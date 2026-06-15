රනිල් අවවාද කරයි: ශ්රී ලංකාව ඉක්මනින් ආර්ථික කඩාවැටීමකට මුහුණ දෙනු ඇත
හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නැවත කඩාවැටීමක් දෙසට ගමන් කරමින් සිටින බවට තදබල අනතුරු ඇඟවීමක් කරමින්, දිවයිනේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ නැවුම් සංකාවක් මතු කර ඇත.
හිටපු නායකයකුගෙන් බරපතල පූර්වාවර්තනයක්
ශ්රී ලංකාවේ පෙර ආර්ථික අර්බුදය කාලයේ ජනාධිපති ධුරය හොබවමින් රටේ අන්තර්ජාතික මූල්ය අරමුදල් ආධාර වැඩසටහන අධීක්ෂණය කළ වික්රමසිංහ මහතා, රට තවමත් භයානක ආර්ථික ගමන් මගක පවතින බව අනතුරු ඇඟවීය. ඔහුගේ අනතුරු ඇඟවීම මතු වන්නේ, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවල බහුලවූ හිඟකම්වලට තුඩු දුන් 2022 ඓතිහාසික මූල්ය බිඳවැටීමේ අනතුරු ඵල ශ්රී ලංකාව තවමත් ජය ගනිමින් සිටින මොහොතක බව සිහිපත් කළ යුතුය.
මෑතකාලීන ඉතිහාසයේ වඩාත් කැළඹිලිසහගත ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදය හරහා රට යොමු කිරීමේ ප්රත්යක්ෂ භූමිකාවක් ඉටු කළ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශ, සැලකිය යුතු අවධානයකට ලක්ව ඇත. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ ඔහු සතු ඇතුළත දැනුම, එම අනතුරු ඇඟවීමට සැලකිය යුතු බරක් ලබා දෙයි.
අස්ථිර යථා තත්ත්වයකට ළගා වීම විමර්ශනයට
වත්මන් රජය, වැඩිදියුණු වූ විදේශ සංචිත සහ අඩු වෙමින් ගිය උද්ධමනය ඇතුළු ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ද, යථා තත්ත්වයට පත්වීම සිදු වෙමින් ඇත්තේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් අතර අසමාන ව, අස්ථිර ලෙස බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ඉහළ රාජ්ය ණය, ආදායම් හිඟකම් සහ අඛණ්ඩ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල් වැඩසටහන් බැඳීම් ඇතුළු ගැඹුරු ව්යුහාත්මක අභියෝග රටේ දීර්ඝකාලීන මූල්ය සෞඛ්යයට බරපතල අවදානමක් ඇති කරමින් පවතින බව, වික්රමසිංහ මහතාගේ අනතුරු ඇඟවීම සිහිපත් කරවයි.
මහජන කනස්සල්ල ඉහළ මට්ටමක
2022 අර්බුදය කාලයේ දිගු පෝලිම්, විදුලි කප්පාදු සහ ඉහළ නැංවුණු මිල ගණන් දරා සිටි බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, නැවත ආර්ථික පසුබෑමක් ඇතිවීමේ හැකියාව ගැඹුරු කලකිරීමකට හේතු වී ඇත. ආපසු ඇදවැටීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්රතිසංස්කරණ වේගවත් කර, රාජ්ය මූල්ය විනය සහතික කරන ලෙස විශ්ලේෂකයෝ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් වරින් වර ඉල්ලා සිටිති.
රටේ ආර්ථික දිශාව වටා දේශපාලන විවාදය දැඩි වෙමින් පවතින මෙම මොහොතේ, වික්රමසිංහ මහතාගේ අනතුරු ඇඟවීමේ ප්රකාශය, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය අනාගතය රැකගැනීම සඳහා රජයේ ප්රතිපත්ති සහ ඒවායේ ප්රමාණාත්මකභාවය කෙරෙහි වූ තවදුරටත් විමර්ශනය දල්වා ලීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.