කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට
ඉන්දියාවට රන්密輸 කිරීමට උත්සාහ කළ බවට සැක කෙරෙන මගීන් විසිහය දෙනෙකු උතුරු ශ්රී ලංකාවේ කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේදී බලධාරීන් විසින් රඳවාගෙන ඇතැයි නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ඉන්දියාවේ ගිනිකොන දිග වෙරළ තීරයේ වරාය නගරයක් වන නාගපට්ටිනම් බලා ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ නැව් සේවාවට නැගීමට පෙර එම පුද්ගලයින් නතර කරන ලදී. යාත්රාව පිටත් වීමට පෙර සිදු කෙරෙන නිත්යානුකූල ආරක්ෂක හා රේගු පරීක්ෂාවන්හිදී මෙම රඳවා ගැනීම් සිදු කරන ලදී.
උතුරු පර්යන්තයේ මර්දන මෙහෙයුම
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ප්රධාන සමුද්රීය සම්බන්ධතාවක් ලෙස සේවය කරන කංකේසන්තුරේ සිට නාගපට්ටිනම් දක්වා වූ නැව් මාර්ගය, දේශ සීමා හරහා සිදු වන密輸 ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කරන නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල වැඩිවන අවධානයට ලක්ව ඇත. මෙම මාර්ගය හරහා වටිනා ද්රව්ය අනවසරයෙන් ගෙනයාම සම්බන්ධ වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාවන් මධ්යයේ, මෑත මාසවලදී බලධාරීන් විසින් පර්යන්තයේ පරීක්ෂා ක්රියාවලිය තීව්ර කර ඇත.
රඳවාගෙන සිටින විසිහය දෙනාම, සැකකටයුතු密輸 උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වන අදාළ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම සඳහා රඳවා ගෙන ඇත.
රන්密輸 වර්ධනය වන ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය දේශසීමා හරහා රන් අනවසරයෙන් ගෙනයාමේ නීති විරෝධී වෙළඳාම රේගු හා නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට නොකඩවා පවතින අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.密輸 කරුවන් සැඟවූ ද්රව්ය සඟවා ගැනීමට ඉතා සූක්ෂ්ම ක්රම භාවිතා කරන බව දන්නා අතර, නැව් පර්යන්ත හා වරායවල නිරන්තර අවධානය තීරණාත්මක ප්රමුඛතාවයක් බවට පත්ව ඇත.
- නැව් පිටත් වීමට පෙර මගීන් විසිහය දෙනෙකු රඳවා ගන්නා ලදී
- නැව මගින් කංකේසන්තුරේ සිට ඉන්දියාවේ නාගපට්ටිනම් දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබිණි
- රන්密輸 කිරීමේ සැකය මත රඳවා ගැනීම් සිදු කරන ලදී
- විමර්ශන දැනට පවතිමින් ඇත
රටේ උතුරු සමුද්රීය ද්වාරය හරහා ද්රව්ය අනවසරයෙන් ගෙනයාම වැළැක්වීමේ පියවර ශක්තිමත් කිරීම දිගටම කරගෙන යන නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්,密輸 සම්බන්ධ ඕනෑම සැකසහිත ක්රියාකාරකමක් වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.