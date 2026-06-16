Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වීසා සීමා ලිහිල් වීමත් සමඟ චීන සම්බන්ධිත සයිබර් වංචා ජාල ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් වෙයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වීසා සීමා ලිහිල් වීමත් සමඟ චීන සම්බන්ධිත සයිබර් වංචා ජාල ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ චීන අපරාධ ජාල සමඟ සැක කරන සම්බන්ධතා ඇති සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින අතර, මෙය දිවයිනට සංවිධිත ඩිජිටල් වංචාවන්ට ඉඩ සලසා දෙන ලිහිල් වීසා ප්‍රතිපත්ති සමඟ සමාපාත වන බව විවේචකයෝ අනතුරු අඟවති.

ශ්‍රී ලාංකික භූමියේ වර්ධනය වන තර්ජනයක්

නීතිය බලාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් සහ කලාපීය ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක සයිබර් වංචා මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාප්ත වීම පිළිබඳ දැඩි සත්කාරය දක්වා ඇති අතර, චීන සම්බන්ධිත අපරාධ සංවිධානවල සහභාගිත්වය කිහිප වතාවක් සිදු කළ පරීක්ෂණවලින් ඔප්පු වී ඇත. මෙම මෙහෙයුම් සාමාන්‍යයෙන් විශාල පිරිස් සම්බන්ධ වන අතර — ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා රැවටීමෙන් හෝ බලහත්කාරයෙන් ගෙනෙන ලද බව කියැවේ — ආසියාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් ගොදුරු ඉලක්ක කරගෙන මාර්ගගත වංචා සිදු කිරීමට ඔවුන් යොදා ගනු ලැබේ.

මෙම වංචා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රේම වංචා, ගුප්ත මුදල් ආයෝජන සැලසුම් සහ අනන්‍යතා සොරකම් ස්වරූපයෙන් සිදු වන අතර, ඒවා සමූහගතව සෑම වසරකම දහස් ගණනක් ගොදුරු දෙනෙකු විශාල මුදල් ප්‍රමාණවලින් රවටා ගනී.

පරීක්ෂාවට ලක් වන වීසා ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම්

මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ යාම, අවම වශයෙන් කොටසකදී, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සංචාරය සහ විදේශ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් හඳුන්වා දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන වීසා රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. එම ඉලක්ක තවමත් වැදගත් වුවද, ලිහිල් ප්‍රවේශ අවශ්‍යතාවන් රටේ පාද තහවුරු කිරීමට කැමති අපරාධ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා අවස්ථා නිර්මාණය කර ඇතැයි ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

ප්‍රමාණවත් තිරීම් යාන්ත්‍රණ නොමැතිකම නිසා අන්තර්ජාතික සයිබර් අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට සාපේක්ෂ පහසුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ක්‍රියාත්මක විය හැකි වී ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරන අතර, ආර්ථික විවෘතභාවය සහ ජාතික ආරක්ෂාව අතර සමතුලිතතාවය පිළිබඳ ත්වරිත ප්‍රශ්න මතු කරති.

කලාපීය සූරාකෑමේ රටාව

මෙම අභියෝගය ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් සීමා නොවේ. ඒ හා සමාන සයිබර් වංචා මධ්‍යස්ථාන ගිනිකොන ආසියාව පුරා, විශේෂයෙන් මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ පිලිපීනය හි ලේඛනගත කර ඇති අතර, එහිදී දුර්වල පාලනය සහ ලිහිල් දේශසීමා හොඳින් සංවිධිත අපරාධ ව්‍යාපාර විසින් සූරාකෑමට ලක් කර ඇත. එම කලාපවල දැඩි මර්දන මෙහෙයුම් තීව්‍ර වෙද්දී, අපරාධ ජාල ක්‍රියාශීලීව නව ස්ථාන සොයමින් සිටින අතර ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ශනීය විකල්පයක් ලෙස මතු වී ඇතැයි ආරක්ෂක විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයක සයිබර් වංචා මධ්‍යස්ථාන හඳුනාගෙන ඇත
  • මෙම මෙහෙයුම්වල කිරීමට බලහත්කාරයෙන් යොදාගත් අය අතර ජාන්තු ගෙනයාමේ ගොදුරු සිටින බව වාර්තා වේ
  • අපරාධ සංවිධානවලට කලාපීය සම්බන්ධීකරණ ව්‍යුහ ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ
  • මෙම සැලසුම්වලින් ලැබෙන මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් බොහෝ විට ගුප්ත මුදල් වේදිකා හරහා සෝදා හරිනු ලැබේ

ත්වරිත රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටීම

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ නීතිඥවරු ශ්‍රී ලාංකික රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වීසා රාමුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස සහ ආගමන බලධාරීන්, පොලීසිය සහ ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කරන ලෙසය. මෙම ජාල වඩාත් ගැඹුරින් බිහිවීමට පෙර ඒවා බිඳ දැමීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ටර්පෝල් සහ කලාපීය හවුල්කරුවන් සමඟ වඩාත් සමීපව කටයුතු කළ යුතු බවට ද ඉල්ලීම් ඉහළ යමින් පවතී.

කලින් මැදිහත් වීමේ කවුළුව පටු වෙමින් ඇති බවත්, ක්‍රියාව ප්‍රමාද කිරීම මෙම අපරාධ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව

ප්‍රාදේශීය සහයෝගිතාවයේ සහ සාමූහික සුහදත්වයේ වැදගත් ප්‍රකාශනයක් වශයෙන්, ඉන්දීය රජය ශ්‍රී ලංකා යේනොලට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ…

16 Jun 2026 Discuss
TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට

ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් වන TikTok හි ඇතිවූ ආරවුලකින් ආරම්භ වූ බව විශ්වාස කෙරෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධව, තරුණයෙකු පැහැරගෙන පහරදීමේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් 16…

16 Jun 2026 Discuss
කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී Sinhala

කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී

කැබිනට් මණ්ඩලය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබාගැනීමට අනුමැතිය ප්‍රදානය කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය…

16 Jun 2026 Discuss