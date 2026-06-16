Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව

ප්‍රාදේශීය සහයෝගිතාවයේ සහ සාමූහික සුහදත්වයේ වැදගත් ප්‍රකාශනයක් වශයෙන්, ඉන්දීය රජය ශ්‍රී ලංකා යේනොලට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පිරිනමා ඇති අතර, එය අසල්වැසි දෙරටෙහි 긴密 සබඳතා තව දුරටත් ශක්තිමත් කරයි.

උපායමාර්ගික මිත්‍රත්වයේ ඉඟියක්

මෙම ත්‍යාගශීලී දායකත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හැකියාවන් සහ සමස්ත ජාතික ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීමට ඉන්දියාව දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි. හමුදා හා වෛද්‍ය සැපයුම් දෙකම ඇතුළත් මෙම ප්‍රදානය, ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා සහයෝගිතාව දිගු කලක් තිස්සේ නිර්වචනය කළ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයේ ගැඹුර ප්‍රතිබිම්බ කරයි.

මෙම නවතම ප්‍රදානය, ඉන්දියාව දකුණු ආසියාතික අසල්වැසි රටවල් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් ප්‍රාදේශීය උපායමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස බහුලව සලකනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ප්‍රධාන සහකාර රාජ්‍යයක් ලෙස පවතී.

හමුදා හා මානවීය ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම

ආරක්ෂක ද්‍රව්‍ය සමඟ වෛද්‍ය උපකරණ ද ඇතුළත් කිරීම, මෙහෙයුම් සූදානම සහ ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සාමාජිකයන්ගේ සුභසාධනය යන දෙකෙහිම ද්විත්ව අවධානයක් ඉස්මතු කරයි. එවැනි දායකත්වයන් හමුදාවේ යෝජනා ශාලා හා සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් අර්ථවත් ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • ප්‍රදානයේ මුළු වටිනාකම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5
  • උපකරණ කාණ්ඩ: ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය සැපයුම්
  • ලාභී පාර්ශ්වය: ශ්‍රී ලංකා යේනොල
  • ප්‍රදාතා: ඉන්දීය රජය

ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා දිගටම ගැඹුරු වීම

මෙම ප්‍රදානය, විශේෂයෙන් දූපත් රාජ්‍යය මුහුණ දුන් ආර්ථික හා ආරක්ෂක අභියෝගවල කාලවල දී, මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් ඉන්දීය ආධාර පැකේජ වල ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එකතු වේ. ශක්ති, යටිතල පහසුකම්, ආරක්ෂාව සහ මානවීය ආධාර දක්වා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි සහාය ලබා දෙමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ළඟම හිතවතා ලෙස ඉන්දියාව ස්ථිරව ස්ථානගත කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා යේනොල විසින් මෙම දායකත්වය නිල වශයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ ආරක්ෂක ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා උපකරණ පවතින මෙහෙයුම් රාමු තුළට ඒකාබද්ධ කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට

ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් වන TikTok හි ඇතිවූ ආරවුලකින් ආරම්භ වූ බව විශ්වාස කෙරෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධව, තරුණයෙකු පැහැරගෙන පහරදීමේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් 16…

16 Jun 2026 Discuss
කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී Sinhala

කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී

කැබිනට් මණ්ඩලය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබාගැනීමට අනුමැතිය ප්‍රදානය කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය…

16 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි

ඉන්ධන සහනාධාර ක්‍රමය දිගටම පවත්වාගෙන යාමද නැතිද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති බව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා තහවුරු කළ අතර, එමඟින් රටේ…

16 Jun 2026 Discuss