පතිරණට ප්රංශයේදී හැම්ස්ට්රිං සැත්කමක්
ශ්රී ලාංකික වේගවත් පන්දු යවන්නා මතීෂ වේදිකාවෙන් ඉවත් කළ වම් බයිසෙප්ස් ෆෙමොරිස් හැම්ස්ට්රිං තුවාලය සඳහා ප්රංශයේදී සාර්ථකව සැත්කමකට භාජනය වූ අතර, තරුණ වේගී පන්දු යවන්නාගේ සුවය ලැබීමේ ගමනේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
සැත්කම සාර්ථකව අවසන්
ප්රංශයේදී සිදු කරන ලද මෙම සැත්කම, හැම්ස්ට්රිං මාංශ පේශි කණ්ඩායමේ ප්රධාන මාංශ පේශියක් වන වම් බයිසෙප්ස් ෆෙමොරිස් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කෙරිණ. අවුරුදු 22 ක් වයසැති මෙම ක්රීඩකයාට දිගු කලක් තිස්සේ ගැටළු ඇති කරවූ මෙම ස්ථානයේ සැත්කම සුමටව සිදු වූ බව වෛද්ය කණ්ඩායම් තහවුරු කළ අතර, ක්රීඩකයාගේ තත්ත්වය කනස්සල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කළ රසිකයන්ට හා ක්රිකට් නිලධාරීන්ට එය සුබ පණිවිඩයක් විය.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හට දැනුණු පාඩුව
පතිරණගේ තුවාලය ශ්රී ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයට දැනටමත් සැලකිය යුතු පාඩුවක් ගෙන දී ඇත. ඔහුගේ අනන්ය ස්විං පන්දු යැවීමේ ශෛලිය හා තීව්ර වේගය ජනනය කිරීමේ හැකියාව නිසා ලොව ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ, විශේෂයෙන් විස්සයි විස්ස ක්රිකට් ආකෘතියේ, ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙන්ම ලොව පුරා ෆ්රැන්චයිස් තරඟාවලිවලදීද සිය හැකියාව ඔප්පු කළ ඔහු ලොව වඩාත් ත්රාසජනක තරුණ වේගී පන්දු යවන්නන් අතරට ඇතුළත් වී ඇත.
අනපේක්ෂිත පන්දු හා අමු වේගය මගින් පිතිකරුවන් අසාධාරණ ස්ථානවලට ඇද දැමීමේ ඔහුගේ අද්විතීය හැකියාව ජාතික කණ්ඩායම ඉහළින් රඳා පවතින නිසා ඔහුගේ නොසිටීම දැඩිව දැනී ඇත.
සුවය ලැබීමේ ගමන
සැත්කම දැන් අවසන් වී ඇති හෙයින්, දැන් අවධානය යොමු වන්නේ පතිරණගේ පුනරුත්ථාපනය කෙරෙහිය. මෙවැනි හැම්ස්ට්රිං සැත්කම්වලින් පසු ක්රීඩකයෙකුට නිල තරඟකාරී ක්රිකට් වෙත නැවත පැමිණෙනු සඳහා සාමාන්යයෙන් ප්රවේශම් සහිත හා ක්රමවත් පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනක් අවශ්ය වන අතර, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් වෛද්ය මණ්ඩලය ඔහුගේ පුනරුත්ථාපනය සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අවස්ථාවේ ඔහු ක්රීඩා පිටියට නැවත පැමිණෙන නිල කාල සීමාවක් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, ඉදිරි ජාත්යන්තර කටයුතු සඳහා වේලාසනින් සහ සම්පූර්ණ සුවය ලබා ගන්නා ලෙස දිවයිනේ ක්රිකට් රසිකයන් හදවතින් ප්රාර්ථනා කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.