නව ඩෙංගු වර්ගයක් ශ්රී ලංකාව පුරා ආසාදන අවදානම තීව්ර කරයි
මතුවන ඩෙංගු ප්රභේදය නව මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ඇති කරයි
ශ්රී ලංකාව නව ඩෙංගු වෛරස් වර්ගයක් මතුවීමත් සමඟ උග්ර මහජන සෞඛ්ය අනතුරු ඇඟවීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, සෞඛ්ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවන පරිදි මෙය දිවයිනේ ආසාදන අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවාලිය හැකිය.
මෙම නව ඩෙංගු ප්රභේදයේ මතුවීම වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ රාජ්ය සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, ඔවුහු මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයේ ව්යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා ජනතාව ක්ෂණික ප්රවේශමකින් ක්රියා කරන ලෙස බල කෙරෙති.
මෙම වර්ගය කනස්සල්ලට හේතුවන්නේ ඇයි
ප්රධාන වශයෙන් ඒඩීස් ඊජිප්ටී මදුරුවාගේ දෂ්ඨනය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලවලදී සහ ඉන් අනතුරුව රැඳී සිටින ජලය සුදුසු බිහිවීමේ තත්ත්වයන් සපයන බැවින්, ශ්රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතුවන සෞඛ්ය අභියෝගයකි. නව වර්ගයක් ඇතිවීම නිරෝධායන ප්රයත්නවලට තවත් සංකීර්ණ මානයක් එකතු කරයි, මන්ද ජනතාවට නුහුරු ප්රභේදයකට එරෙහිව සීමිත ප්රතිශක්තියක් පමණක් තිබිය හැකිය.
සෞඛ්ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ඊට පෙර ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වූ පුද්ගලයින්ට නව වර්ගයෙන් ආරක්ෂාවක් නොලැබිය හැකි බවත්, එය රටපුරා අවදානමට ලක්විය හැකි පිරිස් ප්රමාණය සංඛ්යාව ඉහළ නංවාලිය හැකි බවත්ය.
ජනතාව ගත යුතු ප්රවේශම් ක්රමවේද
- මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන අඩු කිරීමට නිවාස සහ කාර්යාල අවට රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කරන්න
- විශේෂයෙන් අලුයම සහ සැන්දෑ වරුවේ මදුරු විකර්ෂක භාවිත කර ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳින්න
- ජනෙල් සහ දොරවල් නිසි ජාලා සහිතව සවිකරන ලෙස සහතික කරගන්න
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගන්න
බලධාරීන් උපරිම අවධානයෙන්
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දේශීය රාජ්ය ආයතනවලින් දෛශික පාලන වැඩසටහන් තීව්ර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. රෝග ලක්ෂණ කල්තියා හඳුනාගැනීම සහ වැළැක්වීමේ උපාය මාර්ග පිළිබඳ වාසිනිකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ප්රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරද තීව්ර කරනු ලැබේ.
මෙම මතුවන වර්ගය හා සම්බන්ධ ඕනෑම ව්යාප්තියක් මැඩලීමට රට කටයුතු කරන විට, ජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් ක්රියා කරන ලෙසත් බලවත් ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.