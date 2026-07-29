ශ්රී ලංකාවේ මලේ භාෂාව නිහඬ වඳවීයාමේ තර්ජනයට මුහුණ දෙයි
ඉතිහාසයෙන් උපන් භාෂාවක්, වර්තමානයේ මිය යමින්
ශ්රී ලංකාවේ විවිධ සංස්කෘතීන් හා ප්රජාවන්ගේ පොහොසත් එකතුව තුළ, කතා කරන්නන් හැරුණු කොට වෙන කිසිවෙකු දන්නේ නැති, භාෂාමය නිධානයක් නිහඬව සැඟවී ඇත. ශ්රී ලාංකික මලේ භාෂාව — දිවයිනේ යටත් විජිත අතීතය දක්වා ශතවර්ෂ ගණනාවක් දිවෙන මූලයන් සහිත භාෂාවක් — අද දිනයේ දිවි ගලවා ගැනීමේ බරපතළ සටනක නිරතව සිටින අතර, භාෂා විද්යාඥයන් හා ප්රජා වැඩිහිටියන් අනතුරු අඟවන්නේ එය එක් පරම්පරාවක් තුළදීම අතුරුදහන් විය හැකි බවයි.
අසාමාන්ය භාෂාවක් බිහිවූ ආකාරය
ශ්රී ලාංකික මලේ භාෂාව කතා කරනු ලබන්නේ, ලන්දේසි හා බ්රිතාන්ය යටත් විජිත යුගවලදී ප්රධාන වශයෙන් වර්තමාන ඉන්දුනීසියාව හා මලේසියාව යන රටවල් හරහා දිවයිනට ගෙන එනු ලැබූ ජනතාවගේ පරම්පරාවන් වන මලේ ප්රජාව විසිනි. සිංහල, දෙමළ හා අනෙකුත් ප්රජාවන් සමඟ ශතවර්ෂ ගණනාවක් ජීවත් වීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස, මෙම පදිංචිකරුවෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් උපභාෂාවක් වර්ධනය කරගත්හ — සිංහල හා දෙමළ බසින් බහුලව ණයට ගනිමින්, එහෙත් මලේ ව්යාකරණ හරය රඳවාගත් ඒ භාෂාව ලොව වෙනත් කිසිදු තැනක හමු නොවන, ශ්රී ලංකාවේ සංකීර්ණ යටත් විජිත ඉතිහාසයේ ජීවමාන කලා නිධානයකි.
භාෂා විද්යාඥයන් ශ්රී ලාංකික මලේ භාෂාව හඳුන්වන්නේ භාෂා සම්බන්ධතාව හා මිශ්ර භාෂා සංවර්ධනයේ සුවිශේෂී නිදසුනක් ලෙසිනි. අග්නිදිග ආසියාවේ කතා කෙරෙන සම්මත මලේ භාෂාවට වඩා වෙනස්ව, මෙය දේශීය ද්රවිඩ හා ඉන්දු-ආර්ය භාෂාවල වාක්ය රටාවන් අනුගත කරගත් බැවින්, නූතන බහාසා මලේසියා හෝ ඉන්දුනීසියානු භාෂා සමඟ අන්යෝන්ය ලෙස අවබෝධ කරගත නොහැක. කෙටියෙන් කිවහොත්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්රී ලාංකික භාෂාවකි.
හඬ කුඩා වෙමින් යන ප්රජාවක්
ශ්රී ලාංකික මලේ ප්රජාවේ ජනගහනය ඇස්තමේන්තු කෙරෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් 50,000ක් ලෙස වන අතර, ඔවුන් ප්රධාන වශයෙන් කොළඹ, හම්බන්තොට හා කිරිඳ ප්රදේශවල කේන්ද්රගත වී සිටිති. කෙසේ නමුත්, සම්ප්රදායික භාෂාව ප්රවාහ ලෙස කතා කරන්නන් සංඛ්යාව ඊට වඩා බෙහෙවින් අඩු බවත්, ඉක්මනින් අඩු වෙමින් පවතින බවත් විශ්වාස කෙරේ. අධ්යාපනය හා ආර්ථික අවස්ථා සඳහා සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්රීසි භාෂා වෙත ආකර්ෂණය වෙමින්, තරුණ පරම්පරාව ඔවුන්ගේ මාතෘ භාෂාව ඉගෙන නොගෙන වැඩිවෙමින් සිටිති.
- ශ්රී ලංකා ව්යවස්ථාව යටතේ භාෂාවට නිල තත්ත්වයක් නොමැත.
- එය පාසල්වල ඉගැන්වෙන්නේ නැති අතර, රජයේ මාධ්ය හරහා ද සහාය නොලැබේ.
- පවුල් තුළ පරම්පරා අතර භාෂා සම්ප්රේෂණය සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වී ඇත.
- ප්රජාවේ බොහෝ තරුණ සාමාජිකයන්ට භාෂාවේ කොටස් කීපයක් තේරුම් ගත හැකි නමුත්, සම්පූර්ණ සංවාද පැවැත්විය නොහැක.
භාෂා විද්යාඥයන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකික මලේ භාෂාව අධ්යයනය කළ විද්වතුන් අනතුරු අඟවන්නේ, අර්ථවත් සංරක්ෂණය සඳහා ඉතිරිව ඇති කාලය ඉතා ඉක්මනින් අවසන් වෙමින් පවතින බවයි. ප්රවාහ ලෙස කතා කළ වැඩිහිටි කතාකරන්නන් ජීවිතක්ෂය ලැබීමත් සමඟ, හුදෙක් වචන කෝෂය පමණක් නොව, යෙදුම්, වාචික සම්ප්රදායන්, ජනකතා, සහ වරක් නැති වූ පසු නැවත ගොඩනගා ගත නොහැකි ලෝකය දෙස බැලීමේ ආකාරයද නැති වී යයි.
භාෂාවක් යනු හුදෙක් සන්නිවේදන මෙවලමක් නොවේ — එය ප්රජාවක සාමූහික අනන්යතාවේ ආත්මයයි. ශ්රී ලාංකික මලේ භාෂාව අතුරුදහන් වූ කළ, මෙම දිවයිනේ ඉතිහාසයේ නැවත ගෙන නොආ හැකි පරිච්ඡේදයකුත් ඒ සමඟම අතුරුදහන් වේ.
දේශීය හා ජාත්යන්තර, කැපවූ පර්යේෂකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් ලේඛනගත කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. ඔවුහු කථන නිදර්ශන පටිගත කිරීමට, ශබ්දකෝ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.