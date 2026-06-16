TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට
ජනප්රිය සමාජ මාධ්ය වේදිකාවක් වන TikTok හි ඇතිවූ ආරවුලකින් ආරම්භ වූ බව විශ්වාස කෙරෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධව, තරුණයෙකු පැහැරගෙන පහරදීමේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් 16 හැවිරිදි සැකකාරයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත.
මෙම සිද්ධිය, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාවේ තරුණ පරම්පරාව අතර, අන්තර්ජාලයේ ඇතිවන ගැටුම් සැබෑ ලෝකයේ ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් බවට පත්වීමේ වර්ධනය වන ප්රවණතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. සැකකාර තරුණයා, වින්දිතයාට එරෙහි ප්රහාරයට සම්බන්ධ බව පරීක්ෂකයන් සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
අන්තර්ජාල ආරවුල ප්රචණ්ඩකාරී ස්වරූපයක් ගනී
වාර්තාවලට අනුව, දෙපාර්ශ්වය අතර ගැටුම TikTok හිදී ඇතිවූ මතභේදයකින් ඇරඹී, ශීඝ්රයෙන් සරල දේ ශාරීරික ගැටුමක් දක්වා උත්සන්න වූ බව වටහාගෙන ඇත. වින්දිතයා පැහැරගෙන ගොස් පහරදෙනු ලැබූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, එය නිසා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ.
පොලිසිය ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී සැකකාරයා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගත් අතර, ඉන් අනතුරුව ඔහු මහේස්ත්රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කර, නඩු විභාගය ඇතිවෙනතුරු රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලදී.
තරුණ පරම්පරාව හා සමාජ මාධ්ය ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල
සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ඇතිවූ ආරවුල් තරුණයන් අතර ප්රචණ්ඩකාරී ප්රතිඵල දක්වා ගෙන ගිය ශ්රී ලංකාව පුරා සිදු වූ කලකිරෙනසු සිදුවීම් මාලාවේ නවතම සිදුවීම මෙය වේ. අන්තර්ජාලයේ ඇතිවන ආතතීන් නිරාකරණය නොකර හා නිරීක්ෂණය නොකර හැරීමේදී ඇතිවන අනතුරු පිළිබඳව බලධාරීන් හා ළමා සුභසාධන නිලධාරීන් නොයෙකුත් අවස්ථාවල වැඩිවැඩියෙන් අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත.
- සැකකාරයාගේ වයස අවුරුදු 16 ක් වන අතර අධිකරණ නියෝගය මත රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත.
- චෝදනා ලත් වරදවල් අතර තරුණයෙකු පැහැරගැනීම හා පහරදීම ඇතුළත් වේ.
- ආරවුල TikTok හිදී ඇරඹුණු බව වාර්තා වේ.
සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය දිගටම සිදු වෙමින් පවතින අතර, නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ලබාදෙන බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
විශේෂයෙන් යෞවනයන් අතර ඇතිවන අන්තර්ජාල ආරවුල්, නිසි අවධානයක් නොලද විට භයානක ලෙස වේගයෙන් උත්සන්න විය හැකිය — දිවයින පුරා දෙමාපියන්, පාසල් හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් දිනෙන් දින මුහුණ දෙන යථාර්ථය මෙයයි.
නඩුව ඉදිරි දිනයක නැවත අධිකරණයේ ගැනීමට නියමිත අතර, රිමාන්ඩ් භාරයට ගත් සැකකාරයා එතෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා ගනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.