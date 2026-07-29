සිලෝනය රසායනික විද්යා ආයතනය 2026 නව සිසුන් උදෙසා ක්රීඩා හා සැමරුම් උළෙලකින් උණුසුම් පිළිගැනීමක්
සිලෝන් කෙමිස්ට්රි ආයතනය (IChemC) තම නවතම සිසු පිරිසට අමතක නොවන පිළිගැනීමක් සලසා දෙමින්, ඔවුන්ගේ අධ්යාපන ගමනේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සංවිධානය කරන ලද උණුසුම් උත්සව දෙකක් අඛණ්ඩව පවත්වා ලිය.
උණුසුම් පිළිගැනීමේ සම්ප්රදායක්
රසායනික විද්යා විද්යාලයේ (CCS) 46 වන කණ්ඩායම, IChemC හි විචිත්ර පරිශ්ර සංස්කෘතිය නව සිසුන්ට හඳුන්වා දීමේ දීර්ඝකාලීන සම්ප්රදාය ඉදිරියට ගෙනයමින්, වාර්ෂික ක්රීඩා දිනය 2026 සහ නව සිසුන්ගේ රාත්රිය සංවිධානය කිරීමේ වගකීම භාර ගත්තේය.
එකට පැවති මෙම උත්සව දෙක සැලසුම් කරනු ලැබුවේ නව සිසුන් අතර මිත්රත්වය ගොඩනැගීමට පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ගෞරවනීය රසායනික විද්යා ආයතනවලින් එකක් වන මෙහි ඔවුන්ගේ අධ්යාපනය ආරම්භයේ සිටම සහජීවනයේ හා අයිතිකාරිත්වයේ හැඟීමක් වර්ධනය කිරීමටය.
ක්රීඩා දිනය ශක්තිය හා කණ්ඩායම් ස්ඵූර්තිය ගෙනෙයි
ක්රීඩා දිනය 2026 නව සිසුන්ට පන්ති කාමරයෙන් ඉවත් වී මිත්රශීලී ක්රීඩා තරඟකාරිත්වය හරහා බැඳීම් ගොඩනඟා ගැනීමට ඉක්මන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේය. මෙම උත්සවය විවිධ ක්රියාකාරකම් හරහා සහභාගිත්වය දිරිමත් කරමින්, නව සිසුන්ට ඔවුන්ගේ සම වයසේ මිතුරන් හා ජ්යෙෂ්ඨ සිසුන් සමඟ අවිධිමත් හා ශක්තිමත් පරිසරයක සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට ආධාර කළේය.
නව සිසුන්ගේ රාත්රිය පිළිගැනීම අවසන් කරයි
සැමරුම් සවස් යාමය දක්වා දිගු වූ නව සිසුන්ගේ රාත්රිය, ආයතනයට ලැබෙන සිසුන්ට ඔවුන්ගේ නිල පිළිගැනීම සංගීතාත්මකව නිමා කිරීමට සෝදාර පරිසරයක් හිමිකර දුන් සුවිශේෂ උත්සවයකි. මෙම අවස්ථාව නව සිසුන්ට ආචාර්යවරුන් හා ජ්යෙෂ්ඨ සිසුන් සමඟ ද අන්තර්ක්රියා කිරීම සඳහා වේදිකාවක් ලෙස ක්රියා කළ අතර, IChemC හි අධ්යාපන ජීවිතයට ඔවුන්ගේ සංක්රමණය පහසු කළේය.
එකට ගත් කල, මෙම උත්සව දෙක ආයතනය ඉටු කරන කැපවීම පිළිබිඹු කළේය — පළමු දිනයේ සිටම අධ්යාපනික විශිෂ්ටතාව පමණක් නොව, සමබර සිසු අත්දැකීමක් ද පෝෂණය කිරීමට.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.