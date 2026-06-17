දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම්
ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සහ ශ්රී ලංකා A ක්රිකට් ක්රීඩක විෂෙන් හාලම්බගේ, දඹුල්ලේදී පැවති මෑත කාලීන තරගයේදී ක්රීඩා පිටියේ ඇති වූ උණුසුම් ආරවුලකට සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් දෙදෙනාටම දඬුවම් නියම කර ඇත.
විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබේ
ක්රිකට් පාලක අධිකාරීන් මෙම සිදුවීම කඩිනමින් සාකච්ඡාවට ගනිමින්, රසිකයන් සහ නිලධාරීන්ගේ පුළුල් අවධානයට ලක් වූ එම ගැටුම සම්බන්ධයෙන් ක්රීඩකයන් දෙදෙනාටම දඬුවම් පැනවීය. රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගණයේ ක්රීඩා අතරතුරදී සිදු වූ මෙම ආරවුල, මෙම මට්ටමේ ක්රීඩකයන්ගෙන් අපේක්ෂිත හැසිරීම් සංග්රහයේ උල්ලංඝනයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.
මෑතකාලීන ඉන්දියානු ක්රිකට්වල වඩාත්ම කතාබහට ලක් වූ තරුණ දක්ෂයෙකු ලෙස සැලකෙන සූර්යවංශී සහ ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ප්රතිශ්රුතිමත් සාමාජිකයෙකු වන හාලම්බගේ, දෙදෙනාම ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ආත්මයට නොගැලපෙන ලෙස කටයුතු කළ බවට තහවුරු විය.
ක්රීඩා පිටියේ හැසිරීම් ප්රමිතීන් සිහිගන්වන සිදුවීමක්
ක්රීඩකයෙකුගේ වයස හෝ තාරකා බලය කෙසේ වෙතත්, නියෝජිත ක්රිකට්වල සෑම මට්ටමකදීම ක්රීඩා සුහදතාවයේ හා වෘත්තීය හැසිරීමේ ප්රමිතීන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගත යුතු බව මෙම සිදුවීම තියුණු ලෙස සිහිගන්වයි.
A කණ්ඩායමේ ව්යාපාරය සමීපව අනුගමනය කළ ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්, විනය ක්රියාවලිය මෙම කරුණට තිත තබා, කණ්ඩායම් දෙකටම නැවත ක්රිකට් ක්රීඩාව කෙරෙහිම අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සළසනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
එක් එක් ක්රීඩකයාට පැනවූ දඬුවම්වල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අදාළ ක්රිකට් මණ්ඩල විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.