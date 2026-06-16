ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමට අධිකරණ ආරක්ෂාව පතයි
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු, තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා නීතිමය ආරක්ෂාව ඉල්ලා අධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනු කර ඇති අතර, එය රටේ කැළඹිලිසහගත දේශපාලන පරිසරයට නව සංකූලතාවක් එකතු කර තිබේ.
අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමට නීතිමය පියවර
හිටපු රාජ්ය නායකයා, තමන්ට එරෙහිව විමර්ශකයින් හෝ රාජ්ය බලධාරීන් විසින් නීතිමය පියවර ගනු ඇතැයි යන බිය මත, එවැනි ක්රියාමාර්ගවලින් ආරක්ෂාව ලබා දෙන නියෝගයක් සඳහා අධිකරණය වෙත යොමු විය.
මෙම පෙත්සම ගොනු කිරීම, ජනාධිපති ධුරය අවසන් වීමෙන් පසුව ක්රමයෙන් තීව්ර වූ නීතිමය තත්ත්වයෙහි සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් ලෙස සැලකේ.
සමස්ත ජාතියේ අවධානය යොමු වෙයි
රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් හා ඉන් අනතුරුව ඇති වූ දේශපාලන කුණාටුවෙන් පසු, හිටපු නායකයන්ගේ වගවීම ජාතික වශයෙන් දැඩි විවාදයට ලක් වී ඇති ශ්රී ලංකාව පුරා මෙම සිදුවීම ප්රබල මහජන අවධානයක් ගෙන ඇත.
ඉදිරියේ අත්අඩංගුවට ගැනෙතැයි සිතන පුද්ගලයින්ට ප්රතිකාර්ය හෝ වළකාලීමේ සහන ඉල්ලා අධිකරණය වෙත යොමු වීම නීත්යානුකූලව පිළිගත් මාර්ගයක් බව නීති විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති; එහෙත් එවැනි ඉල්ලීම් ආරක්ෂාව සහතික නොකරන අතර, ඒවා අධිකරණ විමසීමට යටත් වේ.
පුළුල් දේශපාලන ඇඟවුම්
වගවීම හා යහපාලනය තම රාජ්ය තාන්ත්රික ප්රතිපත්තියේ කේන්ද්රීය අංග ලෙස ශ්රී ලංකාවේ නව රජය ප්රකාශ කර ඇති මෙවැනි අවස්ථාවක, මෙම පියවර පුළුල් දේශපාලන ප්රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නීති කණ්ඩායම, අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අධිකරණ ආරක්ෂාව ඉල්ලා පෙත්සම ගොනු කර ඇත.
- අධිකරණ ගොනු කිරීමට සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස බලධාරීන් තවමත් රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
- මෙම නඩුව දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
මෙම කාරණය දැන් අධිකරණය ඉදිරිපිට ඇති බැවින්, නීතියේ ආධිපත්යය සහ රටේ නීතිමය ආයතනවල ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ තීරණාත්මක කඩඉමක් ලෙස බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් මෙහි ප්රතිඵලය දෙස බලා සිටින අතර, සියලු දෙනාගේ ඇස් අධිකරණයේ ප්රතිචාරය වෙත යොමු වී තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.