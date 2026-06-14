Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අබුඩාබිහිදී නෙරපා හැරීමෙන් පසු සංවිධිත අපරාධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අබුඩාබිහිදී නෙරපා හැරීමෙන් පසු සංවිධිත අපරාධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

සංවිධිත අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ පිරිමින් දෙදෙනෙකු අබුඩාබිහිදී නෙරපා හැරීමෙන් අනතුරුව බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සැණින් අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

සැකකරුවන් කවුරුන්ද?

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන ඇත්තේ ප්‍රසිද්ධ අපරාධකරු මොදර නිපුන්ගේ සහෝදරයා වන මොදර චතුර සහ බ්ලොමෙන්ඩල් සංක නම් දෙවන සැකකරු ලෙස ය. මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම්වල සම්බන්ධකරුවන් බව විශ්වාස කෙරේ.

පැමිණීමෙන් වහාම අත්අඩංගුවට

නෙරපා හැරීමේ ගුවන් යානය පැමිණීමට පෙරාතුව BIA හි ආරක්ෂක නිලධාරීන් සූදානම් තත්ත්වයේ සිට, සැකකරුවන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලාංකික භූමිය මත පය තැබූ මොහොතේම ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිලධාරීන්ට හැකි විය. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් දේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලධාරීන් අතර සිදු කරන ලද සම්බන්ධීකරණ බුද්ධි මෙහෙයුම්වල ප්‍රතිඵලයකි.

පුළුල් අපරාධ ජාලවලට ඇති සම්බන්ධතා

සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට හොඳින් හුරු නමක් වන මොදර නිපුන් සමග ඔහුට පවතින පවුල් සම්බන්ධය හේතුවෙන් මොදර චතුර අත්අඩංගුවට ගැනීම විශේෂ වැදගත්කමක් දරන බව සැලකේ. සැකකරුවන් දෙදෙනාම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සහ ඒ සම්බන්ධ වරදවලට අදාළ පවතින අපරාධ විමර්ශනයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිත ය.

මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනා සම්බන්ධ බවට කියැවෙන පුළුල් අපරාධ ජාල විනාශ කිරීමට පොලිසිය ක්‍රියා කරන අතර, වැඩිදුර විමර්ශනයන් ක්‍රියාත්මක බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන ගැටුම ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයට දැඩි පසුබෑමක් ඇති කරයි Sinhala

ඉරාන ගැටුම ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයට දැඩි පසුබෑමක් ඇති කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමයේ වැදගත්ම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් වන තේ කර්මාන්තය, ඉරානය සම්බන්ධ උත්සන්න වෙමින් පවතින ගැටුම් නිසා අපනයන ප්‍රවාහයන් බාධාවට ලක්වීම සහ මධ්‍යම…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව නවතම ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ලෝකයේ 67 වන ස්ථානය අත්පත් කරගනිමින්, දකුණු ආසියාවේ දෙවන වඩාත්ම සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව එම දර්ශකයේ නවතම…

14 Jun 2026 Discuss
ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි

තීරණාත්මක දායකත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි කපිතාන් දසුන් ශානක සහ මිෂාරා යන දෙදෙනාගේ අර්ධ සියස් මත පදනම් වූ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව…

14 Jun 2026 Discuss