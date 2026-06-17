Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් කුළුණ කැණීම 27 වන දිනට: මානව අවශේෂ 380ක් සාර්ථකව හඳුනාගනී

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් කුළුණ කැණීම 27 වන දිනට: මානව අවශේෂ 380ක් සාර්ථකව හඳුනාගනී

චෙම්මනි ඛේදවාචකයේ සැබෑ පරිමාණය අනාවරණය කරන අඛණ්ඩ කැණීම්

යාපනයේ චෙම්මනි සිද්ධුපත්ති සාමූහික සොහොන් භූමියේ තෙවන අදියරේ කැණීම් කටයුතු අඛණ්ඩව 27 වන දිනටද ක්‍රියාත්මක වන අතර, මෙතෙක් මානව අවශේෂ සම්පූර්ණ කට්ටල 380ක් සාර්ථකව හඳුනාගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කරයි.

දශක ගණනාවක් දුකින් බරවූ භූමියක්

චෙම්මනි සාමූහික සොහොන් භූමිය, ශ්‍රී ලංකාවේ භීෂණ සිවිල් යුද්ධයේ වඩාත්ම කම්පාජනක සිහිකැඳවුම් අතර දිගු කලක් සිට ඇත. යුද සමයේ අතුරුදහන් වූ ආදරණීයන් ගැන දශක ගණනාවක් තිස්සේ පිළිතුරු සොයමින් සිටින පවුල්වල වේදනාව එහි රැඳී පවතී. අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන මෙම කැණීම් කාර්යය, ඒ වේදනාකාරී අතීතයට මුහුණ දෙමින් දිගු කලක් බලා සිටි අයට යම් සහනයක් ලබාදීමට අධිකාරීන් දරන අළුත් කැපවීමක් නියෝජනය කරයි.

කැණීම්වල තෙවන අදියර අඛණ්ඩව ඉදිරියට

කැණීම් කාර්යයේ මෙම නවතම අදියර ක්‍රමානුකූල නිරවද්‍යතාවයෙන් සිදු කෙරෙන අතර, මානව විද්‍යාත්මක කණ්ඩායම් භූමියෙන් අවශේෂ ප්‍රතිසාධනය කිරීමට, ලේඛනගත කිරීමට සහ හඳුනාගැනීමට ඉතා සූක්ෂ්මව කටයුතු කරයි. හඳුනාගත් අවශේෂ 380ක් සනාථ කිරීම මෙම ක්‍රියාවලියේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් වන අතර, කැණීම් කටයුතු තවමත් අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන බව විමර්ශකයෝ පෙන්වා දෙති.

චෙම්මනි භූමිය මෙම ස්ථානය ගැන සාක්ෂ්‍ය ලැබීමත් සමඟ මහජන අවධානයට ලක් වූයේ, ගැටුමේ ගොදුරු වූවන් දමා භූගත කළ ස්ථානයක් බව හෙළිදරව් කිරීමෙනි. පූර්ව කැණීම් අදියරයන් දෙකෙහිදීම හෙළිදරව් වූ විනාශකාරී සාක්ෂ්‍ය, වර්තමාන අදියරෙන් තව දුරටත් ගැඹුරු කර ඇත.

සංක්‍රාන්තිකාලීන යුක්තිය සඳහා වන වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරේ බොහෝ දෙනෙකු සඳහා, චෙම්මනි කැණීම හුදෙක් ව්‍යාජ විද්‍යාත්මක කටයුත්තක් නොවේ — එය බොහෝ කලක් ප්‍රමාද වූ පිළිගැනීමේ ක්‍රියාවකි. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් පෙරටුගාමීන් රටපුරා පිහිටි සාමූහික සොහොන් භූමි පිළිබඳ පුළුල් සහ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස, සංක්‍රාන්තිකාලීන යුක්තිය සඳහා වන පුළුල් ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස ස්ථාවරව ඉල්ලා සිටිති.

  • වර්තමාන කැණීම් අදියරේදී මානව අවශේෂ 380ක් හඳුනාගෙන ඇත
  • කැණීම්වල තෙවන අදියර දැන් 27 වන දිනට ළඟා වී ඇත
  • භූමිය පිහිටා ඇත්තේ යාපනයේ චෙම්මනි සිද්ධුපත්ති ප්‍රදේශයේය
  • පෙර කැණීම් අදියරයන්හිදීද භූමියෙන් අවශේෂ ප්‍රතිසාධනය කර ගෙන ඇත

චෙම්මනි භූමියේ දිගටම සිදු වන කාර්යය, දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව රිදවූ ගැටුමේ මානව වියදමේ සහ අතුරුදහන් වූවන් ගැන වගකීම් ඉටු කිරීමේ විශාල කාර්යභාරයේ තියුණු සිහිකැඳවුමක් ලෙස ඉතිරිව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලයේ දැකිය හැකි වඩාත්ම අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණවලින් එකක් ලබාගනිමින්, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුළ දැඩි කම්පනයක්…

17 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි Sinhala

ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම පිළිබඳ නිලධාරීන්ගේ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම දිවයින පුරා වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව භයජනක ලෙස ඉහළ යමින් පවතින හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට රටේ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා කරවමින් දෙගුණයකට වඩා වැඩි කිරීම අරමුණු කරගත් ආශාන්විත පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන උපාය…

17 Jun 2026 Discuss