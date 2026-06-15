Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන සතුරුකම් අවසන් කිරීමේ වාර්තා වන එකඟතාවය සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් පිළිගනු ලැබේ

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද-ඉරාන සතුරුකම් අවසන් කිරීමේ වාර්තා වන එකඟතාවය සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් පිළිගනු ලැබේ

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින සතුරුකම් අවසන් කිරීම සඳහා ඇති කරගත් බවට වාර්තා වන එකඟතාවය, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, මෙය කලාපීය හා ගෝලීය ස්ථාවරත්වය සඳහා ඉදිරි ගමනක ආරම්භය ලෙස හෙතෙම විශේෂාංගිත කර ඇත.

සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) නායකයා වන ප්‍රේමදාස, මෙම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාර්ථකත්වයට සිය සහාය පළ කරමින්, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට කනස්සල්ලේ මූලාශ්‍රයක් ව පැවති දෙරට අතර ගැටුම් සාමකාමීව විසඳා ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළේය.

සාමය සඳහා ඇරයුමක්

විවිධ ක්‍රියාත්මක අර්බුදයන්හි ප්‍රතිවිපාකවලට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටින ලෝකයක, විශේෂයෙන්ම ගැටුම්වලට වඩා සංවාදය හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය සෑම විටෙකම ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු බව විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළේය. වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර 自制 කිරීමක් හා සාකච්ඡාවක් 촉求 කළ ලෝකයේ බොහෝ නායකයන් විසින් බෙදා ගනු ලබන පුළුල් හැඟීම ඔහුගේ ප්‍රකාශය පිළිබිඹු කරයි.

එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සබඳතා දශක ගණනාවක් තිස්සේ 긴장 තතු ව පැවති අතර, සම්බාධක, නියෝජ්‍ය ගැටුම් සහ මැදපෙරදිග ජනතාව හා ඇති මිලිටරි ආතතීන් මෙහි ලාක්ෂණික ලක්ෂණ විය. ප්‍රබල රාජ්‍ය දෙකක් අතර ඇති විය හැකි ඕනෑම විධිමත් එකඟතාවක් ජාත්‍යන්තර සාම ප්‍රයත්නයන් සඳහා වැදගත් දෙයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මැදපෙරදිගේ ස්ථාවරත්වය විශේෂ බරක් දරයි. විශාල ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරු පිරිසක් ගල්ෆ් කලාපය පුරා රැකියාවල නියුතු වන අතර, පුළුල් මැදපෙරදිගේ ගැටුම් නිසා ඇති වන කඩාකප්පල් කිරීම් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවට හා රටේ පවුල් වෙත යවන ප්‍රේෂණ මුදල්වලට සෘජු බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.

මීට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් ආනයන හා කලාපය හරහා ගමන් කරන නැව් මාර්ග සැලකිල්ලට ගත් කල, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර තතු සහන ලැබීම ගෝලීය ශක්ති මිල පීඩනය සමනය කිරීමට දායක විය හැකිය — රටේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ගමනේදී ඉතා වැදගත් සාධකයකි.

ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික අනිනිශ්චිතාවාදී හා සාමකාමී සහජීවන විදේශ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය සමඟ දෙගුණ ලෙස ගළපෙන, බහුපාර්ශ්වීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය හා ජාත්‍යන්තර ස්ථාවරත්වයට සහාය දෙන ශක්තියක් ලෙස එස්.ජේ.බී.ය ස්ථානගත කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 2025 සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර නිකුත් කෙරේ

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල මේ සතිය අවසාන වීමට පෙර ලැබෙනු ඇති බව අධ්‍යාපන බලධාරීන් සතු නවතම තොරතුරුවලින් හෙළිවේ.…

15 Jun 2026 Discuss
ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි Sinhala

ජෝශප්ගේ පන්දු පහේ දැවීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට්짜릿한 ජයග්‍රහණයක් අත් කරදේ — හෝල්ඩර් අවසන් තීරණය ගනියි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නාටකීය ලෙස විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබාගනී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ මෑතකාලීන ටෙස්ට් තරගයේදී අපූරු ජයග්‍රහණයක් සම්පූර්ණ කළ අතර, ඇල්සාරි ජෝශප්ගේ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ

විදේශ සේවාදායකයන් සඳහා කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයවන ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ (freelancers) ප්‍රජාව අරමුණු කරගනිමින්, ඔවුන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් ලබාගැනීමට සහ…

15 Jun 2026 Discuss