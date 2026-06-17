Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ

ආරක්ෂක සහයෝගිත්වය තුළින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීම

ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් නිල වශයෙන් භාරදී ඇති අතර, එය අසල්වැසි රාජ්‍ය දෙක අතර පවතින ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව තවදුරටත් ගාඪ කරයි.

මෙම ප්‍රදානය, කලාපය පුරා උපායමාර්ගික සහයෝගිත්වය ගැඹුරු කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා සුරක්ෂිතතා හැකියාවන් ඉහළ නැංවීමට ඉන්දියාව දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි.

කලාපීය හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රකාශනයක්

මෙම භාරදීම, කොළඹ සහ නවදිල්ලිය අතර දිගුකාලීනව පවතින ආරක්ෂක සබඳතාවෙහි තවත් වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි. ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක රාමුව තුළ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස ස්ථානගත වෙමින්, වසර ගණනාවක් පුරා ද්‍රව්‍යමය, පුහුණු හා මූල්‍යමය සහාය ලබා දී ඇත.

මෙම නවතම ආධාර පැකේජය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් සහ මෙහෙයුම් සූදානම වැඩිදියුණු කිරීමට දායකවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, 긴密 ආරක්ෂක සබඳතා පවත්වාගෙන යාමට රජයන් දෙකම දක්වන ප්‍රමුඛතාවය ද එයින් පිළිබිඹු වේ.

ඉන්දියා-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවල පසුබිම

ඉන්දියාව දකුණු ආසියාව පුරා අසල්වැසි රටවල් සමඟ සිය සබඳතා ක්‍රියාශීලීව ශක්තිමත් කරමින් සිටින මෙවන් අවස්ථාවක මෙම ආරක්ෂක ආධාරය ලැබී තිබේ. ඉන්දියන් සාගරයේ උපායමාර්ගික ස්ථානයක් හිමිව ඇති ශ්‍රී ලංකාව, කලාපීය ආරක්ෂාව හා සමුද්‍රීය ස්ථාවරත්වය අතින් නවදිල්ලිය සඳහා ඉතා වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඉතිරිව සිටී.

එවැනි ආරක්ෂක ආධාර ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති — ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වකීය හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමත් සමගම, කලාපයේ ප්‍රමුඛ ආරක්ෂක හවුල්කරු ලෙස ඉන්දියාවේ භූමිකාව ද තහවුරු කිරීමත් එයින් සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකා රජය මෙම සහාය ඔළොයාගෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, භාරදීමේ උත්සවය රටවල් දෙක අතර දැනට පවතින උණුසුම් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවල ප්‍රතිබිම්බයකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ

පාර්ලිමේන්තු කථානායක ජගත් වික්‍රමරත්නගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පුළුල් නව බංකොළොත් නීතියක් නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව තම නීතිමය හා මූල්‍යමය…

17 Jun 2026 Discuss
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි Sinhala

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියද සිය උපවාස වර්ජනය දිගටම කරගෙන යන අතර, ඔහුගේ pogorshing සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විශ්ව කුසලාන ආරක්ෂක ශූරයන් කම්පා කරවමින් දිනුම් රැගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විශ්ව කුසලාන ආරක්ෂක ශූරයන් කම්පා කරවමින් දිනුම් රැගනී

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලීන විශ්ව කුසලාන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන අනපේක්ෂිත…

17 Jun 2026 Discuss