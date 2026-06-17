ලංකා සතොස බ්රහස්පතින්දා සිට අත්යවශ්ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි
රාජ්ය සිල්ලර වෙළඳ ආයතනය වන ලංකා සතොස, අදාළ බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි ජූනි 18 වැනි බ්රහස්පතින්දා සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි, අත්යවශ්ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කිරීමක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇත.
ගෘහස්ථ වියදම් සඳහා සහනයක්
මෑත වසරවලදී ජීවන වියදම ඉහළ යාමෙන් පීඩාවට පත් ශ්රී ලාංකික පවුල්වලට මෙම මිල අඩු කිරීම් යම් සහනයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දිවයිනපුරා සිල්ලර අලෙවිසැල් ජාලයක් මෙහෙයවන ලංකා සතොස, සාමාන්ය ජනතාවට අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීම පහසු හා දැරිය හැකි මිලකට සිදු කිරීමේදී ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
රජයේ සහාය ලත් මෙම සිල්ලර ආයතනය පවසන්නේ, බලධාරීන්ගෙන් ලැබුණු උපදෙස් අනුව මෙම මිල අඩු කිරීම් ක්රියාත්මක කළ බවයි. කෙසේ වෙතත්, නිශ්චිත භාණ්ඩ සහ ඒවායේ සංශෝධිත මිල් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් තවමත් සම්පූර්ණාකාරයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
දැරිය හැකි මිලක් කරා තබන පියවරක්
විශේෂයෙන් ආර්ථික පීඩාකාරී අවස්ථාවලදී අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල ස්ථාවර කිරීමට රජය විසින් ලංකා සතොස ප්රතිපත්තිමය මෙවලමක් ලෙස ඓතිහාසිකව භාවිත කර ඇත. මෑතකාලීන මෙම පියවර, රට පුරා සාමාන්ය පාරිභෝගිකයින්ගේ මූල්ය බර සැහැල්ලු කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි.
භාණ්ඩ නවයෙහි සංශෝධිත මිල් ප්රයෝජනයට ගැනීම සඳහා, ජූනි 18 වැනිදා සිට ඔවුන්ට ළඟම ඇති ලංකා සතොස් අලෙවිසැලට පැමිණෙන ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
භාණ්ඩවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සහ ඒවායේ යාවත්කාලීන මිල් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නිල රජයේ සහ ලංකා සතොස නාලිකා හරහා ඉක්මනින් දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.