2019 ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර වැළැක්වීමට අපොහොසත් වූ බව ශ්රී ලංකා අධිකරණය තීරණය කරයි
ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාර පිළිබඳ ඓතිහාසික තීන්දුව
ජනතාවගේ ජීවිත 260කට අධික සංඛ්යාවක් බිලිගත් සහ තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු කළ 2019 ඊස්තර් ඉරිදා භීෂණ ප්රහාරය වැළැක්වීමට ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරීන්ට හැකියාව තිබූ බව ශ්රී ලංකා අධිකරණය සිය වැදගත් තීන්දුව ප්රකාශ කරමින් තහවුරු කර ඇත.
අධිකරණය සොයාගත් කරුණු
බෝම්බ ප්රහාරයට පෙර ලැබී තිබූ ඔත්තු සේවා අනතුරු ඇඟවීම් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ප්රමාණවත් වූ බව අධිකරණය නිගමනය කළේය. රජයේ ඉහළම මට්ටම්වල සහ ආරක්ෂක සේවාවල සම්බන්ධීකරණය සහ ප්රතිචාර දැක්වීමේ ව්යසනකාරී අසාර්ථකත්වයක් සිදුවූ අතර, එය ඛේදවාචකය සිදු වූ ආකාරයට සෘජුවම දායක වූ බව තීන්දුවේ සඳහන් වේ.
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු කරන ලද ප්රහාර රටේ ආධුනික ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්තවාදී ප්රහාරයන් අතරට ගණන් කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි තුනක් සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනක් ඒකාබද්ධව ඉලක්ක කර ගන්නා ලදී. මෙම සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරය සඳහා ඉස්ලාමීය රාජ්යය පසුව වගකීම භාරගත්තේය.
දිගු කලක් බලා සිටි වගවීම
වසර ගණනාවක් ධර්មមය විනිශ්චයක් සහ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටි බොහෝ ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සඳහා, මෙම තීන්දුව වගවීම සඳහා ඉතා වැදගත් පියවරක් නියෝජනය කරයි. ප්රහාර නොවැළැක්විය නොහැකි ඒවා නොවූ බවත්, විදේශ ඔත්තු සේවාවන්ගෙන් ලැබුණු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ඇතුළු විශ්වාසදායක රහස් තොරතුරු බෝම්බ ප්රහාරයට පෙර ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ බෙදාගෙන තිබූ බවත් ගොදුරු වූවන්ගේ කණ්ඩායම් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
මෙය තිබියදීත්, ප්රධාන ආරක්ෂක නිලධාරීන් ක්රිස්තියානි දින දර්ශනයේ වඩාත්ම වැදගත් දිනවලින් එකක් වූ එදින අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි ක්රියාත්මක නොවූ බවත් නිසි ලෙස ප්රසිද්ධියට පත් නොකළ බවත්, ඒ හේතුවෙන් පල්ලි සහ හෝටල් ආරක්ෂාවකින් තොරව පැවති බවත් වාර්තා වේ.
දේශපාලන විරසකය සහ අඛණ්ඩ විමර්ශනය
ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලනයට දැඩි ප්රතිවිපාක ඇති කළ අතර, එවකට ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන සහ අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ අතර පැවති ආතතීන් වඩාත් උත්සන්න කළේය. ඔවුන්ගේ රජය කටුක බලහිමිකම් ගැටුමකින් සලකුණු වූ අතර, එය ජාතික ආරක්ෂක සම්බන්ධීකරණයට බාධා කළ බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් පවසයි.
කලින් සිදු කළ විමර්ශන සහ පාර්ලිමේන්තු විමසුම් දැනටමත් බරපතල අඩුපාඩු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබුණද, මෙවැනි ස්වභාවයේ නිශ්චිත අධිකරණ තීන්දුවක් සාධාරණය සහ ශාන්තිය සෙවන්නන් සඳහා ඉතා විශාල නෛතික හා සදාචාරාත්මක ශක්තියක් දරයි.
ඉදිරි පියවර
තම රාජකාරිය ඉටු කිරීමෙහිලා පැහැරහැරියේ යැයි හඳුනාගත් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව තවදුරටත් නෛතික කටයුතු කරා යොමු වීමට බලධාරීන්ට එරෙහිව වන පීඩනය මෙම තීන්දුව තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නෛතික විශේෂඥයන් සහ ගොදුරු වූවන්ගේ උපදේශකයන් මෙම තීන්දුව ඒ වන විට වගකීම් ධාරිත ස්ථාන දැරූ අයට එරෙහිව සැබෑ අපරාධ වගකීමක් බවට පරිවර්තනය වේද යන්න සුක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරයි.
ගැඹුරු සමාජීය, ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝගවලින් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම විනිශ්චය ආයතනික අසාර්ථකත්වයේ මිනිස් වියදම පිළිබඳ සංජානනීය මතක් කිරීමක් ලෙස ද, සත්යය හා යුක්තිය සඳහා වූ ශෝකාතුර ජාතියක නොනිමෙන ඉල්ලීම ලෙස ද ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.