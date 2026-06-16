ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව බැලසද ප්රතිලාභ පිළිබඳ අනාගත තීරණය කිරා මැන බලයි
මැද පෙරදිගදී පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් ජාත්යන්තර තෙල් මිල තියුණු ලෙස ඉහළ යාම නිසා ශ්රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඉන්ධන සහනාධාර ක්රමය දිගටම පවත්වාගෙන යා යුතුද යන්න සම්බන්ධයෙන් තවමත් අවසාන තීරණයකට එළඹී නොමැති බව කැබිනට් මාධ්ය ප්රකාශක තහවුරු කළේය.
ඉන්ධන මිල තියුණු ලෙස ඉහළට
මැද පෙරදිගේ උත්සන්න වන තතනාරුළු හේතුවෙන් ජාත්යන්තර වෙළෙඳ පොළේ ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල සියයට 40කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම තියුණු මිල ඉහළ යාම දිනෙන් දින අස්ථාවර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට ගෙන ඒමට අරගල කරන ගෘහස්ථ පවුල් හා ව්යාපාරිකයන්ට දැඩි බරක් ගෙනැවිත් ඇත.
මෙම මිල ඉහළ යාමේ සම්පූර්ණ බරින් සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට රජයට විශාල පීඩනයක් එල්ල වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ කැපවීම් සැලකිල්ලට ගන්නා විට, සහනාධාර පවත්වාගෙන යාම මූල්ය වශයෙන් කෙතරම් දුරට ශක්ය දැයි යන ප්රශ්නය අඛණ්ඩව මතු වෙමින් තිබේ.
කැබිනට් මණ්ඩලය තවමත් තීරණයකට නොපැමිණේ
ඉන්ධන සහනාධාර දිගටම පවත්වාගෙන යාම හෝ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර ප්රතිපත්ති දිශාවක් ප්රකාශයට පත් කර නොමැති අතර, ඒ සම්බන්ධ සාකච්ඡා රජයේ ඉහළම මට්ටමේ තවමත් පවත්වාගෙන යන බව කැබිනට් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා පෙන්වා දුන්නේය. ජනතාවගේ යහපැවැත්ම සම්බන්ධ සැලකිළිමත් භාවය සහ රටේ පුළුල් සාර්ව ආර්ථික බැඳීම් යන දෙකම මනසේ තබාගනිමින් මෙම කරුණ ප්රවේශමෙන් විමර්ශනය කිරීමට නියමිතය.
දැඩි මූල්ය විනයක් අවශ්ය කරන ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් යටතේ ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටිනු ලබන බැවින්, ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්ට සහනාධාර ප්රශ්නය ඉතා සියුම් සමතුලිතතාවයක් ඇති කාරණාවක් බවට පත්ව ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඇති බලපෑම
මිල ඉහළ යාම දැනටමත් පුළුල් ආර්ථිකය තුළට කාන්දු වීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, ප්රවාහන වියදම් ඉහළ ගොස් අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවල මිල ද ක්රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. ඉහළ ගිය ඉන්ධන වියදම දැනටමත් ඇදෙමින් පවතින ගෘහස්ථ අයවැය තවදුරටත් සීමා කරන බැවින්, කුඩා ව්යාපාරිකයන් හා දෛනික ගමන්කරුවන් ඒ නිසා වඩාත්ම පීඩාවට පත් වන්නන් අතර වෙති.
- මැද පෙරදිග තතනාරුළු හේතුවෙන් ඉන්ධන මිල සියයට 40කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇත.
- සහනාධාර පවත්වාගෙන යා යුතුද නැතහොත් අහෝසි කළ යුතුද යන්න කැබිනට් මණ්ඩලය තවමත් තීරණය කර නොමැත.
- ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදල විසින් නියම කරන ලද මූල්ය ඉලක්කයන්ට කැපවී සිටී.
- ඉහළ ගිය ප්රවාහන හා භාණ්ඩ මිල පාරිභෝගිකයන්ට වැඩිදුර පීඩනයක් ගෙන ඒමට හේතු වෙමින් තිබේ.
පැහැදිලි විසඳුමක් ඉදිරියේ නොපෙනෙන අතර, ඉන්ධන පිරිමැස්මේදී සහනයක් ගෙන දිය හැකි — නැතිනම් තවත් දුෂ්කරතා ඉදිරිපත් කළ හැකි — ඕනෑම රජයේ නිවේදනයක් සඳහා බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් ඉතා ආසාවෙන් බලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.