපැවැත්ම හා රක්ෂාව
ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධනාගාර පහසුකම් දිරාපත් වන තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් ව ඇති අතර, මෙවැනි සිද්ධි රටේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා වන ඉල්ලීම් වඩාත් තීව්ර කරමින් පවතී.
කෝලාහලයේ නිශ්චිත හේතුව හා මරණය වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.