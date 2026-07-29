Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිනිස්-අලි ගැටුම සමනය කිරීමට වංශ කොළ ජෛව වැට සැලැස්මට චීනයේ සහාය

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිනිස්-අලි ගැටුම සමනය කිරීමට වංශ කොළ ජෛව වැට සැලැස්මට චීනයේ සහාය

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මිනිස්-අලි ගැටුමට විසඳුමක් ලෙස වංශ කොළ ස්වාභාවික බාධකයක් ලෙස භාවිත කිරීමේ නව්‍ය යෝජනාවට චීනය සහාය පළ කර ඇති අතර, දිවයිනේ වඩාත්ම දරුණු පාරිසරික හා මානවීය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් සඳහා ගැමි හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය.

වර්ධනය වන අර්බුදයකට ස්වාභාවික විසඳුමක්

යෝජිත "ජෛව වැට" සංකල්පය මගින් මිනිස් පදිංචි ප්‍රදේශ හා අලි ගහනයන් අතර සීමා ඔස්සේ වංශ කොළ සාමාජිකව සිටුවීම අරමුණු කරයි. ඉතා ඉක්මනින් වැඩෙන, ඝනත්වය හා ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධ මෙම ශාකය, වල් අලින් ගම්මාන, කෘෂිකාර්මික භූමි හා නිවාස ප්‍රදේශවලට රිංගා ඒම වළකාලන ජීවමාන තහනමක් ලෙස සේවය කිරීමට අදහස් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම් හේතුවෙන් වාර්ෂිකව දස දෙනකුට අධික ජීවිත හානි සිදුවන අතර, සැලකිය යුතු අලි මරණ ද වාර්තා වේ. වල් අලින් වගා ඉඩම්වලට රිංගා පාඩු කිරීම හේතුවෙන් ගොවීන්ට දරුණු බෝග හානි නිතර සිදු වන අතර, ඒ හරහා ග්‍රාමීය දිළිඳුකම තීව්‍ර වී සතුන් කෙරෙහි සතුරුකම ඇතිවේ.

බීජිං හි අනුමැතිය මුලපිරීමට බලය එක් කරයි

වංශ කොළ ජෛව වැට යෝජනාවට චීනයේ සහාය ලැබීම මෙම මුලපිරීමට සැලකිය යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ඇතැම්විට මූල්‍යමය ගතිවේගයක් ලබා දෙයි. වංශ කොළ වගාව හා ආශ්‍රිත පාරිසරික යෙදීම් සම්බන්ධයෙන් බීජිං සැලකිය යුතු ප්‍රවීණතාවක් ගොඩනගා ඇති අතර, එහි සම්බන්ධීතාව ශ්‍රී ලංකාවේ බලපෑමට ලක්ව ඇති කලාපවල ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික සංවර්ධනය හා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම ත්වරාන්විත කළ හැකිය.

චීනය ලෝකයේ ප්‍රමුඛ වංශ කොළ නිෂ්පාදකයින් හා පර්යේෂකයින් අතර වන අතර, ඒ නිසා මෙම යෝජනාව පිරිවැය-ඵලදායී හා පාරිසරිකව තිරසාර මැදිහත්වීමක් ලෙස අමතර විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා ගනී.

මුල්ගාමී ප්‍රජාවන්ට බලාපොරොත්තුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වනෝද්‍යාන හා වන රක්ෂිත මායිම්වල පදිංචි ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් ඵලදායී බාධක පද්ධතියකින් වඩාත්ම සෘජු ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිත ය. විදුලි වැටවැල් වැනි සාම්ප්‍රදායික නිවාරක ක්‍රම ඉහළ නඩත්තු පිරිවැය, නිතර ඇතිවන දෝෂ හා මිනිසුන් සහ සතුන් දෙඅතටම ඇති අවදානම් හේතුවෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇත.

ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, වංශ කොළ ජෛව වැට, අඩු නඩත්තුවකින් යුත් හා පාරිසරිකව ගැළපෙන විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන අතර, ස්ථානීය ප්‍රජාවන් විසින්ම එය වගා කළ හැකිව, වංශ කොළ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හරහා අමතර ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති කළ හැකිය.

  • ශ්‍රී ලංකාව වාර්ෂිකව මිනිස්-අලි ගැටුම් හේතුවෙන් ඇස්තමේන්තු 100 ක් හෝ ඊට වැඩි අලි ගණනක් අහිමි කරගනී
  • අලි හමුවීම් නිසා ඇතිවන මිනිස් මරණ ද වාර්ෂිකව දස ගණනක් දක්වා ළඟා වේ
  • දැනට ප්‍රමුඛ නිවාරකය ලෙස භාවිත කෙරෙන විදුලි වැටවැල් මිල අධික හා බොහෝ විට අකාර්යක්ෂම ය
  • වංශ කොළ ශීඝ්‍රයෙන් වැඩෙන අතර සාපේක්ෂව කෙටි කාලයක් තුළ ඝන ස්වාභාවික බාධක සෑදිය හැකිය

සහජීවනය කරා පියවරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ විශේෂඥයින් හා වනජීවී අධිකාරිවරුන් දිගු කලක් තිස්සේ මිනිස් හා අලි භූමි අතර සීමාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා තිරසාර, ප්‍රජා-කේන්ද්‍රීය ප්‍රවේශයන් ඉල්ලා සිටී. ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ නම්, වංශ කොළ ජෛව වැට ප්‍රතික්‍රියාශීලී ගැටුම් කළමනාකරණයෙන් ක්‍රියාශීලී පාරිසරික සැලසුම් කරා සැලකිය යුතු මාරුවක් නියෝජනය කළ හැකිය.

දැන් චීනයේ සහාය ලැබී ඇති බැවින්, සෑම පාර්ශ්වකරුවෙකුම මෙම යෝජනාව සංකල්පයෙන් ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආකාරාකාර ක්‍රියාවක් කරා කොතරම් ඉක්මනින් ගමන් කරනු ඇත්දැයි ඉතා කුතුහලයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඒකදින තරඟාවලිය පාකිස්තානයට එරෙහිව දක්ෂ ලෙස දිනාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඒකදින තරඟාවලිය පාකිස්තානයට එරෙහිව දක්ෂ ලෙස දිනාගනී

ඒකදින තරඟාවලියේදී ලංකාව පාකිස්තානයට වඩා ශක්තිමත් බව ඔප්පු කරයි ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ඒකදින තරඟාවලිය සන්සුන් හා දක්ෂ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් විශාල කොටසක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් විශාල කොටසක් ඉලක්ක කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අංශය තම අභිලාෂයන් ජාත්‍යන්තර වේදිකාව කෙරෙහි තදින් යොමු කර ඇති අතර, දේශීය කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක් ලෙස ඇගයෙන…

29 Jul 2026 Discuss
S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි Sinhala

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි

ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය තත්ත්වය පවත්වා ගනී ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන S&P, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් 'CCC+/C'…

29 Jul 2026 Discuss