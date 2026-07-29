Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිලෝනය රසායනික විද්‍යා ආයතනය 2026 නව සිසුන් උදෙසා ක්‍රීඩා හා සැමරුම් උළෙලකින් උණුසුම් පිළිගැනීමක්

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිලෝනය රසායනික විද්‍යා ආයතනය 2026 නව සිසුන් උදෙසා ක්‍රීඩා හා සැමරුම් උළෙලකින් උණුසුම් පිළිගැනීමක්

සිලෝන් කෙමිස්ට්‍රි ආයතනය (IChemC) තම නවතම සිසු පිරිසට අමතක නොවන පිළිගැනීමක් සලසා දෙමින්, ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන ගමනේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සංවිධානය කරන ලද උණුසුම් උත්සව දෙකක් අඛණ්ඩව පවත්වා ලිය.

උණුසුම් පිළිගැනීමේ සම්ප්‍රදායක්

රසායනික විද්‍යා විද්‍යාලයේ (CCS) 46 වන කණ්ඩායම, IChemC හි විචිත්‍ර පරිශ්‍ර සංස්කෘතිය නව සිසුන්ට හඳුන්වා දීමේ දීර්ඝකාලීන සම්ප්‍රදාය ඉදිරියට ගෙනයමින්, වාර්ෂික ක්‍රීඩා දිනය 2026 සහ නව සිසුන්ගේ රාත්‍රිය සංවිධානය කිරීමේ වගකීම භාර ගත්තේය.

එකට පැවති මෙම උත්සව දෙක සැලසුම් කරනු ලැබුවේ නව සිසුන් අතර මිත්‍රත්වය ගොඩනැගීමට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ගෞරවනීය රසායනික විද්‍යා ආයතනවලින් එකක් වන මෙහි ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය ආරම්භයේ සිටම සහජීවනයේ හා අයිතිකාරිත්වයේ හැඟීමක් වර්ධනය කිරීමටය.

ක්‍රීඩා දිනය ශක්තිය හා කණ්ඩායම් ස්ඵූර්තිය ගෙනෙයි

ක්‍රීඩා දිනය 2026 නව සිසුන්ට පන්ති කාමරයෙන් ඉවත් වී මිත්‍රශීලී ක්‍රීඩා තරඟකාරිත්වය හරහා බැඳීම් ගොඩනඟා ගැනීමට ඉක්මන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේය. මෙම උත්සවය විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හරහා සහභාගිත්වය දිරිමත් කරමින්, නව සිසුන්ට ඔවුන්ගේ සම වයසේ මිතුරන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් සමඟ අවිධිමත් හා ශක්තිමත් පරිසරයක සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට ආධාර කළේය.

නව සිසුන්ගේ රාත්‍රිය පිළිගැනීම අවසන් කරයි

සැමරුම් සවස් යාමය දක්වා දිගු වූ නව සිසුන්ගේ රාත්‍රිය, ආයතනයට ලැබෙන සිසුන්ට ඔවුන්ගේ නිල පිළිගැනීම සංගීතාත්මකව නිමා කිරීමට සෝදාර පරිසරයක් හිමිකර දුන් සුවිශේෂ උත්සවයකි. මෙම අවස්ථාව නව සිසුන්ට ආචාර්යවරුන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් සමඟ ද අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කළ අතර, IChemC හි අධ්‍යාපන ජීවිතයට ඔවුන්ගේ සංක්‍රමණය පහසු කළේය.

එකට ගත් කල, මෙම උත්සව දෙක ආයතනය ඉටු කරන කැපවීම පිළිබිඹු කළේය — පළමු දිනයේ සිටම අධ්‍යාපනික විශිෂ්ටතාව පමණක් නොව, සමබර සිසු අත්දැකීමක් ද පෝෂණය කිරීමට.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 29 වැනි බදාදා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිනය පුරාවටම ප්‍රධාන වශයෙන් වියළි…

29 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 1.3 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණීමෙන් දිවයිනේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් නැවත නැගීසිටීමක් සනිටුහන් වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 1.3 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණීමෙන් දිවයිනේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් නැවත නැගීසිටීමක් සනිටුහන් වෙයි

දිවයිනේ ජාතිය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ이정표 සනිටුහන් කරයි ශ්‍රී ලංකාව එහි සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නැවත නැගීසිටීමේ ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් තරණය කර ඇති අතර, 2026…

29 Jul 2026 Discuss
මිනිස්-අලි ගැටුම සමනය කිරීමට වංශ කොළ ජෛව වැට සැලැස්මට චීනයේ සහාය Sinhala

මිනිස්-අලි ගැටුම සමනය කිරීමට වංශ කොළ ජෛව වැට සැලැස්මට චීනයේ සහාය

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මිනිස්-අලි ගැටුමට විසඳුමක් ලෙස වංශ කොළ ස්වාභාවික බාධකයක් ලෙස භාවිත කිරීමේ නව්‍ය යෝජනාවට චීනය සහාය පළ කර ඇති අතර, දිවයිනේ වඩාත්ම දරුණු…

29 Jul 2026 Discuss