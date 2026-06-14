ට්රම්ප් ඉරානය සමග ගිවිසුම ඉරිදා අත්සන් කිරීමට නියමිත බව ප්රකාශ කරයි; තෙහෙරාන් කාලසීමාව ප්රශ්නකෙළේ
වොෂිංටනය හා තෙහෙරානය අතර සතුරුකම් අවසන් කිරීම ඉලක්ක කරගත් ඓතිහාසික ගිවිසුමක් මෙම ඉරිදා අත්සන් කිරීමට නියමිත බව එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් ප්රකාශ කළ අතර, එහිදී ඉරාන නිලධාරීන් යෝජිත කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් සැකසංකා මතු කළේය.
ට්රම්ප්ගේ නිවේදනය
සමාජ මාධ්ය හරහා ප්රකාශ කරමින් ට්රම්ප් තහවුරු කළේ, දෙරට අතර සාකච්ඡා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම සඳහා නියමිත අවස්ථාවකට ළඟා වී ඇති බවයි. ලොව වඩාත්ම අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙන භූ-දේශපාලනික ප්රතිවාදිත්වයන්ගෙන් එකක් වන මෙම සබඳතාවයේ සැලකිය යුතු රාජ්යතාන්ත්රික ජයග්රහණයක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය.
ගිවිසුම සාධාරණ ලෙස妥 妥結 වූ පසු, ලොව වඩාත්ම උපාය මාර්ගිකව වැදගත් නැව් මාර්ගයන්ගෙන් එකක් වන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය සියලු නැව් සඳහා විවෘත කෙරෙනු ඇති බවද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය. පර්සියානු බොක්කෙන් ඔමාන් බොක්ක වෙත සම්බන්ධ වන මෙම සන්ධිය ගෝලීය ඛනිජ තෙල් වෙළෙඳාමේ සැලකිය යුතු කොටසක් හසුරුවන බැවින්, එහි තත්ත්වය ජාත්යන්තර ආර්ථික සැලකිල්ලක් වී ඇත.
ඉරානය කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් සැකය පළ කරයි
ට්රම්ප්ගේ විශ්වාසවන්ත ස්වරය තිබියදීත්, ඉරාන නිලධාරීන් අපේක්ෂාවන් සිමා කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, ඉරිදා අත්සන් කිරීම නිවේදනය කළ ආකාරයෙන් ඉදිරියට යාවිද යන්න සම්බන්ධයෙන් සැකය ප්රකාශ කළේය. ජනාධිපති ට්රම්ප් ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත කාලසීමාව තෙහෙරාන් තහවුරු කර නොමැති බැවින්, ගිවිසුමේ නිශ්චිත තත්ත්වය අවිනිශ්චිතව පවතී.
කලාපය සඳහා මෙහි අදහස
ගිවිසුම ඉදිරියට ගියහොත්, දශක ගණනාවක් තිස්සේ 緊張 तनाव, සම්බාධක හා කාල කාලීන ගැටුම් වලට සිරවී සිටි එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර සම්බන්ධතාවයේ劇 නාටකාකාර වෙනසක් සලකුණු කෙරෙනු ඇත. මැදපෙරදිග ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලංකාව හා අනෙකුත් රටවල් සඳහා, විශේෂයෙන් හෝමුස් සන්ධිය අවට ප්රදේශය ස්ථාවර කිරීම සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිඵල දරනු ඇත.
ඓතිහාසික ගිවිසුමක් ලෙස පෙනෙන මෙහි අවසාන අදියරවල් දෙපාර්ශ්වය ගෙන යත්ම ජාත්යන්තර ප්රජාව දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරන අතර, ඉරිදා අත්සන් කිරීම යථාර්ථයක් බවට පත්වේද, නැතහොත් කල් දැමූ අභිලාෂයක් ලෙස ඉතිරිවේද යන්න ඉදිරි පැය කිහිපය තීරණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.