Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 1.3 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණීමෙන් දිවයිනේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් නැවත නැගීසිටීමක් සනිටුහන් වෙයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන 1.3 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණීමෙන් දිවයිනේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් නැවත නැගීසිටීමක් සනිටුහන් වෙයි

දිවයිනේ ජාතිය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ이정표 සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව එහි සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නැවත නැගීසිටීමේ ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් තරණය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේදී විදේශ සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම මිලියන 1.3 ඉක්මවීම රටේ ආර්ථිකයට ඉතාමත් ප්‍රධාන වූ මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් පුනරුදයක් සංඥා කරයි.

බලාපොරොත්තු සහගත යළි හැරීමක්

මෙම සන්ධිස්ථානය ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ගෝලීය විශ්වාසය ශක්තිමත්ව ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි. මෙය, පෙර වර්ෂවලදී සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව අඩාල කළ දැඩි ආර්ථික හා දේශපාලන කැළඹීම්වලින් පසු ලද ජයග්‍රහණයකි. දිවයිනේ ජීවනෝපාය රැකගැනීමේ සහ විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ජනනය කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මෙම කර්මාන්තය සඳහා මෙම සංඛ්‍යා ඉදිරිය දෙසට ගත් අර්ථවත් පියවරක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ ආදායම් මූලාශ්‍රයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, මිලියන 1.3 සීමාව ඉක්මවීම පහත සඳහන් ඒ හා සම්බන්ධ කර්මාන්ත කිහිපයකම ධනාත්මක රැළි ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:

  • ආගන්තුක සත්කාර හා නවාතැන් සේවා
  • දේශීය ප්‍රවාහන හා සංචාරක ක්‍රියාකරුවන්
  • ආහාර, පාන හා සිල්ලර වෙළඳ අංශ
  • සංස්කෘතික හා උරුම සංචාරක ව්‍යාපාරික ආයතන

ඉදිරිය දෙස බැලීම

කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ රජයේ නිලධාරීන් මෙම ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරව වෙළඳාම් කිරීමටත් සංචාරක යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත් ගත් නිරන්තර උත්සාහයන් ඵල맺기 ආරම්භ කර ඇති බවට දිරිගැන්වීමේ සාධකයක් ලෙස දිවෙන ලෙස සලකනු ඇත. සංචාරක ප්‍රවර්ධනය හා ගමනාන්ත කළමනාකරණය සඳහා දිගින් දිගටම ආයෝජනය කිරීම, වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය පුරා මෙම ගමන් වේගය පවත්වාගෙන යාම හා ඉහළ නැංවීම සඳහා 핵심 සාධකයක් වනු ඇත.

2026 වර්ෂයේදී සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නැවත නැගීසිටීමේ නිර්ණායක මොහොතක් සනිටුහන් කරන අතර, ඉදිරි මාස සඳහා විශ්වාසදායී ස්වරයක් ගොඩනඟයි.

රට දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස සිය කීර්තිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ලක් බලන අතරතුර, මෙම ඉහළ යන ගමන් ප්‍රවාහය පවත්වාගෙන යා හැකිද සහ අවසානයේ දී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සඳහා පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බවට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න බලධාරීන් සහ පෞද්ගලික අංශය යන දෙඅංශයම හොඳාකාරව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිනිස්-අලි ගැටුම සමනය කිරීමට වංශ කොළ ජෛව වැට සැලැස්මට චීනයේ සහාය Sinhala

මිනිස්-අලි ගැටුම සමනය කිරීමට වංශ කොළ ජෛව වැට සැලැස්මට චීනයේ සහාය

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මිනිස්-අලි ගැටුමට විසඳුමක් ලෙස වංශ කොළ ස්වාභාවික බාධකයක් ලෙස භාවිත කිරීමේ නව්‍ය යෝජනාවට චීනය සහාය පළ කර ඇති අතර, දිවයිනේ වඩාත්ම දරුණු…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඒකදින තරඟාවලිය පාකිස්තානයට එරෙහිව දක්ෂ ලෙස දිනාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඒකදින තරඟාවලිය පාකිස්තානයට එරෙහිව දක්ෂ ලෙස දිනාගනී

ඒකදින තරඟාවලියේදී ලංකාව පාකිස්තානයට වඩා ශක්තිමත් බව ඔප්පු කරයි ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ඒකදින තරඟාවලිය සන්සුන් හා දක්ෂ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් විශාල කොටසක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් විශාල කොටසක් ඉලක්ක කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අංශය තම අභිලාෂයන් ජාත්‍යන්තර වේදිකාව කෙරෙහි තදින් යොමු කර ඇති අතර, දේශීය කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක් ලෙස ඇගයෙන…

29 Jul 2026 Discuss