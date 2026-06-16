Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට

ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් වන TikTok හි ඇතිවූ ආරවුලකින් ආරම්භ වූ බව විශ්වාස කෙරෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධව, තරුණයෙකු පැහැරගෙන පහරදීමේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් 16 හැවිරිදි සැකකාරයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත.

මෙම සිද්ධිය, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පරම්පරාව අතර, අන්තර්ජාලයේ ඇතිවන ගැටුම් සැබෑ ලෝකයේ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් බවට පත්වීමේ වර්ධනය වන ප්‍රවණතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. සැකකාර තරුණයා, වින්දිතයාට එරෙහි ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බව පරීක්ෂකයන් සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

අන්තර්ජාල ආරවුල ප්‍රචණ්ඩකාරී ස්වරූපයක් ගනී

වාර්තාවලට අනුව, දෙපාර්ශ්වය අතර ගැටුම TikTok හිදී ඇතිවූ මතභේදයකින් ඇරඹී, ශීඝ්‍රයෙන් සරල දේ ශාරීරික ගැටුමක් දක්වා උත්සන්න වූ බව වටහාගෙන ඇත. වින්දිතයා පැහැරගෙන ගොස් පහරදෙනු ලැබූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, එය නිසා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ.

පොලිසිය ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී සැකකාරයා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගත් අතර, ඉන් අනතුරුව ඔහු මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කර, නඩු විභාගය ඇතිවෙනතුරු රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලදී.

තරුණ පරම්පරාව හා සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඇතිවූ ආරවුල් තරුණයන් අතර ප්‍රචණ්ඩකාරී ප්‍රතිඵල දක්වා ගෙන ගිය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිදු වූ කලකිරෙනසු සිදුවීම් මාලාවේ නවතම සිදුවීම මෙය වේ. අන්තර්ජාලයේ ඇතිවන ආතතීන් නිරාකරණය නොකර හා නිරීක්ෂණය නොකර හැරීමේදී ඇතිවන අනතුරු පිළිබඳව බලධාරීන් හා ළමා සුභසාධන නිලධාරීන් නොයෙකුත් අවස්ථාවල වැඩිවැඩියෙන් අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත.

  • සැකකාරයාගේ වයස අවුරුදු 16 ක් වන අතර අධිකරණ නියෝගය මත රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත.
  • චෝදනා ලත් වරදවල් අතර තරුණයෙකු පැහැරගැනීම හා පහරදීම ඇතුළත් වේ.
  • ආරවුල TikTok හිදී ඇරඹුණු බව වාර්තා වේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය දිගටම සිදු වෙමින් පවතින අතර, නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ලබාදෙන බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

විශේෂයෙන් යෞවනයන් අතර ඇතිවන අන්තර්ජාල ආරවුල්, නිසි අවධානයක් නොලද විට භයානක ලෙස වේගයෙන් උත්සන්න විය හැකිය — දිවයින පුරා දෙමාපියන්, පාසල් හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් දිනෙන් දින මුහුණ දෙන යථාර්ථය මෙයයි.

නඩුව ඉදිරි දිනයක නැවත අධිකරණයේ ගැනීමට නියමිත අතර, රිමාන්ඩ් භාරයට ගත් සැකකාරයා එතෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා ගනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව

ප්‍රාදේශීය සහයෝගිතාවයේ සහ සාමූහික සුහදත්වයේ වැදගත් ප්‍රකාශනයක් වශයෙන්, ඉන්දීය රජය ශ්‍රී ලංකා යේනොලට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ…

16 Jun 2026 Discuss
කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී Sinhala

කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී

කැබිනට් මණ්ඩලය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබාගැනීමට අනුමැතිය ප්‍රදානය කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය…

16 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි

ඉන්ධන සහනාධාර ක්‍රමය දිගටම පවත්වාගෙන යාමද නැතිද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති බව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා තහවුරු කළ අතර, එමඟින් රටේ…

16 Jun 2026 Discuss