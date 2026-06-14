Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි

වධ-හිංසා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායමක් ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණයන් සමඟ දිවයිනේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවය සඳහා වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සංචාරයේ අරමුණ

රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයින් හා සිරකරුවන් සැලකීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් හා ක්‍රිය‍ාමාර්ග පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්ය භාරය පැවරී ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත කණ්ඩායම, රට තුළ අදාළ රඳවාගැනීමේ පහසුකම් සහ ආයතන පුරා තම තක්සේරුව සිදු කරනු ඇත. මෙවැනි සංචාර, අත්අඩංගුවේ සිටින පුද්ගලයින්ගේ මානුෂීය සැලකිල්ල සහතික කිරීම හා වගවීම ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් ජාත්‍යන්තර රාමුවක කොටසකි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ සංකීර්ණ මානව හිමිකම් විමර්ශනයන් හමුවේ ගමන් කරන මෙකල, වධ-හිංසා විරෝධී මෙම සංධිස්ථානීය සංචාරය සිදුවීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයින් රඳවා සිටින තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රථමාන්ත දෘෂ්ටිකෝණයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දීමට මෙම සංචාරය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අවධානය හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ සංවාදයක් ඇරඹීමටද එය ඉවහල් වනු ඇත.

අපේක්ෂා කළ හැකි දෑ

  • රඳවාගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන හා ප්‍රතිසංස්කරණ පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීම
  • රජයේ නිලධාරීන් හා අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ රැස්වීම්
  • සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා නීතිමය ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම
  • සංචාරයෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙරෙන විධිමත් තක්සේරු වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් මෙම සංචාරයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, රඳවාගෙන සිටින සියලු පුද්ගලයින්ගේ අභිමානය හා හිමිකම් සුරැකීමට කැපවූ ජාත්‍යන්තර ආයතන හා රජය අතර ස්වාධීන අධීක්ෂණයට හා ගොඩනැගිලිකාරී සහයෝගිතාවයට ඇති වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස ඔවුහු එය දකිති.

මෙහෙයුමේ නිශ්චිත කාලසටහන හා විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සංචාරය ළඟා වන විට ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි Sinhala

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි…

14 Jun 2026 Discuss
එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි Sinhala

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දිවයිනේ හදවත් වේගයෙන් ස්පන්දනය කරවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එංගලන්තය පවා ආලෝකමත් ශ්‍රී ලාංකේය නායිකාව වන චාමරි…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම්…

14 Jun 2026 Discuss