ශ්රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි
2030 වන විට අපනයන වර්ධනය සඳහා රට අභිලාෂකාමී මාවතක් සකසයි
ශ්රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා කාලය ආවරණය වන සවිස්තරාත්මක ජාතික අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් නිල වශයෙන් දියත් කර ඇති අතර, එම සැලැස්මේ කාලසීමාව අවසාන වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ආදායමක් උපයා ගැනීමේ අභිලාෂකාමී ඉලක්කයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම වැඩසටහන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ (ADB) තාක්ෂණික සහාය ඇතිව සකස් කර ඇති අතර, එය රටේ වෙළඳ අංශය යළි සක්රිය කිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි ලද, ජාත්යන්තර සහාය ලත් ක්රමවේදාත්මක ප්රවේශයක් පිළිබිඹු කරයි.
වෙළඳ යළි යොමු කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික සැලැස්මක්
මෙම පස් අවුරුදු සැලැස්ම, මෑත වර්ෂවලදී ශ්රී ලංකාව ක්රියාවට නංවා ඇති වඩාත් වැදගත් වෙළඳ ප්රතිපත්ති රාමුවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු රට පුළුල් ආර්ථික සුවය ලබමින් සිටින තීරණාත්මක මොහොතක එය ළඟා වී ඇත. මෙම උපාය මාර්ගය අපනයනකරුවන්ට, ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට සහ ආයෝජකයන්ට ස්පෂ්ට මඟ පෙන්වීමක් සපයනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති; එමෙන්ම විදේශ වෙළඳපොළවලින් තිරසාර ආදායම් වර්ධනය ඇති කර ගැනීම සඳහා ප්රධාන කර්මාන්ත හරහා ප්රයත්නයන් එකට ගලපා ගැනීමද එහි අරමුණ වේ.
උපාය මාර්ගය සකස් කිරීමේ ක්රියාවලියට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සම්බන්ධ වීම සැලැස්මට සැලකිය යුතු විශ්වසනීයත්වයක් ලබා දෙන අතර, ඉලක්ක නිර්ණය කිරීමේ ක්රියාවලිය සහ ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද ප්රතිපත්ති යාන්ත්රණ යන දෙකටම බහු පාර්ශ්වීය ණය දෙන්නාගේ තාක්ෂණික ප්රවීණතාවය දායක වී ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ඉලක්කය ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන සන්ධිස්ථානයට ළඟා වීම, පවතින අපනයන මට්ටම්වලින් සැලකිය යුතු도약ක් සනිටුහන් කරනු ඇති අතර, ඒ සඳහා පස් අවුරුදු කාලය තුළ බහු අංශ හරහා අඛණ්ඩ වර්ධනයක් අවශ්ය වේ. ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය ඓතිහාසිකව කර්මාන්ත කිහිපයක් මත රඳා පවතී; ඒවා අතර:
- ඇඳුම් පැළදුම් සහ රෙදිපිළි
- තේ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
- රබර් පදනම් කළ භාණ්ඩ
- තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ව්යාපාර ක්රියාවලි බාහිරකරණ සේවා
- සංචාරක ආශ්රිත ආදායම්
නව උපාය මාර්ගයේ දක්වා ඇති ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ කේන්ද්රීය කාර්යය ලෙස අපනයන පදනම පුළුල් කිරීම සහ වෙළඳපොළ ප්රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සැලකේ.
ඉදිරි දිශාව
මෙම සැලැස්මේ දියත් කිරීම, ශ්රී ලංකාව ශක්තිමත් හා විවිධාංගීකරණය වූ පදනමක් මත ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගීමට කැපවී සිටින බවට පැහැදිලි සංඥාවක් ලබා දෙයි. ජාත්යන්තර සහාය සහ නිශ්චිත අරමුණු සමූහයක් ඇතිව, 2026–2030 අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගය දැන් කලාපය පුරා වෙළඳ විශ්ලේෂකයන්, ව්යාපාරික ප්රජාව සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.