Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලංකා සතොස බ්‍රහස්පතින්දා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලංකා සතොස බ්‍රහස්පතින්දා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි

රාජ්‍ය සිල්ලර වෙළඳ ආයතනය වන ලංකා සතොස, අදාළ බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි ජූනි 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කිරීමක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ගෘහස්ථ වියදම් සඳහා සහනයක්

මෑත වසරවලදී ජීවන වියදම ඉහළ යාමෙන් පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට මෙම මිල අඩු කිරීම් යම් සහනයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දිවයිනපුරා සිල්ලර අලෙවිසැල් ජාලයක් මෙහෙයවන ලංකා සතොස, සාමාන්‍ය ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීම පහසු හා දැරිය හැකි මිලකට සිදු කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

රජයේ සහාය ලත් මෙම සිල්ලර ආයතනය පවසන්නේ, බලධාරීන්ගෙන් ලැබුණු උපදෙස් අනුව මෙම මිල අඩු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කළ බවයි. කෙසේ වෙතත්, නිශ්චිත භාණ්ඩ සහ ඒවායේ සංශෝධිත මිල් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් තවමත් සම්පූර්ණාකාරයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

දැරිය හැකි මිලක් කරා තබන පියවරක්

විශේෂයෙන් ආර්ථික පීඩාකාරී අවස්ථාවලදී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ස්ථාවර කිරීමට රජය විසින් ලංකා සතොස ප්‍රතිපත්තිමය මෙවලමක් ලෙස ඓතිහාසිකව භාවිත කර ඇත. මෑතකාලීන මෙම පියවර, රට පුරා සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයින්ගේ මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි.

භාණ්ඩ නවයෙහි සංශෝධිත මිල් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා, ජූනි 18 වැනිදා සිට ඔවුන්ට ළඟම ඇති ලංකා සතොස් අලෙවිසැලට පැමිණෙන ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

භාණ්ඩවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සහ ඒවායේ යාවත්කාලීන මිල් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නිල රජයේ සහ ලංකා සතොස නාලිකා හරහා ඉක්මනින් දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු Sinhala

බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු

එක්සත් ජනපදයේ විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික ආගමික නායකයෙකු, බොස්ටන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද රහස් ගණිකා…

17 Jun 2026 Discuss
කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට Sinhala

කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට

ඉන්දියාවට රන්密輸 කිරීමට උත්සාහ කළ බවට සැක කෙරෙන මගීන් විසිහය දෙනෙකු උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේදී බලධාරීන් විසින් රඳවාගෙන ඇතැයි නිලධාරීන්…

17 Jun 2026 Discuss
අතිවිශාල රුපියල් වටිනාකමක් සහිත දේපළ අනවසර ආදායම් සමඟ සම්බන්ධ බවට සැකයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අත්තනෝමතික කරයි Sinhala

අතිවිශාල රුපියල් වටිනාකමක් සහිත දේපළ අනවසර ආදායම් සමඟ සම්බන්ධ බවට සැකයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අත්තනෝමතික කරයි

නීතිවිරෝධී ලෙස ලබාගත් මුදල් භාවිතයෙන් අත්පත් කරගත් බවට විශ්වාස කෙරෙන ඉහළ වටිනාකමක් සහිත දේපළ ගණනාවක් අත්තනෝමතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පියවර ගෙන ඇති අතර, එය…

17 Jun 2026 Discuss