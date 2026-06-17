Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හෙට දක්වා කල් තබයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හෙට දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රමාද කරමින්, එම කරුණ වැඩිදුර සමාලෝචනය සඳහා පසුදා දක්වා කල් තබා ඇත.

හිටපු රාෂ්ට්‍රාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම පෙත්සම, යම් නිශ්චිත ක්‍රියාවක් වළකාලීම සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටින අතර, ඉල්ලා සිටින සහන සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර විභාගයේදී තවමත් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල කෙටියෙන් කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු, දෙවන දිනය දක්වා විභාගය කල් තැබීමට තීරණය කළේය.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ පුළුල් මහජන විරෝධතා හමුවේ 2022 ජූලි මාසයේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසුව ද, ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික හා දේශපාලන පරිසරයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් ලෙස පවතී.

විදේශගතව සිටි කාලයකට පසු ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණීමත් සමඟ, ඔහුට නැවුම් මහජන හා අධිකරණ විමර්ශනයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතර, ඔහුගේ ධූරකාලය හා ඉන් පසු කාලය සම්බන්ධ නෛතික කරුණු කිහිපයක් රටේ අධිකරණ ක්‍රමය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.

විභාගය ඉදිරියට යයි

පෙත්සම සලකා බැලීම කල් තැබීමට අභියාචනාධිකරණය ගත් තීරණය, ඉදිරි විභාගයේදී මෙම කරුණ ඊට වඩා සමීපව විමර්ශනය කෙරෙනු ඇති බවට සංඥා කරයි. හිටපු ජනාධිපතිවරයා අධිකරණය හා සම්බන්ධ වීමේ දේශපාලනික වැදගත්කම හේතුවෙන්, නෛතික නිරීක්ෂකයන් මෙම විභාගයන් සමීපව අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අභියාචනාධිකරණය ඊළඟ නියමිත විභාගයේදී පෙත්සම අතට ගත් පසු, වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැති ඓතිහාසික ව්‍යාපාරික රැස්වීමකට著名 ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ ආයෝජකයින් 225 දෙනෙකු එක් රැස් වූ අතර, එය දෙරට අතර…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා වීමේ අරමුණින් අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් දියත් කර ඇති අතර, මෙම…

17 Jun 2026 Discuss
15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති

ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය (VIASL) විසින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහන සඳහා මෙතෙක් ලබා දෙනු ලැබූ 15% තක්සේරු වට්ටම…

17 Jun 2026 Discuss