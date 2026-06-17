Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පතිරණට ප්‍රංශයේදී හැම්ස්ට්‍රිං සැත්කමක්

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පතිරණට ප්‍රංශයේදී හැම්ස්ට්‍රිං සැත්කමක්

ශ්‍රී ලාංකික වේගවත් පන්දු යවන්නා මතීෂ වේදිකාවෙන් ඉවත් කළ වම් බයිසෙප්ස් ෆෙමොරිස් හැම්ස්ට්‍රිං තුවාලය සඳහා ප්‍රංශයේදී සාර්ථකව සැත්කමකට භාජනය වූ අතර, තරුණ වේගී පන්දු යවන්නාගේ සුවය ලැබීමේ ගමනේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

සැත්කම සාර්ථකව අවසන්

ප්‍රංශයේදී සිදු කරන ලද මෙම සැත්කම, හැම්ස්ට්‍රිං මාංශ පේශි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන මාංශ පේශියක් වන වම් බයිසෙප්ස් ෆෙමොරිස් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කෙරිණ. අවුරුදු 22 ක් වයසැති මෙම ක්‍රීඩකයාට දිගු කලක් තිස්සේ ගැටළු ඇති කරවූ මෙම ස්ථානයේ සැත්කම සුමටව සිදු වූ බව වෛද්‍ය කණ්ඩායම් තහවුරු කළ අතර, ක්‍රීඩකයාගේ තත්ත්වය කනස්සල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කළ රසිකයන්ට හා ක්‍රිකට් නිලධාරීන්ට එය සුබ පණිවිඩයක් විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හට දැනුණු පාඩුව

පතිරණගේ තුවාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට දැනටමත් සැලකිය යුතු පාඩුවක් ගෙන දී ඇත. ඔහුගේ අනන්‍ය ස්විං පන්දු යැවීමේ ශෛලිය හා තීව්‍ර වේගය ජනනය කිරීමේ හැකියාව නිසා ලොව ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ, විශේෂයෙන් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් ආකෘතියේ, ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙන්ම ලොව පුරා ෆ්‍රැන්චයිස් තරඟාවලිවලදීද සිය හැකියාව ඔප්පු කළ ඔහු ලොව වඩාත් ත්‍රාසජනක තරුණ වේගී පන්දු යවන්නන් අතරට ඇතුළත් වී ඇත.

අනපේක්ෂිත පන්දු හා අමු වේගය මගින් පිතිකරුවන් අසාධාරණ ස්ථානවලට ඇද දැමීමේ ඔහුගේ අද්විතීය හැකියාව ජාතික කණ්ඩායම ඉහළින් රඳා පවතින නිසා ඔහුගේ නොසිටීම දැඩිව දැනී ඇත.

සුවය ලැබීමේ ගමන

සැත්කම දැන් අවසන් වී ඇති හෙයින්, දැන් අවධානය යොමු වන්නේ පතිරණගේ පුනරුත්ථාපනය කෙරෙහිය. මෙවැනි හැම්ස්ට්‍රිං සැත්කම්වලින් පසු ක්‍රීඩකයෙකුට නිල තරඟකාරී ක්‍රිකට් වෙත නැවත පැමිණෙනු සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවේශම් සහිත හා ක්‍රමවත් පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනක් අවශ්‍ය වන අතර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෛද්‍ය මණ්ඩලය ඔහුගේ පුනරුත්ථාපනය සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම අවස්ථාවේ ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට නැවත පැමිණෙන නිල කාල සීමාවක් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර කටයුතු සඳහා වේලාසනින් සහ සම්පූර්ණ සුවය ලබා ගන්නා ලෙස දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ඩෙංගු වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි

මතුවන ඩෙංගු ප්‍රභේදය නව මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාව නව ඩෙංගු වෛරස් වර්ගයක් මතුවීමත් සමඟ උග්‍ර මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර,…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය ආවරණය කරන අභිලාෂකාමී ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක්除 හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එම උපාය මාර්ගය ක්‍රියාත්මක වන කාලය…

17 Jun 2026 Discuss
URF නායකයන් ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

URF නායකයන් ගල් අඟුරු සංග්‍රහණ වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි

එක්සත් රිපබ්ලිකන් පෙරමුණේ (URF) නායක පාඨලී චම්පික රණවක සහ එම පක්ෂයේ මහලේකම් බංඩුල චන්ද්‍රසේකර බදාදා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (PCoI) ඉදිරිපිට පෙනී සිට,…

17 Jun 2026 Discuss