බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්රී ලාංකික විශ්වවිද්යාල ආගමික උපදේශකයෙකු
එක්සත් ජනපදයේ විශ්වවිද්යාල ආගමික උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටි ශ්රී ලාංකික ආගමික නායකයෙකු, බොස්ටන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද රහස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමක් හේතුවෙන් අපරාධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන සත් දෙනා අතර වේ.
මෙහෙයුම බහු අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලට තුඩු දෙයි
බොස්ටන් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් විසින් ඉලක්කගත වැටලීමක් සිදු කළ අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ගණිකා වෘත්තිය ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධ චෝදනා මත පුද්ගලයන් සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. චෝදනාලාභීන් අතර ඇමරිකානු විශ්වවිද්යාලයක ආගමික හා ජනතා සේවා වගකීම් දරමින් සිටි ශ්රී ලාංකික ජාතිකයෙකු ද වේ.
විශ්වවිද්යාල ආගමික උපදේශකයෙකු සාමාන්යයෙන් අධ්යාපන ආයතනයක ඉහළ විශ්වාසදායී තනතුරක් දරන බැවින්, සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයට අධ්යාත්මික මඟපෙන්වීම හා උපදේශනය ලබා දෙන අයෙකු ලෙස, මෙම චෝදනා ප්රජාව තුළ දැඩි කම්පනයකට හේතු වී ඇත.
විශ්වාසයේ තනතුරක් විමර්ශනයට ලක් වෙයි
විශ්වවිද්යාල ආගමික උපදේශකයන් සාමාන්යයෙන් තම ආයතන තුළ සදාචාරාත්මක හා අධ්යාත්මික අධිකාරියේ ශක්තිස්ථාන ලෙස සැලකේ. චෝදනාලාභී ශ්රී ලාංකික පුද්ගලයාට ආරෝපණය වී ඇති හැසිරීම, එවැනි භූමිකාවකට සම්බන්ධ අපේක්ෂාවන් හා වගකීම්වලට සම්පූර්ණයෙන් පටහැනි වන අතර, සිසුන්ගේ යහපැවැත්ම භාරව සිටින්නන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
බොස්ටන් පොලිසිය, ක්රියාත්මක නෛතික කටයුතු සම්බන්ධ සම්මත පටිපාටිවලට අනුව, චෝදනාලාභී සියලු දෙනාගේ සම්පූර්ණ අනන්යතාවය හෙළි කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලාංකික ආගමික උපදේශකයා නඩු විභාගයට ලක්වන සත් දෙනා අතර සිටින බව තහවුරු කර ඇත.
විදේශගත ශ්රී ලාංකික ප්රජාවට ඇති බලපෑම
මෙම නඩුව එක්සත් ජනපදයේ ශ්රී ලාංකික ප්රවාසික කවයන් තුළ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ප්රජා සාමාජිකයන් කම්පනය හා කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. වෙනත් බොහෝ ප්රජාවන් මෙන්, විශාල බොස්ටන් ප්රදේශයේ ශ්රී ලාංකික ඩයස්පෝරා ප්රජාවන් ද බොහෝ විට මඟ පෙන්වීම හා ප්රජා සංහිඳියාව සඳහා ආගමික පුද්ගලයන් වෙත යොමු වෙති.
- බොස්ටන් පොලිස් වැටලීමෙන් පසු මුළු පුද්ගලයන් සත් දෙනෙකුට චෝදනා එල්ල වී ඇත
- ශ්රී ලාංකික චෝදනාලාභියා එක්සත් ජනපද විශ්වවිද්යාලයක ආගමික උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කළේය
- චෝදනා ගණිකා වෘත්තිය ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධ වේ
- මෙහෙයුම බොස්ටන් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් රහසිගතව සිදු කරන ලදී
චෝදනාලාභී පුද්ගලයන් මැසචුසෙට්ස් අධිකරණ ක්රමය තුළ නඩු විභාගයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සමාජයීය හෝ වෘත්තීය තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, ගණිකා වෘත්තිය ඉල්ලා සිටීමේ කටයුතුවල නිරත වන්නන් සොයා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන බවට මෙම නඩුව සිහිපත් කරවයි.
ශ්රී ලාංකික ආගමික උපදේශකයා සේවය කළ විශ්වවිද්යාලය චෝදනාවලට ප්රතිචාර දක්වමින් ආයතනික ක්රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇත්දැයි බලධාරීන් තවමත් පෙන්වා දී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.