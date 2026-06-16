Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන දොරටුව නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ (BIA) 1 වන පර්යන්තය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ රුපියල් බිලියන 15ක ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර ඇත — එමෙන්ම, ඉතාමත් වැදගත් කරුණ නම්, මෙය සඳහා නව ණයක් ලබා ගැනීමකින් තොරව සිදු කෙරෙන බවයි.

ගුවන්තොටුපළ යටිතල පහසුකම් සඳහා සුවිශේෂී ආයෝජනයක්

රජය විසින් BIA හි 1 වන පර්යන්තයේ සමස්ත නවීකරණ කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෑත ඉතිහාසයේ රටේ ගුවන් සේවා යටිතල පහසුකම් සඳහා ගෙනෙන ලද වඩාත්ම සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ. රුපියල් බිලියන 15ක් වටිනා මෙම ව්‍යාපෘතිය ණය රහිත ආකාරයකින් මූල්‍යකරණය කරනු ලබන අතර, අසමාන්‍ය ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ නිරත ශ්‍රී ලංකාවට යම් මූල්‍ය සහනයක් ලබා දෙයි.

1 වන පර්යන්තය දිවයිනට ඒමත් යාමත් සිදු කරන ජාර්තාන්තරික මගී ගමනාගමනයේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, ක්‍රමයෙන් පිරිහෙමින් පවතින එහි පහසුකම් වර්ධනය වන ඉල්ලූමට සහ නූතන ගුවන් සේවා ප්‍රමිතීන්ට ගැළපෙන ලෙස යාවත්කාලීන කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව බලධාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පිළිගෙන ඇත.

රාජ්‍ය මූල්‍ය භාරය සැහැල්ලු කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය ණය රහිතව මූල්‍යකරණය කිරීම විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණක් ලෙස ඉස්මතු කර ඇත. අතිරේක ණය ලබා ගැනීම වළකා ගැනීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති, දැනටමත් දැඩි ලෙස බරින් යිෙදී ඇති රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වයට තවත් පීඩනයක් නොකරවන ලෙස නවීකරණ කටයුතු ගෙන යාම රජයේ අරමුණ වේ.

මෙම තීරණය, 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති立案ය හා බැඳී ඇති, මූල්‍ය විනය පවත්වා ගනිමින් අත්‍යවශ්‍ය ජාතික සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙනයාමේ පුළුල් ප්‍රයත්නය පිළිබිඹු කරයි.

සංචාරක හා වෙළඳ අපේක්ෂාවන් ඉහළ නැංවීම

නවීකරණය කරන ලද 1 වන පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට බහුවිධ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ගුවන් සේවා ක්‍ෂේත්‍රය, රටේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්‍රභවයක් වන සංචාරකත්වය සහ වෙළඳ හා ආයෝජනයන් ශක්තිමත් කරන භාණ්ඩ හා ව්‍යාපාරික ගමනාගමනය සඳහා ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

  • වැඩිදියුණු කළ මගී පහසුකම් සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරිත්ව පරිසරයක්
  • වැඩෙන ජාර්තාන්තරික ගුවන් ගමන් ප්‍රමාණය හසුරුවා ගැනීමේ වැඩිදියුණු කළ ධාරිතාව
  • පැමිණෙන සංචාරකයින් හා ආයෝජකයින්ට ශක්තිමත් ප්‍රථම හැඟීමක්
  • ජාර්තාන්තරික සිවිල් ගුවන් සේවා ප්‍රමිතීන් සමඟ වඩා හොඳ සමගිය

ගුවන්තොටුපළ යටිතල පහසුකම්වල ගුණාත්මකභාවය, කලාපීය සංචාරක හා ව්‍යාපාරික ගමන් වෙළඳපොළේ ගමනාන්තයක තරඟකාරිත්වයට සෘජුව බලපාන බව ක්‍ෂේත්‍ර නිරීක්ෂකයින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති. අසල්වැසි රටවල් සමඟ සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ තරඟයේ යෙදෙන ශ්‍රී ලංකාව, ලෝකමට්ටමේ පර්යන්ත අත්දැකීමකින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන සඳහා ඇති වැදගත්කම

මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීම — දේශීය හා ජාර්තාන්තරික දෙඅංශයෙන්ම — මෑත වසරවල ආර්ථික ප්‍රතිකූලතා මධ්‍යයේ වුවද ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙනයන බවේ සංඥාවක් ලබා දෙයි. අර්බුදය අතරතුර ඉන්ධන හිඟය, විදුලි කප්පාදුව සහ ඉහළ නැගෙන මිල ගණන්වල වඩාත් දරුණු ප්‍රතිවිපාක විඳ දරා ගත් සා

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ Sinhala

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ

ඊශ්‍රායෙල් අැරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ (SLAF) කෆීර් සටන් යානා බළකායේ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිමා කරමින්, රටේ…

16 Jun 2026 Discuss
චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි Sinhala

චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

මෑතකදී සිදු වූ චක්‍රවාත හානිවලින් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් ඉල්ලා…

16 Jun 2026 Discuss
සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු, මතභේදාත්මක ව්‍යාපාරික සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප…

16 Jun 2026 Discuss