ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙද්දී සජිත් ඉන්ධන මිල සහනයක් ඉල්ලයි
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමේ වාසිය ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙනු පිණිස පොම්පයේ ඉන්ධන මිල අඩු කරන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
පියවර ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම
ජාත්යන්තර ගොරෝසු තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම සම්බන්ධව ප්රේමදාස මහතා මෙම ඉල්ලීම කළේ, දිගු කාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් දැනටමත් පීඩාවට පත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ठोस සහනයක් ලැබිය යුතු බව පෙන්වා දෙමිනි. ස්වදේශීය ඉන්ධන මිල ගණන් ඒ අනුව සකස් කිරීමෙන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වීමට රජයට අවස්ථාව ද, වගකීම ද ඇති බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ජාත්යන්තර තෙල් වෙළඳපොළ පාරිභෝගිකයන්ට හිතකර ලෙස ගමන් කරන විට, එම ඉතිරිය වෙනත් තැනකට උරා ගන්නවා වෙනුවට දේශීය මිල ගණන්වල ද සෙනෙහෙ ලෙස ප්රතිඵල ලෙස පිළිබිඹු විය යුතු බව විපක්ෂ නායකවරයා තර්ක කළේය. ජාත්යන්තරව පහත වැටෙන 費用 ගෙවල් සහ ව්යාපාරවලට ගෙනෙන අර්ථවත් මිල අඩු කිරීම් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අපොහොසත් වූ රජය ඔහු විවේචනයට ලක් කළේය.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට එල්ල වන බලපෑම
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ඉතාමත් සංවේදී ගැටළුවක් ව පවතී. 2022 ආර්ථික අර්බුදය නිසා පෙට්රල් හා ඩීසල් දැඩි හිඟයක් ඇති වූ අතර, ජනතාවට පැය ගණනක් පෝලිම්වල රැඳී සිටීමට සිදු විය. තත්ත්වය ස්ථාවර වී ඇතත්, ඉහළ ඉන්ධන ව්යය ප්රවාහනය, කෘෂිකර්මාන්තය සහ කුඩා ව්යාපාර මත දිගටම බරක් ව සිටී.
කාලෝචිත ඉන්ධන මිල කප්පාදුවක් ආර්ථික පසුබෑමේ බලපෑම්වලින් දිගටම සුව ලබමින් සිටින ශ්රමිකයන් සහ කුඩා ව්යවසායකයන්ට ඉතා අවශ්ය හුස්ම ගැනීමේ අවකාශයක් ලබා දෙනු ඇතැයි ප්රේමදාස මහතා තර්ක කළේය.
රජය තවම ප්රතිචාර නොදක්වයි
මෙම වාර්තාව සකස් කරන විට, විපක්ෂ නායකවරයාගේ ඉල්ලීමට රජය නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොතිබුණි. ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල සූත්රයක් මත පදනම් වූ සංශෝධන යාන්ත්රණයකට යටත් වන අතර, ඕනෑම සකස් කිරීමක් සඳහා අදාළ බලධාරීන් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන කාල පරිච්ඡේද ගතව සමාලෝචනය කෙරෙන මිල ව්යුහය තුළ ප්රතිඵල ලෙස ලියවිය යුතු වේ.
ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ අස්ථාවරව පැවතීමත් සමඟ, විශ්ලේෂකයන් සහ පාරිභෝගික උපකාරක කණ්ඩායම් ද දේශීය ඉන්ධන මිල සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමෙන්, ජනතාවගේ යහපත සඳහා ක්රියා කරන ලෙස ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ව ලහිරු ලෙස බලපෑම් කිරීම තවත් තීව්ර වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.