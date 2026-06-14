ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සෞදි සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ද්විත්ව ගුවන් සේවා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ශ්රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය රාජධානිය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්, ප්රධාන සෞදි ගුවන් සේවා දෙකක් වන සෞඩියා සහ අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවාව වන ෆ්ලයිනාස් සමඟ නව හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම්締結 කරමින් විශාල ජාල සම්පුර්ණතා ව්යාපෘතියකට착수 කර ඇත.
ප්රධාන සංචාර වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් උපාය මාර්ගික සන්ධානයක්
මෙම නව සන්ධාන, ජාතික ගුවන් සේවාව මැදපෙරදිග තම පාද පිහිටුවීම ගැඹුරු කිරීමට ක්රියා කරන අතරතුර ඉදිරිට තබන ප්රබල පියවරක් නියෝජනය කරයි. සෞදි අරාබිය, විශේෂයෙන් ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරු ප්රජාව මෙන්ම මක්කාව සහ මදීනාව බලා යන ආගමික ගමන්කරුවන් සඳහාද, ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ගේ ඉතාමත් වැදගත් ගමනාන්තයක් ලෙස පවතී. මෙම හවුල්කාරිත්ව, මෙම ගමන් මාර්ගයේ වඩා හොඳින් සම්බන්ධ වූ සහ දැරිය හැකි ගමන් විකල්ප සඳහා දිගුකාලීන ඉල්ලුමට ප්රතිචාර දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.
සෞදි ජාතික ගුවන් සේවාව වන සෞඩියා සහ රාජධානියේ ප්රමුඛ අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවාව වන ෆ්ලයිනාස් යන දෙකම සමඟ සන්ධාන ගොඩනඟා ගැනීම තුළින්, ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය — ප්රිමියම් සංචාරකයන් සිට කාර්යක්ෂම පිරිවැය සොයන ගුවන් ගමන්කරුවන් දක්වා — පුළුල් මගී පරාසයකට සේවා සැපයීමට සූදානම් වෙයි.
බාධාවකින් තොරව බහු-ගමනාන්ත සංචාර දැන් අතේ දිගු ඇතුළතය
නව එකඟතාවල ප්රධාන වාසියක් ලෙස බාධාවකින් තොරව බහු-ගමනාන්ත සංචාර මාර්ග විවෘත වීම දැකිය හැකිය. මගීන්ට සෞදි අරාබිය හරහා වඩාත් පහසුවෙන් පුළුල් ඉදිරි ගමනාන්ත ජාලයකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇති අතර, එමඟින් ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ක්රියාත්මක කරන මාර්ගවලට ඔබ්බෙන් ඵලදායී ලෙස සිය විහිදීම දීර්ඝ කෙරේ.
- ශ්රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර වැඩිදියුණු කළ ගුවන් සම්බන්ධතාව
- රාජධානිය තුළ ෆ්ලයිනාස්ගේ පුළුල් අඩු පිරිවැය දේශීය හා කලාපීය ජාලයට ප්රවේශය
- සෞඩියාගේ ජාත්යන්තර මාර්ග ජාලය හරහා පුළුල් ඉදිරි සම්බන්ධතා
- බහු-ගමන් ගමන් සඳහා සරල කළ වෙන්කරවීම් සහ ටිකට් නිකුත් කිරීම
ජාතික ගුවන් සේවාව සඳහා ව්යාප්ති වේගය ඉහළ යයි
ද්විත්ව සන්ධානය, ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය වසර ගණනාවක් තිස්සේ ක්රියාත්මක කළ ගාණාත්මක ප්රතිව්යූහගතකිරීම් හා ක්රියාත්මක අභියෝගවලින් අනතුරුව සැලකිය යුතු ජාල ව්යාප්තියක් සඳහා ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන බවට ඇඟවීමකි. ගල්ෆ් කලාපයේ ස්ථාපිත ගුවන් සේවා ආයතන සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම, නව ක්රියාත්මක මාර්ග දියත් කිරීමේ ක්ෂණික බර රැගෙන නොගෙන ගුවන් සේවාවට මගී සංඛ්යාව හා ආදායම් වර්ධනය කරගත හැකි ප්රායෝගික උපාය මාර්ගයක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
සෞඩියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ ගොඩනඟන ලද හවුල්කාරිත්ව, ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ගෝලීය වෙළඳපොළ සමඟ වඩාත් ඵලදායී ලෙස නැවත සම්බන්ධ කිරීමට සහ සිය මගීන්ට වඩාත් සම්පූර්ණ හා තරඟකාරී සංචාර අත්දැකීමක් ලබාදීමට ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයේ ඇති පුළුල් අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා, සෞදි අරාබිය සමඟ වැඩිදියුණු ගුවන් සම්බන්ධතා සංචාරකයන් ඉක්මවා ගිය වැදගත්කමක් දරයි. රාජධානියේ පදිංචි ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන ප්රේෂණ ආදායම, විදේශ විනිමය ඉපැයීම් සඳහා වැදගත් ප්රභවයක් වන අතර, ගමනාගමන සම්බන්ධතා සුගමව ක්රියාත්මක වීම රටවල් දෙක අතර ශ්රම බලකාය අඛණ්ඩව ගමන් කිරීමට සහාය වේ.
කේතාංක හවුල් ගිවිසුම්, ටිකට් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ දියත් කිරීමේ කාලසීමාවන් සම්බන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.