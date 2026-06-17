ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි
වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී විදේශ මුදල් මත යැපීම අවම කිරීම ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල කේන්ද්රීය අරමුණ වේ
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගනුදෙනු තම තමන්ගේ දේශීය මුදල් ඒකක භාවිතයෙන් සිදු කිරීමේ යාන්ත්රණයන් විමර්ශනය කරමින් වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනීම අරමුණු කරගත් සාකච්ඡා පවත්වා ඇත. මෙම පියවර, අන්යෝන්ය වාණිජ කටයුතුවලදී එක්සත් ජනපද ඩොලරය සහ අනෙකුත් විදේශ මුදල් මත දෙරටේ යැපීම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකි ක්රමවේදයකි.
මෙම සාකච්ඡා, ගෝලීය මුදල් විචලනවලින් හා ඩොලර් පදනම් කරගත් වෙළඳාමෙන් සිදුවන මූල්ය පීඩනවලින් ආරක්ෂා වීමට කලාපීය රටවල් දක්වන ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙන යන උනන්දුව පිළිබිඹු කරයි. 2022 වසරේ ඇති වූ විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් ආර්ථික සුවය ලැබීමේ මාවතේ තවමත් ගමන් කරන ශ්රී ලංකාවට, දෘඩ මුදල් සංචිත ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් මෙවැනි ගිවිසුමකින් සැලකිය යුතු සහනයක් ලැබිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වූ උපාය මාර්ගික පියවරක්
දැඩි ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ හිඟයන්ට තුඩු දුන් අභූතපූර්ව ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්රමයෙන් ස්ථාවරත්වයට පත් වෙමින් පවතී. කලාපයේ විශාලතම වෙළඳ හවුල්කරු සමඟ දේශීය මුදල් වෙළඳ තීරණ රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් ඉදිරි කාලය සඳහා ශ්රී ලංකාවට වඩා විශාල මූල්ය නම්යශීලිත්වයක් ලැබිය හැකිය.
එවැනි රාමුවක් යටතේ, ඩොලර් හුවමාරුවේ අවශ්යතාවය මඟ හරිමින් සහ දෙපස ව්යාපාරිකයන්ගේ ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කරමින්, දෙරට අතර වෙළඳාම ශ්රී ලංකා රුපියල් සහ ඉන්දීය රුපියල් භාවිතයෙන් සිදු කළ හැකිය.
පුළුල් කලාපීය ප්රවණතාවක කොටසක්
මෙම ද්විපාර්ශ්වික මුලපිරීම, දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා රටවල් ක්රමයෙන් දේශීය මුදල් ඒකකවලින් වෙළඳාම සිදු කිරීමට ඉලක්ක කරගනු ලබන පුළුල් ප්රවණතාවක් සමඟ සමපාත වේ. ඉන්දීය රුපියල ජාත්යන්තරකරණය කිරීමේ පුළුල් ව්යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස ඉන්දියාව දැනටමත් තවත් රටවල් ගණනාවක් සමඟ මෙවැනි ගිවිසුම් ඇති කර ගෙන ඇත.
- එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විනිමය අනුපාත උච්චාවචනවලට නිරාවරණය වීම අඩු කිරීම
- ආනයනකරුවන් සහ අපනයනකරුවන් සඳහා ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කිරීම
- දෙරටටම වැඩි මූල්ය ස්වෛරීභාවයක් ලැබීම
- ශ්රී ලංකා රුපියලේ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමේ හැකියාව
එවැනි ගෙවීම් යාන්ත්රණයක මෙහෙයුම් විස්තර, විශේෂයෙන් නම් කළ බැංකුවල භූමිකාව සහ දෙරටේ මහ බැංකු අතර ශේෂ කිරීමේ කටයුතු ඇතුළුව, සකස් කිරීම සඳහා දෙරජය තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා ඉදිරියටත් පවත්වා ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් ආර්ථික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකු ව සිටින අතර, ආර්ථික අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේ ණය පහසුකම් හා මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම් හරහා තීරණාත්මක සහාය ලබා දී ඇත. නවතම සාකච්ඡා, දෙරටම ඔවුන්ගේ ආර්ථික සබඳතාව තවත් ඔරොත්තු දෙන හා ස්වාවලම්බී පදනමක් මත ස්ථාපිත කිරීමට කැපවී සිටින බව සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.