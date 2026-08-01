මහර බන්ධනාගාරය අවට නොසන්සුන්තාවය හමුවේ ඇඳිරිනීතිය පනවයි
මහර බන්ධනාගාරයේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා පොලීසිය එම බන්ධනාගාරය අවට ප්රදේශයේ ඇඳිරිනීතිය ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය ඉවත් කරන තෙක් ක්රියාත්මක වනු ඇත.
බන්ධනාගාර සංකීර්ණය තුළ සහ එහි අවට ආතතිය උත්සන්න වීමත් සමඟ බලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වෙමින් අවට ප්රදේශයේ සීමා බලාත්මක කිරීමට පියවර ගත්හ. මෙම ප්රදේශයේ මහජන සාමය රකිනු වස් සහ තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීම වැළැක්වීම සඳහා ඇඳිරිනීතිය පනවන ලදී.
ආරක්ෂක පියවර ක්රියාත්මක කෙරේ
ඇඳිරිනීතිය පැනවීමේ තීරණය, නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ දැයි ඉස්මතු කරයි. බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ට ගෙදොර නොබැස සිටින ලෙසත්, පොලීසිය විසින් නිකුත් කරන ලද උපදෙස්වලට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූල වන ලෙසත් දැනුම් දී ඇත.
තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා බන්ධනාගාරය තුළ සහ ඒ අවට ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවා ඇත. ඇඳිරිනීතිය公式 ලෙස ඉවත් කරන තෙක් සීමිත කළාපයෙන් ඈත් ව සිටින ලෙස සහ සන්සුන්ව සිටින ලෙස නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතී
වාර්තා කරන විට නොසන්සුන්තාවයේ නිශ්චිත ස්වභාවය හා හේතුව සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබූ අතර, බලධාරීන් භූමියේ තත්ත්වය ඇගයීම දිගටම කරගෙන ගියහ. තත්ත්වය වෙනස් වෙත්ම පොලීසිය විසින් වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇති මහර බන්ධනාගාරය ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් අතරින් එකක් වන අතර, අතීතයේ දී රැඳවියන් සම්බන්ධ වූ සැලකිය යුතු සිද්ධීවලට වේදිකාව වී ඇත.
මෙම කාල සීමාව තුළ බන්ධනාගාර පරිශ්රය අසළ රැස් නොවෙන ලෙසත්, නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් නිකුත් කරන සියලු උපදෙස්වලට අනුකූල වන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.