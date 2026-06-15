ශ්රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් විධිමත් කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව 'ComBank GIG+' හඳුන්වා දේ
විදේශ සේවාදායකයන් සඳහා කටයුතු කරන ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනයවන ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ (freelancers) ප්රජාව අරමුණු කරගනිමින්, ඔවුන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් ලබාගැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ව්යුහගත හා විධිමත් මාර්ගයක් සලසාදෙමින්, සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව විශේෂිත මූල්ය නිෂ්පාදනයක් හඳුන්වා දී තිබේ.
ගිග් ආර්ථිකය සඳහා නිර්මිත බැංකු විසඳුමක්
ඩිජිටල් වේදිකා හා දුරස්ථ කාර්ය සංග්රහයන් හරහා විදේශ සේවාදායකයන්ගෙන් ආදායම් උපයන ශ්රී ලාංකික වෘත්තිකයන්ගේ අනන්ය මූල්ය අවශ්යතා ඉලක්ක කරමින් විශේෂයෙන් සැලසුම් කරන ලද මෙම නව නිෂ්පාදනය ComBank GIG+ යන නාමයෙන් හඳුන්වා දී ඇත. වේගයෙන් පුළුල්වන ගිග් ආර්ථිකය හා මෙම කම්කරුවන් රටට ජනනය කරන සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ප්රමාණය පිළිගනිමින් බැංකුව ගත් ප්රතිචාරයක් ලෙස මෙම මුලපිරීම හැඳින්විය හැකිය.
මෘදුකාංග සංවර්ධකයන් හා චිත්රක නිර්මාණකරුවන්ගෙන් ආරම්භ වී අන්තර්ගත නිර්මාතෘන් හා ඩිජිටල් අලෙවිකරුවන් දක්වා විවිධ ක්ෂේත්රවල නිරතවූ ශ්රී ලාංකික ස්වාධීන වෘත්තිකයන්, තම විදේශ ආදායම් විධිමත් බැංකු පද්ධති හරහා යොමු කිරීමේදී දිගු කලක් තිස්සේ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දී ඇත. ComBank GIG+ හරහා විදේශ විනිමය ප්රේෂණ ලබාගැනීම සඳහා නියාමිත හා පහසු යාන්ත්රණයක් සපයමින් මෙම ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
විදේශ මුදල් ආදායම් ප්රවාහ විධිමත් කිරීම
ස්වාධීන වෘත්තිකයන්ගේ විදේශ මුදල් ආදායම් ශ්රී ලංකාවේ විධිමත් මූල්ය පද්ධතිය තුළට ගෙනඒම මෙම නිෂ්පාදනයේ මූලික අරමුණකි. රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීම හා නිල මාර්ග හරහා නීත්යානුකූල ආදායම් ප්රවාහ දිරිමත් කිරීම කෙරෙහි දිනෙන් දිනා වැඩිවන අවධානය මධ්යයේ, මෙය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
රටට ආදායම් මාරු කිරීමේදී කලකට ඉහතදී අවිධිමත් ක්රම මත යැපූ ස්වාධීන වෘත්තිකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා, පුද්ගලයාට මෙන්ම පුළුල් ජාතික ආර්ථිකයට ද ප්රයෝජනදායක නියාමිත බැංකු නිෂ්පාදනයක් භාවිතා කරා යොමු කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුව මෙමගින් ඉලක්ක කරයි.
නව්යකරණය කෙරෙහි කොමර්ෂල් බැංකුවේ කැපවීම
ComBank GIG+ දියත් කිරීම, විකාශනය වන පාරිභෝගික අවශ්යතාවලට ප්රතිචාර දක්වමින් සිය නිෂ්පාදන පෝට්ෆෝලියෝව නව්යකරණය කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දරන අඛණ්ඩ උත්සාහය කදිමින් ඉස්මතු කරයි. ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ නිරතවූවන් ඇතුළු ශ්රී ලාංකික කම්කරු බලකායේ නැගී එන කොටස් සේවය කිරීමට ආශාවෙන් සිටින අනාගතාභිමුඛ ආයතනයක් ලෙස බැංකුව ස්වය-ස්ථානගත කරගෙන ඇත.
ලොව පුරා දුරස්ථ කාර්ය අවස්ථා දිනෙන් දිනා වර්ධනය වෙමින් පවතින හෙයින්, ජාත්යන්තර ප්රභවයන්ගෙන් ආදායම් ලබන ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ සංඛ්යාව ස්ථාවර ලෙස ඉහළ යාමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විශ්වසනීය හා විධිමත් මූල්ය සේවාවන් සෙවීමේ නව පරපුරේ වෘත්තිකයන්ට ComBank GIG+ වැනි නිෂ්පාදන වඩ වඩාත් අදාළ වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.