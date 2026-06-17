Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින් 2026 වර්ෂය ආර්ථිකයට ශක්තිමත් ආරම්භයක් ලබා දී ඇත.

දිවයිනේ ආර්ථික යළි පිබිදීම සනාථ කරන ධනාත්මක සංඥාවක්

මෑත වසරවලදී රටට එල්ල වූ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට ගමන් කරන බව මෙම වර්ධන අගය ශක්තිමත්ව පෙන්නුම් කරයි. 2026 පළමු කාර්තුවේ 5.1%ක වසරාන්තර ඉහළ යෑම, රජය විසින් ගෙනා ස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනවල සහාය ඵල දරන්නට පටන් ගෙන ඇති බව ව්‍යංජනය කරයි.

උද්ධමනයේ බලපෑම ඉවත් කර ස්ථාවර මිල ගණන් ඇසුරෙන් මනිනු ලැබෙන GDP අගය, රටේ ප්‍රධාන අංශ හරහා සිදුවන සැබෑ ආර්ථික ඵලදායිතාව ගැන වඩාත් පැහැදිලි චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

සාමාන්‍ය පුරවැසියන් සඳහා GDP හි අඛණ්ඩ වර්ධනය ධෛර්යජනක සංවර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකිය — එය සාමාන්‍යයෙන් වැඩිදුර රැකියා අවස්ථා, ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වයේ ඉහළ යෑම සහ කාලයත් සමඟ පවුල් ආදායම් ඉහළ යෑමක් ලෙස ප්‍රකාශ වේ. ඉන්ධන හිඟය, දිගු විදුලි කප්පාදු සහ ඉහළ ගිය මිල ගණන් ඇතුළු දරුණු ආර්ථික පසුබෑමකට මුහුණ දුන් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙම දත්ත, නැවත ස්ථාවරත්වයට පිවිසෙන ශුභ සංඥාවක් ලෙස දකිනු ඇත.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ බැඳීම් සහ ණය දෙන්නන් හා බහුපාර්ශ්වික ණය ආයතන සමඟ එකඟ වූ පුළුල් මූල්‍ය ඉලක්ක සපුරාලීමට නම්, ස්ථාවර කාර්තුමය වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව ආර්ථිකවේදීන් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරයි.

වර්ධනයේ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීම

5.1%ක වර්ධන අනුපාතය ධෛර්යජනක ප්‍රධාන අගයක් වුවද, ප්‍රකෘතිය කල්පැවැත්වෙන සහ සර්වජනීන එකක් බව සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ දිගටම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි. මූල්‍ය විශේෂඥයන් හඳුනා ගත් ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතා අතර:

  • ආදායම් එකතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ බදු පදනම පුළුල් කිරීම
  • විශේෂයෙන් සංචාරක, ඇඳුම් පැළඳිලි සහ තාක්ෂණ සේවා අංශවල අපනයන ආදායම් ඉහළ නැංවීම
  • දිගුකාලීන ඵලදායී ධාරිතාව ගොඩනැගීමට විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීම
  • ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට රාජ්‍ය ණය තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම

පළමු කාර්තු GDP දත්ත 2026 හි ඉතිරි කාලය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් සලසා දෙන අතර, රට තම දෘඪ ලෙස උපයා ගත් ආර්ථික ජයග්‍රහණ තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරන විට, ඉදිරි කාර්තුවලදී ද මෙම වර්ධන ගමන් පථය පවත්වා ගත හැකිද යන්න කෙරෙහි දෑස් යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම්…

17 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටි අතර, රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ著名 සාමාජිකයෙකු…

17 Jun 2026 Discuss