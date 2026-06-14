Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සහකරු සොයා තිරුවනන්තපුරම් ගිය ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ජීවිතය නසාගැනීමට තැත් කරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සහකරු සොයා තිරුවනන්තපුරම් ගිය ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ජීවිතය නසාගැනීමට තැත් කරයි

ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන තිරුවනන්තපුරම් නගරයට සිය සහකරු සොයා ගිය ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ජීවිතය නසාගැනීමට තැත් කිරීමෙන් අනතුරුව බේරාගත් බව ඉන්දීය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර සිටී.

එම කාන්තාව සිය සහකරු සොයා ගැනීමේ එකම අරමුණින් පාක් සමුද්‍රී සන්ධිය තරණය කර ගමන් කළ නමුත්, ඇය අතිශය කලකිරීමකට පත් වී මෙම භයානක සිදුවීමට මග පාදා ගත්තාය.

බේරාගැනීම සහ ක්ෂණික ප්‍රතිචාරය

කාන්තාවගේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ලැබීමෙන් අනතුරුව තිරුවනන්තපුරම් දේශීය බලධාරීන් ශීඝ්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක විය. ඇය බේරාගත් අතර, ක්ෂණික ප්‍රතිකාර හා සේවා සැලසීම සඳහා වෛද්‍ය නිලධාරීන් වෙත භාර දෙන ලදී.

කේරළ අගනුවර පොලිස් නිලධාරීන් දැනට ඇය ඉන්දියාවට ගමන් කිරීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ ජීවිතය නසාගැනීමට තැත් කිරීමට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ විමර්ශන සිදු කරමින් සිටී.

වර්ධනය වන සැලකිල්ල

මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් ම චිත්තවේගීය ව කලකිරීමට පත් අවස්ථාවල දී විදේශ ගත වන කාන්තාවන් ඇතුළු පුද්ගලයන්ගේ අනතුරට ලක්විය හැකි බව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. පෞද්ගලික කටයුතු සඳහා අසල්වැසි ඉන්දියාවට ගමන් කරන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සිය නිවසින් දුරස් ව දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන අවස්ථා ඉඳහිට වාර්තා වී ඇත.

කාන්තාවට සුදුසු සහාය ලබා දීම සහ ඇගේ නඩුව අවශ්‍ය සංවේදීතාවෙන් හැසිරවීම සහතික කිරීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයේ ම බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශකයින්, ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන් ම විදේශයන්හි ද චිත්තවේගීය අර්බුදවලට මුහුණ දෙන පුද්ගලයන් සඳහා පහසුවෙන් ලබාගත හැකි සහාය සේවාවල වැදගත්කම නැවත වරක් අවධාරණය කර ඇත.

ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකු චිත්තවේගීය අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ නම්, කරුණාකර වහාම මානසික සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෙකු හෝ දේශීය අර්බුද සහාය සේවාවක් අමතන්න.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව නවතම ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ලෝකයේ 67 වන ස්ථානය අත්පත් කරගනිමින්, දකුණු ආසියාවේ දෙවන වඩාත්ම සාමකාමී රාජ්‍යය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව එම දර්ශකයේ නවතම…

14 Jun 2026 Discuss
ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

ශානක සහ මිෂාරාගේ අර්ධ සියස් වලින් ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලිය සමකරයි

තීරණාත්මක දායකත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි කපිතාන් දසුන් ශානක සහ මිෂාරා යන දෙදෙනාගේ අර්ධ සියස් මත පදනම් වූ ප්‍රබල දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව…

14 Jun 2026 Discuss
පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ Sinhala

පෝට් සිටි කොළඹ සංසදය දුබායිහිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ව්‍යාපාර නායකයින් ආකර්ෂණය කරගනී — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ

රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති උසස් රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි දුබායිහි ප්‍රතිෂ්ඨාවත් රිට්ස්-කාල්ටන් DIFC හිදී පැවති ආරාධිතයින්…

14 Jun 2026 Discuss