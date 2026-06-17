ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ
ආරක්ෂක සහයෝගිත්වය තුළින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීම
ඉන්දියාව විසින් ශ්රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් නිල වශයෙන් භාරදී ඇති අතර, එය අසල්වැසි රාජ්ය දෙක අතර පවතින ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව තවදුරටත් ගාඪ කරයි.
මෙම ප්රදානය, කලාපය පුරා උපායමාර්ගික සහයෝගිත්වය ගැඹුරු කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා සුරක්ෂිතතා හැකියාවන් ඉහළ නැංවීමට ඉන්දියාව දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි.
කලාපීය හවුල්කාරිත්වයේ ප්රකාශනයක්
මෙම භාරදීම, කොළඹ සහ නවදිල්ලිය අතර දිගුකාලීනව පවතින ආරක්ෂක සබඳතාවෙහි තවත් වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි. ඉන්දියාව, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක රාමුව තුළ ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස ස්ථානගත වෙමින්, වසර ගණනාවක් පුරා ද්රව්යමය, පුහුණු හා මූල්යමය සහාය ලබා දී ඇත.
මෙම නවතම ආධාර පැකේජය ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් සහ මෙහෙයුම් සූදානම වැඩිදියුණු කිරීමට දායකවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, 긴密 ආරක්ෂක සබඳතා පවත්වාගෙන යාමට රජයන් දෙකම දක්වන ප්රමුඛතාවය ද එයින් පිළිබිඹු වේ.
ඉන්දියා-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල පසුබිම
ඉන්දියාව දකුණු ආසියාව පුරා අසල්වැසි රටවල් සමඟ සිය සබඳතා ක්රියාශීලීව ශක්තිමත් කරමින් සිටින මෙවන් අවස්ථාවක මෙම ආරක්ෂක ආධාරය ලැබී තිබේ. ඉන්දියන් සාගරයේ උපායමාර්ගික ස්ථානයක් හිමිව ඇති ශ්රී ලංකාව, කලාපීය ආරක්ෂාව හා සමුද්රීය ස්ථාවරත්වය අතින් නවදිල්ලිය සඳහා ඉතා වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඉතිරිව සිටී.
එවැනි ආරක්ෂක ආධාර ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති — ශ්රී ලංකාවේ ස්වකීය හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමත් සමගම, කලාපයේ ප්රමුඛ ආරක්ෂක හවුල්කරු ලෙස ඉන්දියාවේ භූමිකාව ද තහවුරු කිරීමත් එයින් සිදු වේ.
ශ්රී ලංකා රජය මෙම සහාය ඔළොයාගෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, භාරදීමේ උත්සවය රටවල් දෙක අතර දැනට පවතින උණුසුම් රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවල ප්රතිබිම්බයකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.