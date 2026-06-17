Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම්

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම්

ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සහ ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විෂෙන් හාලම්බගේ, දඹුල්ලේදී පැවති මෑත කාලීන තරගයේදී ක්‍රීඩා පිටියේ ඇති වූ උණුසුම් ආරවුලකට සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් දෙදෙනාටම දඬුවම් නියම කර ඇත.

විනය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ

ක්‍රිකට් පාලක අධිකාරීන් මෙම සිදුවීම කඩිනමින් සාකච්ඡාවට ගනිමින්, රසිකයන් සහ නිලධාරීන්ගේ පුළුල් අවධානයට ලක් වූ එම ගැටුම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටම දඬුවම් පැනවීය. රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා අතරතුරදී සිදු වූ මෙම ආරවුල, මෙම මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අපේක්ෂිත හැසිරීම් සංග්‍රහයේ උල්ලංඝනයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.

මෑතකාලීන ඉන්දියානු ක්‍රිකට්වල වඩාත්ම කතාබහට ලක් වූ තරුණ දක්ෂයෙකු ලෙස සැලකෙන සූර්යවංශී සහ ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ප්‍රතිශ්‍රුතිමත් සාමාජිකයෙකු වන හාලම්බගේ, දෙදෙනාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආත්මයට නොගැලපෙන ලෙස කටයුතු කළ බවට තහවුරු විය.

ක්‍රීඩා පිටියේ හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් සිහිගන්වන සිදුවීමක්

ක්‍රීඩකයෙකුගේ වයස හෝ තාරකා බලය කෙසේ වෙතත්, නියෝජිත ක්‍රිකට්වල සෑම මට්ටමකදීම ක්‍රීඩා සුහදතාවයේ හා වෘත්තීය හැසිරීමේ ප්‍රමිතීන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගත යුතු බව මෙම සිදුවීම තියුණු ලෙස සිහිගන්වයි.

A කණ්ඩායමේ ව්‍යාපාරය සමීපව අනුගමනය කළ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්, විනය ක්‍රියාවලිය මෙම කරුණට තිත තබා, කණ්ඩායම් දෙකටම නැවත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කෙරෙහිම අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සළසනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

එක් එක් ක්‍රීඩකයාට පැනවූ දඬුවම්වල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අදාළ ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි

වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී විදේශ මුදල් මත යැපීම අවම කිරීම ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය අරමුණ වේ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගනුදෙනු තම තමන්ගේ…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි

2030 වන විට අපනයන වර්ධනය සඳහා රට අභිලාෂකාමී මාවතක් සකසයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා කාලය ආවරණය වන සවිස්තරාත්මක ජාතික අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss
රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ වධ හිංසා පිළිබඳව අයිතිවාසිකම් සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ට පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි Sinhala

රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ වධ හිංසා පිළිබඳව අයිතිවාසිකම් සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ට පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ වධ හිංසා පිළිබඳ තම කනස්සල්ල සෘජුවම එක්සත් ජාතීන්ට ඉදිරිපත් කිරීමට කැපී පෙනෙන සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සංවිධානයක්…

17 Jun 2026 Discuss