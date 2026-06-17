ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර විමර්ශනය තීව්ර වීමත් සමඟ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවදානමකට මුහුණ දෙයි
හිටපු ශ්රී ලංකා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා මාරාන්තික බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධ විමර්ශනය තීව්ර කිරීමත් සමඟ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ත්රස්ත ප්රහාරයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන විමර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර වීමක ලකුණකි.
විමර්ශනය ඉහළම මට්ටම් කරා ළඟා වෙයි
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කෙරෙහි නැවත යොමු වූ අවධානය, ප්රහාරයන් සිදු වූ අවස්ථාවේ බලයේ සිටි ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ භූමිකාව — හෙවත් යුතුකම ඉටු කිරීමේ කියන ලද අසාර්ථකත්වය — සම්බන්ධයෙන් විමර්ශකයන් දැන් බැරෑරුම් ලෙස සොයා බලන බව පෙන්නුම් කරයි. ඔහුගේ සොහොයුරු මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව යටතේ ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස සේවය කළ හිටපු ජනාධිපතිවරයා, ඛේදවාචකයට පූර්වයෙන් සිදු වූ බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධ විමර්ශනවල බොහෝ කලක සිට සැලකිල්ලට ලක් වූ චරිතයකි.
2019 අප්රේල් 21 වැනි දින සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරයන්හිදී ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි තුනක් සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගනු ලැබූ අතර, දෙසීය හැට දෙනෙකුට අධික ජනතාවක් ඝාතනය වී සිය ගණනක් තවත් අය තුවාල ලබන ලදී. සම්බන්ධීකෘත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරයන් මගින් ජාතිය කම්පනයට පත් කළ අතර, ජාත්යන්තර හෙළාදැකීම් ද ශ්රීමත් ලෙස ලැබිණි.
පූර්ව බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබිණි
විමර්ශකයන් අඛණ්ඩව සොයා බලමින් සිටින මූලික ප්රශ්නය වන්නේ, ප්රහාරයක් සම්බන්ධ විශ්වාසදායක බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් නිසි කලට ක්රියාත්මක නොකළේ ඇයිද යන්නයි. විදේශ බුද්ධි අංශ ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට පෙරනිමි අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දී ඇති බව කලින් හෙළි වී ඇති අතර, ඒ හරහා ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටම්වල වගකීම සම්බන්ධ බරපතල ප්රශ්න මතු වී ඇත.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එකල රටේ ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස සේවය කරමින් සිටි අතර, එම තනතුර ඔහුව ජාතික ආරක්ෂා තීරණ ගැනීමේ කේන්ද්රස්ථානයේ රඳවා ලීය. දශක ගණනාවක් තිස්සේ විවේචකයන් සහ වින්දිතයන්ගේ පවුල්වලින් ඕනෑම බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයකට වගකිව යුත්තන් නීතිය ඉදිරියේ සම්පූර්ණ වගකීමට ලක් කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටී.
බලයෙන් බිඳ වැටීමේ නාට්යාකාර ඉතිහාසය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉරීමෙන් 2019 නොවැම්බරයේ ජනාධිපතිවරණය ජයග්රහණය කළ අතර, ඔහුගේ දැඩිමහල් රූපය සහ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පොරොන්දු මත තැනූ ජනතා සහාය රළ ළොකු ලෙස ඊට ශක්තිය ලබා දෙන ලදී. කෙසේ නමුත්, ජනරෝෂයේ ලා ජනතා විරෝධතා දල්වා ලූ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයක් මධ්යයේ ඔහුගේ ජනාධිපතිත්වය 2022 දී නාට්යාකාර ලෙස කඩා වැටිණි. 2022 ජූලි මාසයේ කොළඹ ජනාධිපති නිවාස විරෝධතාකරුවන් විසින් ආක්රමණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු රටින් පලා ගිය අතර, ඉن්පසු නිල වශයෙන් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් විය.
ප්රධාන වශයෙන් තායිලන්තය සහ සිංගප්පූරුවේ කාලය ගත කිරීමෙන් පසු ඔහු නැවත ශ්රී ලංකාවට පැමිණියේය.
වින්දිතයන්ගේ පවුල් යුක්තිය ඉල්ලා සිටිති
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරවලදී ඝාතනය වූ හා තුවාල ලැබූ අය ගේ පවුල් සඳහා, ප්රමුඛ රූප අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාව දිගු කලක් බලා සිටි යුක්තිය කරා තැබූ ඉදිරි පියවරක් නියෝජනය කරයි. බලවත් රූප වගකීමෙන් ආරක්ෂා කරන ලද, දේශපාලනික බලපෑමකට ලක් වූ ලෙස ඔවුන් සලකන මන්දගාමී විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ බොහෝ දෙනෙක් කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
- 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවලදී දෙසීය හැට දෙනෙකුට අධික ජනතාවක් ඝාතනය විය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.