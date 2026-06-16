Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෛභව් සූර්යවංශී ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් පසු තාවකාලික තහනමකට ලක් විය හැකි බව වාර්තා වෙයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෛභව් සූර්යවංශී ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් පසු තාවකාලික තහනමකට ලක් විය හැකි බව වාර්තා වෙයි

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් රැල්ල නිර්මාණය කළ වෛභව් සූර්යවංශී, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ක්‍රීඩාංගනය තුළදී ඇති වූ ගැටුමක් හේතුවෙන් තාවකාලික තහනමකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් වූ වාර්තා පෙන්වා දේ.

සිදු වූයේ කුමක්ද?

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඉතා ඉක්මනින් කීර්තිය උපයා ගත් මෙම නව යොවුන් පිතිකරු, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ උණුසුම් ගැටුමකට සම්බන්ධ වී ඇති බව සඳහන් වේ. මෙම සිද්ධිය ක්‍රිකට් පරිපාලකයන්ගේ සහ රසිකයන්ගේ විශේෂ අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

තහනමක් ලැබේවිද?

ක්‍රිකට් නිලධාරීන් මෙම සිද්ධිය සමීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, විධිමත් විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ලැබිය හැකි බව වාර්තා සූචනය කරයි. එවැනි සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වන තොරතුරු අනුව, සූර්යවංශීට තරඟකාරී ක්‍රිකට් වලින් තහනමක් පනවනු ලැබිය හැකි නමුත්, මෙම ලිපිය ලිවෙන මොහොත වන විට කිසිදු නිල තීරණයක් තහවුරු කර නොමැත.

ක්‍රිකට් ලෝකයේ ප්‍රතිචාරය

සූර්යවංශීගේ වයස සහ ඉන්දියාවේ වඩාත්ම අනාගත සම්පන්න තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු දරන තත්ත්වය හේතු කොටගෙන, ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් සහ ආධාරකරුවන් අතර මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු විවාදයකට තුඩු දී ඇත. ඕනෑම දඬුවම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට පෙර සිද්ධිය පිළිබඳ සාධාරණ හා කල්පනාකාරී තක්සේරුවක් සිදු කළ යුතු බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, පෙර සිටම දැඩි අවධානයෙන් නරඹන ලද දෙරට අතර ප්‍රතිද්වන්ද්විතාවයට මෙම සිද්ධිය තවත් උනන්දුකාරී පැතිකඩක් එක් කරයි. ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තවමත් මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශ නිකුත් කර නොමැත.

විනය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ Sinhala

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ

ඊශ්‍රායෙල් අැරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ (SLAF) කෆීර් සටන් යානා බළකායේ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිමා කරමින්, රටේ…

16 Jun 2026 Discuss
චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි Sinhala

චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

මෑතකදී සිදු වූ චක්‍රවාත හානිවලින් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් ඉල්ලා…

16 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි Sinhala

බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන දොරටුව නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ (BIA) 1 වන පර්යන්තය…

16 Jun 2026 Discuss