ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විශාල අල්ලස් මර්දන මෙහෙයුමකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගනී
උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන පිරිසට කම්පනයක් ඇති කරයි
ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එම පියවර දේශීය මාධ්ය වාර්තාවලට අනුව දිවයිනේ දේශපාලන කුලූගෙදරට කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම අල්ලස් විරෝධී ආයතනය මෑත ඉතිහාසයේ ගත් වඩාත්ම ප්රකට පියවරක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, රටේ බලගතු දේශපාලන පරම්පරාවන් හා සම්බන්ධ පුද්ගලයින් වගවීමට ලක් කිරීමේ ප්රවේශයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති විය හැකි බවට ඇඟවීමක් ලබා දෙයි.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර
අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ සීමිත ව පවතින නමුත්, දේශීය මාධ්ය ආයතන තහවුරු කළේ CIABOC නිලධාරීන් පවත්වාගෙන යන අල්ලස් විමර්ශනයක් හා සම්බන්ධව හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්රයා රඳවාගත් බවයි. කොමිෂන් සභාව තවමත් නඩුවේ සම්පූර්ණ විෂය පථය දක්වමින් ලිඛිත නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
CIABOC යනු දූෂණ සම්බන්ධ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීම සඳහා පත් කරන ලද ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික ව්යවස්ථාපිත ආයතනය වන අතර, එය ක්රියාත්මක වන්නේ ඕනෑම ආණ්ඩුවකින් ස්වාධීනව ය.
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්හි පුළුල් පසුබිම
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත්තේ ශ්රී ලංකාව දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ ද සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව ඇති අවස්ථාවකදී ය. රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමට සහ ආයතනික විශ්වාසනීයත්වයට දිගුකලක් තිස්සේ ප්රධාන බාධකයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති දූෂණය මැඩ පැවැත්වීමේ ක්ෂේත්රයේ අර්ථවත් ප්රගතියක් ප්රදර්ශනය කරන ලෙස රටට ඒ හරහා බල කෙරෙයි.
2022 ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් පැතිර ගිය සිවිල් කැළඹීම් හා ඒ වන විට ජනාධිපතිකම දැරූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයෙන් පහ කිරීමෙන් අනතුරුව, වරප්රසාද ලත් තනතුරු දැරූ අය වෙනුවෙන් දඬුවම් ක්රියාත්මක නොකිරීම ශ්රී ලංකාවේ මහජනතාව විසින් ක්රමයෙන් ප්රතික්ෂේප කෙරේ.
නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම බොහෝ නිරීක්ෂකයින් විසින් දේශපාලන සම්බන්ධතා නොතකා නඩු විභාග කිරීමට ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ආයතන සැබවින්ම සූදානම් ද යන්න පරීක්ෂා කෙරෙන කඩ ඉමක් ලෙස සැලකේ.
ප්රතිචාර සහ වැදගත්කම
දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් නඩුව නීතී ක්රමය තුළ ඉදිරියට ගෙන යන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඕනෑම මැදිහත්වීමක් හෝ ප්රමාදයක් තෝරා ගනිමින් ක්රියාත්මක කෙරෙන යුක්තිය සහ ප්රභූ ජාල ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ජනතා කෝපය නැවත ගිනිගැන්විය හැකි ය.
CIABOC සිය විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යත්ම සහ විධිමත් නඩු විභාග ආරම්භ වීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තිය සමීපව අනුගමනය කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.