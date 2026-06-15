Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ නීතිය යටතේ දමිළ රැපර් හිප්-හොප් සංගී අත්අඩංගුවට ගෙන මුදා හැරේ

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ නීතිය යටතේ දමිළ රැපර් හිප්-හොප් සංගී අත්අඩංගුවට ගෙන මුදා හැරේ

හිප්-හොප් සංගී යන වේදිකා නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ දමිළ රැපර් ශිල්පියෙකු, තම ගීතයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ නීතිය යටතේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ, අනතුරුව මුදා හැරීමත් සමඟ දැඩි නීතිමය වාද විවාදයකට මැදිවිය.

අත්අඩංගුවට ගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ විධිවිධාන උපුටා දක්වමින් බලධාරීන් විසින් හිප්-හොප් සංගී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. මෙම පනත, එහි පුළුල් යෙදුම හේතුවෙන් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන්ගේ දීර්ඝකාලීන විවේචනයට ලක්ව ඇත. ශිල්පියා නිකුත් කළ ගීතයක අන්තර්ගතය සම්බන්ධව නිලධාරීන් තුළ ඇතිවූ උත්කණ්ඨා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු විය. එකී අන්තර්ගතය පවතින නීතිමය රාමුව යටතේ ගැටලු සහගත විය හැකි බව ඔවුහු සැලකූහ.

සංගීතය ගැටුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස

මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ ප්‍රජාව හා නිදහස් ප්‍රකාශන ක්‍රියාකාරීන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනිමින්, රටේ කලා නිදහසේ සීමාවන් පිළිබඳ විවාදය නැවත දල්වා ඇත. තරුණ දමිළ ශිල්පීන් අතර හිප්-හොප් හා රැප් සංගීතය සමාජීය හා දේශපාලනික අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රමයෙන් ජනප්‍රිය වෙමින් පැවතීම, මෙවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම් විශේෂයෙන් සංවේදී කරුණක් බවට පත් කරයි.

මුදා හැරීම හා පවතින උත්කණ්ඨා

රඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව හිප්-හොප් සංගී මුදා හැරිණි. එහෙත්, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශස්ත්‍රාධාරී තර්ජනවලට මුහුණ දීම සඳහා මුලින් සකසන ලද නීති, කලා ප්‍රකාශනයට එරෙහිව යොදා ගනු ලබන ආකාරය සහ සංගීතඥයන් හා නිර්මාතෘවරුන් එවැනි නීති යටතේ අසමානුපාතික ලෙස විමර්ශනයට ලක්වේ ද යන්න පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය පරිසරය තුළ සිවිල් නිදහස, සුළුතර අයිතිවාසිකම් සහ දමිළ සංස්කෘතික ප්‍රකාශනයට ඇති අවකාශය පිළිබඳ සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය කරුණක් බවට මෙම සිදුවීම පත්ව ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධාන මෙම නඩුවේ සිදුවීම් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. ගීත අන්තර්ගතය හේතුවෙන් සංගීතඥයෙකුට ත්‍රස්ත නීති යොදා ගැනීම, විශේෂයෙන් රටේ සුළුතර ප්‍රජාවන් අතර කලා ක්ෂේත්‍රයට සීතල බියක් ඇති කළ හැකි බරපතල පූර්වාදර්ශයක් නිර්මාණය කරන බව ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහස, කලා නිදහස සහ සුළුතර සාංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් විසින් මෙම නඩුව දිගටම නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර ලැබෙනු ඇති බව අධ්‍යාපන බලධාරීන් සතු නවතම තොරතුරුවලින් හෙළිවේ.…

15 Jun 2026 Discuss
ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි Sinhala

ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නාටකීය ලෙස විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබාගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ මෑතකාලීන ටෙස්ට් තරගයේදී අපූරු ජයග්‍රහණයක් සම්පූර්ණ කළ අතර, ඇල්සාරි ජෝශප්ගේ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ

විදේශ සේවාදායකයන් සඳහා කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයවන ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ (freelancers) ප්‍රජාව අරමුණු කරගනිමින්, ඔවුන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් ලබාගැනීමට සහ…

15 Jun 2026 Discuss