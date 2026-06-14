Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාලිගාවිල අසළ අනවසර විදුලි වැටක් ගැටී තරුණ පැටවෙකු සහිත වන අලින් දෙදෙනෙකු මිය යයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාලිගාවිල අසළ අනවසර විදුලි වැටක් ගැටී තරුණ පැටවෙකු සහිත වන අලින් දෙදෙනෙකු මිය යයි

මාලිගාවිල ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් ඉදිකරන ලද විදුලි වැටක් සම්බන්ධ වීමෙන් තරුණ පැටවෙකු ඇතුළු වන අලින් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව වනජීවී බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ඛේදනීය සිදුවීමකින් දිවි දෙකක් බිලිගැනේ

해당 ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් වටා අනවසරයෙන් සවිකරන ලද විදුලි වැටට හසුවී මෙම සතුන් විදුලි කම්පනයෙන් මරණයට පත් විය. පැටවාගේ මරණය විශේෂයෙන් වනජීවී සංරක්ෂකයන් සහ මහජනයා අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, මිනිස් අනවසර ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලි ජනගහනය කෙරෙහි දිගින් දිගටම ඇති කරන බිහිසුණු ප්‍රතිවිපාක ඉස්මතු කර දක්වයි.

අනවසර විදුලි වැට් වනජීවීන්ට මාරාන්තික තර්ජනයක්

අනවසරයෙන් ස්ථාපිත විදුලි වැල් භාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල දිගටම පවතින භයාවහ පිළිවෙතකි. එහිදී ගොවීන් සමහරවිට අලි ඇතුන්ගේ කඳු ආක්‍රමණවලින් තම බෝගයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ උත්සාහයෙන් අනවසර ක්‍රම භාවිතයට යොමු වෙති. මිනිස්-අලි ගැටුම් රාජ්‍ය පුරා බරපතල හා සංකීර්ණ ගැටළුවක් ලෙස පැවතුනද, වැල් අනවසරයෙන් විදුලිගත කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇති අතර දැඩි නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකි බව වනජීවී නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව සිදුවන සැලකිය යුතු අලි මරණ සංඛ්‍යාවකට අනවසර විදුලි වැල් හේතු වේ.
  • එවැනි වැල් බොහෝ විට නිසි නියාමනයකින් හෝ ආරක්ෂිත පියවරකින් තොරව ස්ථාපිත කරන නිසා ඒවා වනජීවීන්ට මෙන්ම මිනිසුන්ටද ජීවිත තර්ජනයක් වෙයි.
  • මෙම පිළිවෙතට එරෙහිව ප්‍රජාවන් දැනුවත් කරන ලෙස වනජීවී බලධාරීන් වරින් වර අවධාරණය කර ඇත.

විමර්ශන ආරම්භ කෙරේ

අනවසර විදුලි වැට ඉදිකිරීම සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට වනජීවී හා පොලිස් නිලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. වරදකරුවන් ලෙස සිටින පුද්ගලයින්ට, ජාතික වශයෙන් තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂයක් ලෙස වන අලින් ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂා ආඥාපනත යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලි ජනගහනය වාසභූමි විනාශය, මිනිස්-වනජීවී ගැටුම් සහ අනවසර විදුලි වැල් ස්ථාපනය වැනි අනවසර ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙන අතර, මෙම සංයෝජනය දිගු කාලීනව විශේෂය කෙරෙහි බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව සංරක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව ඉක්මන් හා නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස වනජීවී හිතවාදීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඕනෑම අනවසර විදුලි වැට් ක්‍රියාකාරකමක් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කරන ලෙස ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් දිරිමත් කරති. විශේෂයෙන් පැටවෙකු ඇතුළු අලින් දෙදෙනෙකුගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අගනා වනජීවී උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැඩි ක්‍රියාත්මක කිරීමක් සහ වඩා ශක්තිමත් මහජන දැනුවත්භාවයක් ඇති කර ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව කෙරෙහි කටුක සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව නවතම ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ලෝකයේ 67 වන ස්ථානය අත්පත් කරගනිමින්, දකුණු ආසියාවේ දෙවන වඩාත්ම සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව එම දර්ශකයේ නවතම…

14 Jun 2026 Discuss
ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි

තීරණාත්මක දායකත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි කපිතාන් දසුන් ශානක සහ මිෂාරා යන දෙදෙනාගේ අර්ධ සියස් මත පදනම් වූ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව…

14 Jun 2026 Discuss
පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති උසස් රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි දුබායිහි ප්‍රතිෂ්ඨාවත් රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති ආරාධිතයින්…

14 Jun 2026 Discuss