භූගත සඟවා ඇති යුද්ධය: ගොඩබෝම්බ සමඟ ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ සටන
මතුපිට යටින් ගැඹුරු මාරාන්තික උරුමය
වෙඩි නාද නිහඬ වී දශක ගණනක් ගත වූ පසුවත්, ශ්රී ලංකාව බොහෝ දෙනෙකුට නොපෙනෙන යුද්ධයක් තවමත් සටන් කරමින් සිටී — පොළොව යට අඟල් කිහිපයක් ගැඹුරේ වළළා ඇති යුද්ධයක්. රටේ වසර 26 ක් පැවති සිවිල් යුද ගැටුමෙන් ඉතිරිව ඇති ගොඩ බෝම්බ හා පුපුරා නොගිය අවි ද්රව්ය, 2009 දී සතුරු දෙඩිය නිල වශයෙන් අවසන් වීමෙන් බොහෝ කලකට පසුවත්, උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල ජනතාවට ජීවිත හා අත් පා අහිමි කරමින් නොනවතින ලෙස තර්ජනයක් ව පවතී.
ගැටළුවේ විශාලත්වය
රජයේ හමුදා හා එල්ටීටීඊය අතර ගැටුමෙන් ඇති වූ දූෂිතභාවය, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල විශාල කෘෂිකාර්මික හා නේවාසික ඉඩම් කලාප හරහා විහිදී යයි. මෙම ප්රදේශවල ජනතාවට, පාගන සෑම පියවරකදීම නොපෙනෙන ලෙස ඇති මෙම අන්තරාය, යුද්ධය අවසන් වූ පසු ගත වූ වසරවල, අවතැන් වූ පවුල්වලට ගෙදර යාමටත්, ගොවිතැන් කිරීමටත්, තම ජීවිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත් ඇති හැකියාව දැඩි ලෙස බාධා කර ඇත.
මෙම ප්රදේශවල ක්රියාත්මක වන ඛනිජ ඉවත් කිරීමේ කණ්ඩායම් දූෂිත ඉඩම් හඳුනාගෙන ඒවා පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරයි; ඒ සඳහා ශිල්පීය නිරවද්යතාවක් සහ සැලකිය යුතු සම්පත් ප්රමාණයක් අවශ්ය වේ. ඉවත් කරනු ලැබූ සෑම හෙක්ටෙයාරයක්ම ආරක්ෂාව සනිටුහන් කිරීමකට පමණක් නොව, දැනටමත් දැඩි දුක්ගැනවිලි විඳ ඇති ජනතාවගේ ජීවනෝපාය හා ගෞරවය ප්රත්යාවර්ත කිරීමකට ද සාක්ෂිය දරයි.
බිය සෙවණේ ජීවත් වන ජනතාව
පීඩාවට ලක් වූ ප්රදේශවල වෙසෙන ජනතාවට, මෙම තර්ජනය ඈතක හෝ වියුක්ත කරුණක් නොවේ. තමන්ගේම කෙතට යන ගොවීන්, බිම් ගත් ඉඩකඩ අසල සෙල්ලම් කරන දරුවන් සහ ආපසු ලබා දුන් ඉඩම්වල පදිංචි වීමට උත්සාහ කරන පවුල් — රටේ අනෙකුත් ප්රදේශවල ජනතාව කිසිසේත් නොසිතන අවදානම් ඔවුන් සෑම දිනකම මුහුණ දෙයි. හිම ද්රව්ය හා සම්බන්ධ අනතුරු — යුද්ධයෙන් ඉතිරිව ගත් ක්ෂණික අවදිය සෙ නොතිබුණත් — තවමත් වාර්තා වෙමින් පවතින අතර, ඒ සෑම සිදුවීමක්ම ගැටුමේ භෞතික ප්රතිවිපාක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර ගත නොහැකි බව කාටත් මතක් කරදෙන රළු සාක්ෂියකි.
ජනතාව අමතක කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සාහ කරද්දීත්, ඒ ඉඩම තවමත් යුද්ධය මතකයේ තබාගනී. ඉවත් කරනු ලැබූ සෑම කෙතක්ම සැබෑ සාමය කරා තබන ගමනක් ය.
ගොඩ බෝම්බ අනතුරුවලින් බේරුණු අය බොහෝ විට අත් පා කැපීම ඇතුළු ජීවිතය වෙනස් කරන තුවාල ලබා, දිගු කාලීන වෛද්ය හා පුනරුත්ථාපන සහාය අවශ්ය කරයි; ඒ නිසා දැනටමත් දැඩි ලෙස පීඩිත ප්රාදේශීය සෞඛ්ය සේවා මත ඇති වන බරත් ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් තිබේ.
ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සහ ජාත්යන්තර සහාය
ශ්රී ලංකාවේ ගොඩ බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර සහාය ලැබී ඇති අතර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ Mine Action Service ද ඇතුළු විවිධ ජාත්යන්තර සංවිධාන හා රාජ්ය නොවන ආයතන අරමුදල්, විශේෂඥතාව සහ උපකරණ සපයා ඇත. ශ්රී ලංකා හමුදාවේ මානවතාවාදී ගොඩ බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ඒකකය ද, සිවිල් ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධ ව කටයුතු කරමින්, දූෂිත කලාප ක්රමවත් ව සමීක්ෂණය කොට උදාසීන කිරීමේ ප්රධාන භූමිකාව ඉටු කර ඇත.
ප්රගතියක් ද ලඟා කර ගෙන ඇත — ලක්ෂ ගණනක් ගොඩ බෝම්බ හා පුපුරා නොගිය අවි ද්රව්ය විනාශ කර ඇති අතර, සැලකිය යුතු ඉඩම් ප්රමාණයක් ජනතාවට ආපසු ලබා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, සම්පූර්ණ ඉවත් කිරීම දිගු කාලීන කාර්යයක් ව පවතින බවත්, සමහර දූෂිත ප්රදේශ ළඟා වීමටත් ආරක්ෂිත ලෙස ඉවත් කිරීමටත් විශේෂයෙන් දුෂ්කර බවත් විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
සම්පූර්ණ ප්රත්යාවර්තනය කරා ගමන
භෞතික ඉවත් කිරීමේ කාර්යයෙන් ඔබ්බට,
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.