වසර තුනකට පසු: ශ්රී ලංකාව සැබවින්ම පරිහානියෙන් ගොඩ ඒලාද?
නිදහසෙන් පසු මෙරට අත්දුටු දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට ශ්රී ලංකාව ඇද වැටී වසර තුනකට පසු, දූපත් රාජ්යය සන්ධිස්ථානයක සිටී — මිලියන සංඛ්යාත ජනතාව දණගස්වාළ ඒ කඩා වැටීම තබා ගිය ගැඹුරු තුවාල සමඟ ගැටෙමින්ම, සැබෑ යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ලකුණු ද දක්නට ලැබේ.
රටක් කළඹාළ අර්බුදයක්
2022 වසරේ ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ප්රවෘත්තිවලට එක් වූයේ අප්රසන්න හේතු නිසාය. විදේශ විනිමය සංචිත ක්ෂය වී ගොස් තිබුණි, ඉන්ධන පෝලිම් කිලෝමීටර් ගණනින් දිව ගියේය, රෝහල් රාක්කවලින් ඖෂධ අතුරුදහන් විය, ව්යාප්ත විදුලි කප්පාදුව දෛනික ජීවිතය අඳුරේ ගිල්වා දැමිණ. ජනතා කෝපය උච්ඡස්ථානයට ළඟා වූයේ ජනාධිපති නිල නිවාසයට විරෝධිකරුවන් කඩාවද, ඒ වන විට ජනාධිපතිවරයා ව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැර ගොස් ඉල්ලා අස් වීමෙනි.
ඒ කඩා වැටීමේ ප්රමාණය කම්පනජනක විය. උද්ධමනය වාර්තාගත උසකට ඉහළ ගියේය, ශ්රී ලංකා රුපියල් එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව එහි වටිනාකමෙන් බාගයකට වඩා නැති කර ගත්තේය, රජය මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට, විදේශ ණය බැඳීම් ඉටු කිරීමට නොහැකිව, නොතකා හැරිය නොහැකි ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමක් ප්රකාශ කිරීමට සිදු විය.
ස්ථාවරීකරණය සහ IMF ජීවන රේඛාව
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් ණය ආධාර වැඩසටහනක් ලබා ගැනීමත් සමඟ ටිකිරිය හැරුණේය; එය ඉතා වැදගත් මූල්ය ජීවන රේඛාවක් ලබා දෙමින් ජාත්යන්තර ණය හිමියන් අතර යම් විශ්වාසයක් ගොඩනැගීමට හේතු විය. එම වැඩසටහනට දැඩි කොන්දේසි ඇතුළත් වූ අතර, ඒ අතර ගැඹුරු බදු වැඩිවීම්, රාජ්ය වියදම් කප්පාදු කිරීම් සහ පුළුල් ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ද විය — සාර්ව ආර්ථික යාත්රාව ස්ථාවර කිරීමට දායක වෙමින්ම, ඒ පියවරවල් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මතට අමතර බරක් ද ඇද දැමිණ.
එතැන් සිට, ප්රධාන ආර්ථික දර්ශක කිහිපයක් ඉදිරි ගමනක ලකුණු දක්වා ඇත. උච්ඡස්ථානයේ දී 70 සියයට ඉක්මවා ගිය උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගෙන ඒමට හැකි වී ඇත. විදේශ විනිමය සංචිත කළමනාකරණය කළ හැකි මට්ටමකට ප්රතිසංවිධානය කොට ඇති අතර, රුපියල ද වෙසෙසින් ස්ථාවරත්වයක් ලබා ඇත. ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ දී ද රට සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ළඟා කර ගෙන ඇත.
මානව වේදනාව තවමත් ජීවමානය
එහෙත් ඉහළ ගිය සංඛ්යා පිටුපස, බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ දෛනික යථාර්ථය තවමත් දුෂ්කරය. ජීවන වියදම අර්බුදයට පෙර තිබූ මට්ටමට සාපේක්ෂව ඉතාමත් ඉහළ අගයක පවතින අතර, විශාල ශ්රම බලකාය සඳහා වන වැටුප් ඒ හා සමාන ලෙස ඉහළ ගොස් නොමැත. අර්බුදකාරී වසරවල දී දරිද්රතා මට්ටම් තීව්ර ලෙස ඉහළ ගියේය, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සමාජ සංචලනය දරුණු ලෙස සීමා වී ඇත.
- රට පුරා ගෘහස්ථ ණය බර සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත
- යෞවන රැකියා විරහිතභාවය සහ දක්ෂ වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ ගමන ව්යුහාත්මක අභියෝග ලෙස දිගටම පවතී
- සෞඛ්ය සේවා හා අධ්යාපනය ඇතුළු රාජ්ය සේවාවන් රාජ්ය වියදම් කප්පාදුවේ බරෙන් තවමත් සිරවී ඇත
- අර්බුදයේ දී කඩා වැටුණු කුඩා හා මධ්යම ව්යවසායන් සියල්ලටම ප්රතිසංස්ථාපනය වීමට හෝ නැවත ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීමට හැකිවී නොමැත
දේශපාලන සංක්රමණය සහ නව අපේක්ෂාවන්
2024 අග භාගයේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා තේරී පත්වීම, යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලියට නව දේශපාලන ගතිකතාවක් ගෙන ආවේය. ඔහුගේ ආණ්ඩුව IMF වැඩසටහන යටතේ ළඟා කරගත් ප්රගතිය සහ සංවේදනාලය ගැඹුරු කළ දරිද්ර ප්රතිපත්ති ඇති නොකළ සමාජ වේදනාව යන දෙකම උරුම කර ගත්තේය. ප්රතිලාභ වඩාත් සාධාරණ ලෙස බෙදා හරිමින් ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීමේ මාවතක් අනුගමනය කරන ලෙස රජය කෙරෙ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.