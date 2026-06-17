ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්ය අමාත්යාංශය ශ්රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑම පිළිබඳ නිලධාරීන්ගේ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම
දිවයින පුරා වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්යාව භයජනක ලෙස ඉහළ යමින් පවතින හෙයින්, ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු වසංගතයක් දෙසට ගමන් කරමින් සිටිය හැකි බවට සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ ලේකම් හා විශේෂඥ වෛද්ය අනිල් ජාසිංහ මහතා, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයෙන් ශ්රී ලංකාවට දරුණු හා වැඩෙන තර්ජනයක් එල්ල වෙමින් ඇති බව අවධාරණය කරමින්, තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීමට පෙර රාජ්ය ආයතන සහ සාමාන්ය ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස බලකර සිටී.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය ගැටලුවක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නැවත නැවත මතු වන කාලීන අභියෝගයක් ව පැවතේ. කෙසේ වෙතත්, ඉක්මන් හා සම්බන්ධිත පියවර නොගත හොත් වර්තමාන රෝගී සංඛ්යාවේ ඉහළ යෑම පුළුල් වසංගතයකට තුඩු දිය හැකි බවට බලධාරීන් සිය කනස්සල්ල පළ කරති.
වෛද්ය ජාසිංහ මහතාගේ අනතුරු ඇඟවීම, විශේෂයෙන් ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශවල — මදුරුවන්ගේ ප්රධාන වාසස්ථානය වන එකතු වූ ජලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීම දුෂ්කර වන ස්ථානවල — නව ආසාදන වාර්තා වන වේගය පිළිබඳ අමාත්යාංශයේ තීව්ර කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
ජනතාවට ගත හැකි පියවර
රෝගය පැතිරීම අඩු කර ගැනීම සඳහා පහත වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී:
- නිවාස හා කාර්යාල අවට එකතු වූ ජලය රැඳෙන බඳුන් ඉවත් කිරීම හෝ හිස් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම හා සන්ධ්යා කාලයේදී මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- ජල ගබඩා කිරීමේ බඳුන් සෑම විටෙකම තදින් වසා තැබීම
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දිස් වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ඔවුන්ගේ ප්රදේශවල ඩෙංගු වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන දේශීය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ට සහයෝගය දැක්වීම
සාමූහික වගකීම සඳහා බලධාරීන්ගේ බල කිරීම
ඩෙංගු වසංගතයේ තර්ජනය යථාර්ථයක් ලෙස අප ඉදිරියේ පවතී. මෙය පූර්ණ පරිමාණ මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක් බවට පත් වීම වළක්වා ගැනීමට සෑම ගෘහස්ථයක්ම, සෑම ප්රජාවක්ම, සෑම ආයතනයක්ම දැන් ක්රියා කළ යුතුය.
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය, ස්ථානීය ආණ්ඩු ආයතන, පාසල්, රෝහල් සහ ප්රජා සංවිධාන ඔවුන්ගේ ඒ ඒ ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්ර කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත. ඩෙංගු රෝගය පරාජය කිරීම සෞඛ්ය සේවකයන්ගේ පමණක් වගකීම නොවන බවත්, ඒ සඳහා ජාතිය පුරා සාමූහික උත්සාහයක් අවශ්ය බවත් නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.
ශ්රී ලංකාව දැනටමත් බහුවිධ ආර්ථික හා සාමාජීය පීඩනවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මේ වකවානුවේ, විශාල පරිමාණ ඩෙංගු වසංගතයක් දැනටමත් ධාරිතාවයේ සීමාවේ ක්රියාත්මක වන රාජ්ය සෞඛ්ය පද්ධතිය මත අමතර බරක් පටවනු ඇත. අමාත්යාංශයේ අනතුරු ඇඟවීම, සුපරීක්ෂාකාරීත්වය හා ප්රජා ක්රියාකාරිත්වය මෙම වැළැක්විය හැකි රෝගය සමඟ සටන් කිරීමේ වඩාත්ම ඵලදායී මෙවලම් ව පවතින බවට කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.