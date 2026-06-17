ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හෙට දක්වා කල් තබයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය ප්රමාද කරමින්, එම කරුණ වැඩිදුර සමාලෝචනය සඳහා පසුදා දක්වා කල් තබා ඇත.
හිටපු රාෂ්ට්රාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම පෙත්සම, යම් නිශ්චිත ක්රියාවක් වළකාලීම සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටින අතර, ඉල්ලා සිටින සහන සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර විභාගයේදී තවමත් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල කෙටියෙන් කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු, දෙවන දිනය දක්වා විභාගය කල් තැබීමට තීරණය කළේය.
පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ පුළුල් මහජන විරෝධතා හමුවේ 2022 ජූලි මාසයේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසුව ද, ශ්රී ලංකාවේ නෛතික හා දේශපාලන පරිසරයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් ලෙස පවතී.
විදේශගතව සිටි කාලයකට පසු ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණීමත් සමඟ, ඔහුට නැවුම් මහජන හා අධිකරණ විමර්ශනයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතර, ඔහුගේ ධූරකාලය හා ඉන් පසු කාලය සම්බන්ධ නෛතික කරුණු කිහිපයක් රටේ අධිකරණ ක්රමය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.
විභාගය ඉදිරියට යයි
පෙත්සම සලකා බැලීම කල් තැබීමට අභියාචනාධිකරණය ගත් තීරණය, ඉදිරි විභාගයේදී මෙම කරුණ ඊට වඩා සමීපව විමර්ශනය කෙරෙනු ඇති බවට සංඥා කරයි. හිටපු ජනාධිපතිවරයා අධිකරණය හා සම්බන්ධ වීමේ දේශපාලනික වැදගත්කම හේතුවෙන්, නෛතික නිරීක්ෂකයන් මෙම විභාගයන් සමීපව අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අභියාචනාධිකරණය ඊළඟ නියමිත විභාගයේදී පෙත්සම අතට ගත් පසු, වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.