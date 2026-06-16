ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්රකාශක කියයි
ඉන්ධන සහනාධාර ක්රමය දිගටම පවත්වාගෙන යාමද නැතිද යන්න පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති බව කැබිනට් ප්රකාශකවරයා තහවුරු කළ අතර, එමඟින් රටේ බලශක්ති මිල ගණන් සම්බන්ධ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක දමා ඇත.
සහනාධාර පිළිබඳ පැහැදිලි දිශාවක් නැත
ඉන්ධන සහනාධාර දිගටම පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ සාකච්ඡා රජය මට්ටමින් තවමත් කඩිනමින් ක්රියාත්මකව පවතින බවත්, ඒ සම්බන්ධව තෙක් නිශ්චිත නිගමනයකට නොපැමිණි බවත් කැබිනට් ප්රකාශකවරයා පෙන්වා දුන්නේය. මෙම ප්රකාශය, දිනපතා ජීවනෝපාය සඳහා දැරිය හැකි ඉන්ධන මිල ගණන් මත දැඩිව රඳා සිටින ආර්ථික විශේෂඥයන්, ව්යාපාර නායකයන් සහ සාමාන්ය පුරවැසියන් අතර නව විවාදයක් ඇති කර ඇත.
ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදල සමඟ ක්රියාත්මක වන රටේ ආර්ථික සුබ සාධන වැඩසටහන යටතේ ප්රධාන අවශ්යතාවයක් වන මූල්ය විනය පවත්වාගෙන යාම සහ ජනතාවගේ මූල්ය බරෙහි සහන ලබාදීම යන දෙක අතර සංතුලනය රකිමින් ශ්රී ලංකාව නාජූකාර ගමනක් ගෙන යයි.
ගෘහස්ත හා ව්යාපාරික ක්ෂේත්රයන්ට සංවේදී කාරණයකි
ඉන්ධන මිල ගණන් දිවයිනේ ප්රවාහන පිරිවැය, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය, ධීවර ප්රජාවන් සහ කුඩා ව්යාපාර කෙරෙහි සෘජුව බලපායි. සහනාධාර ඉවත් කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට ගන්නා ඕනෑම තීරණයක් 2022 ආර්ථික අර්බුදයේ දුෂ්කරතාවලින් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්ට භාණ්ඩ හා සේවා මිල ඉහළ නැංවෙමින් පුළුල් ආර්ථිකය මත ආලෝල ආලෝල ස්පන්ද ඇති කළ හැකිය.
ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, සහනාධාර පවත්වාගෙන යාම රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රයට අතිරේක බරක් පැටවෙන බවත්, රජය රාජ්ය ණය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආර්ථික විශ්වාසනීයත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බැවින් ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් නොකඩවා මේ බව ප්රකාශ කර ඇත.
IMF කැපවීම් එකතු වී පීඩනය ඉහළ යයි
IMF දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන යටතේ ශ්රී ලංකාව ගෙන ඇති ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් මඟින් අකාර්යක්ෂම සහනාධාර අඩු කිරීම සහ ආදායම් එකතු කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධාරණයක් යොමු කර ඇත. ඉන්ධන සහනාධාර රඳවා ගැනීමේ ඕනෑම තීරණයක් රටේ වැඩසටහනේ ප්රගතිය අනතුරේ හෙළීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්රවේශමෙන් ව්යුහගත කළ යුතු බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
ඉන්ධන මිල ගණන් වෙළඳපල ප්රතිබිම්බ ශ්රේණිවලට ආසන්නව ගෙන ඒමට රජය ඊට පෙර පියවර ගෙන ඇති නමුත්, විශේෂයෙන් මිල ගණන් තියුණු ලෙස ඉහළ ගිය සමයන්හිදී වරින් වර සිදු කරන ලද සකස් කිරීම් මහජන විමර්ශනයට ලක් වෙමින් තිබේ.
මහජනතාව පැහැදිලිකමක් බලා සිටිති
අවසන් තීරණය සඳහා කාල රාමුවක් ලබා නොදීමත් සමඟ, පුරවැසියන් සහ ව්යාපාරිකයන් අවිනිශ්චිතතාවයේ තත්ත්වයන් යටතේ සැලසුම් කිරීමට සිදු වෙමින් ඇත. කර්මාන්ත කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කළ හැකි ඉක්මන්ම අවස්ථාවේ මෙම කාරණය සම්බන්ධව පැහැදිලි සහ විනිවිද පෙනෙන සන්නිවේදනයක් ලබාදෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඊළඟ මූල්ය කාලපරිච්ඡේදයට ගමන් කරන විට ජාතික අයවැය සහ ආර්ථික ප්රතිපත්ති දිශාව පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවල කොටසක් ලෙස앞으로 ගෙවෙන සති කිහිපය ඇතුළත කැබිනට් සභාව මෙම කාරණය නැවත සලකා බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.